Aug 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14TV2 EDELWEISS FIN SERV 59D 6-Aug-15 99.9565 7.9422 1 50 99.9565 7.9422 INE144H14636 DEUTSCHE INVEST INDIA60D 7-Aug-15 99.9578 7.7048 1 125 99.9578 7.7048 INE977J14CH6 TRAPTI TRADING INVEST60D 7-Aug-15 99.9369 7.6820 1 75 99.9369 7.6820 INE688I14BW2 CAP FIRST 58D 7-Aug-15 99.9351 7.9013 1 50 99.9351 7.9013 INE013A14SA0 RELIANCE CAP 365D 7-Aug-15 99.9369 7.6820 1 40 99.9369 7.6820 INE033L14CN2 TATA CAP HOUSING FIN62D 10-Aug-15 99.8769 7.4978 4 160 99.8769 7.4978 INE169A14BQ2 COROMANDEL INT 62D 10-Aug-15 99.8785 7.4002 1 95 99.8785 7.4002 INE193E14390 BAJAJ ELECTRICALS 91D 17-Aug-15 99.6576 9.6466 1 0.6 99.6576 9.6466 INE891K14610 AXIS FIN 90D 19-Aug-15 99.7074 7.6509 1 5 99.7074 7.6509 INE445L14183 NABHA POWER 30D 21-Aug-15 99.6658 7.6495 1 5 99.6658 7.6495 INE657K14BR3 RHC HOLDING PVT 177D 21-Aug-15 99.5815 9.0232 1 2 99.5815 9.0232 INE018A14DM6 LARSEN AND TOUBRO 60D 25-Aug-15 99.5934 7.4507 1 5 99.5934 7.4507 INE813S14054 RHC FIN PRIVATE 60D 28-Aug-15 99.3847 9.4156 2 100 99.3847 9.4156 INE702C14129 APL APOLLO TUBES 59D 28-Aug-15 99.3922 9.3002 1 25 99.3922 9.3002 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.4373 7.6499 3 335 99.4373 7.6499 INE657K14CK6 RHC HOLDING PRIVATE 61D 31-Aug-15 99.2722 9.9109 1 50 99.2722 9.9109 INE532F14UD8 EDELWEISS FIN SERV 60D 1-Sep-15 99.4102 8.0205 1 5 99.4102 8.0205 INE860H14SQ5 ADITYA BIRLA FIN 61D 1-Sep-15 99.4336 7.7005 1 5 99.4336 7.7005 INE205A14CS8 VEDANTA 57D 10-Sep-15 99.2414 7.7502 1 5 99.2414 7.7502 INE742F14219 ADANI PORTS AND SPL 88D 11-Sep-15 99.2155 7.8002 1 5 99.2155 7.8002 INE556F14AT5 SIDBI 169D 15-Sep-15 99.1613 7.5296 1 5 99.1613 7.5296 INE738C14BH9 BHARAT ALUMINIUM 60D 15-Sep-15 99.1480 7.6501 1 5 99.1480 7.6501 INE059B14GE8 SIMPLEX INFRASTS 63D 18-Sep-15 98.8243 9.6497 1 50 98.8243 9.6497 INE657K14CP5 RHC HOLDING PRIVATE 60D 18-Sep-15 98.7701 10.1001 1 50 98.7701 10.1001 INE294A14CU8 BALLARPUR INDUSTRIES91D 18-Sep-15 98.7678 10.1192 1 0.6 98.7678 10.1192 INE019A14536 JSW STEEL 90D 21-Sep-15 99.0245 7.6503 1 5 99.0245 7.6503 INE208A14964 ASHOK LEYLAND 60D 21-Sep-15 99.0182 7.7002 1 5 99.0182 7.7002 INE477S14033 TATA MOTORS FIN 180D 22-Sep-15 98.9812 7.6671 1 165 98.9812 7.6671 INE020E14EJ8 STCI FIN 339D 25-Sep-15 98.9358 7.5502 1 50 98.9358 7.5502 INE121A14LG3 CHOLAMANDALAM 75D 28-Sep-15 98.8312 7.8483 1 200 98.8312 7.8483 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 98.8399 7.5156 4 175 98.8393 7.5198 INE389H14827 KEC INTERNATIONAL 71D 30-Sep-15 98.5901 9.1574 1 25 98.5901 9.1574 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 98.8609 7.5100 1 5 98.8609 7.5100 INE414G14CN4 MUTHOOT FIN 91D 5-Oct-15 98.6758 8.0298 2 60 98.6758 8.0298 INE975F14DT1 KOTAK MAH INT 364D 21-Oct-15 98.3605 7.7999 1 25 98.3605 7.7999 INE244N14012 MAH VEHICLE 87D 26-Oct-15 98.2858 7.6698 1 200 98.2858 7.6698 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 98.2801 7.6959 2 155 98.2792 7.6999 INE140A14HD8 PIRAMAL ENTERPRISES130D 27-Oct-15 98.3011 7.6002 1 175 98.3011 7.6002 INE094O14373 DAIMLER FIN SERV 365D 28-Oct-15 98.2160 7.7999 1 55 98.2160 7.7999 INE891K14719 AXIS FIN 114D 30-Oct-15 98.1748 7.7998 1 100 98.1748 7.7998 INE523H14QO8 JM FIN PRODUCTS 365D 30-Oct-15 98.1403 7.9500 1 50 98.1403 7.9500 INE020E14ER1 STCI FIN 363D 10-Nov-15 97.8861 8.0432 1 25 97.8861 8.0432 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 97.4794 7.8001 3 130 97.4794 7.8001 INE532F14TY6 EDELWEISS FIN SERV 180D 9-Dec-15 97.1055 8.5668 1 50 97.1055 8.5668 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 97.2566 7.7999 3 75 97.2566 7.7999 INE094O14472 DAIMLER FIN 364D 26-Feb-16 95.5820 8.1898 1 10 95.5820 8.1898 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 95.2831 7.7549 1 150 95.2831 7.7549 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 93.3710 8.3324 2 100 93.3653 8.3400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com