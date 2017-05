Aug 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14KH7 ECL FIN 7D 7-Aug-15 99.9581 7.6500 1 200 99.9581 7.6500 INE582L14621 TATA HOUSING DEVELOPMENT 7-Aug-15 99.9589 7.5038 1 45 99.9589 7.5038 INE036A14BW1 RELIANCE INFRAST 60D 7-Aug-15 99.9503 9.0748 2 38.6 99.9503 9.0748 INE205A14CA6 SESA STERLITE 91D 10-Aug-15 99.8994 7.3512 3 215 99.8994 7.3512 INE202B14DH4 DEWAN HOUSING 91D 10-Aug-15 99.8960 7.5999 2 175 99.8960 7.5999 INE033L14CN2 TATA CAP HOUSING FIN62D 10-Aug-15 99.8980 7.4536 2 50 99.8980 7.4536 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.9179 7.4978 1 5 99.9179 7.4978 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 99.8801 7.3027 1 5 99.8801 7.3027 INE580B14DT8 GRUH FIN 65D 14-Aug-15 99.8171 7.4312 1 25 99.8171 7.4312 INE738C14AW0 BHARAT ALUMINIUM 90D 19-Aug-15 99.7315 7.5589 1 120 99.7315 7.5589 INE110L14423 RELIANCE JIO 61D 19-Aug-15 99.7132 7.4988 1 5 99.7132 7.4988 INE738C14AX8 BHARAT ALUMINIUM 90D 20-Aug-15 99.7109 7.5591 1 60 99.7109 7.5591 INE031A14127 HOUSING AND URBAN 60D 21-Aug-15 99.6927 7.5007 1 5 99.6927 7.5007 INE523E14OC5 L T FIN 85D 28-Aug-15 99.5380 7.7006 1 5 99.5380 7.7006 INE881J14JL7 SREI EQUIPMENT FIN 58D 28-Aug-15 99.5022 7.9394 1 5 99.5022 7.9394 INE540L14496 ALKEM LABORATORIES 60D 31-Aug-15 99.4405 7.8987 1 195 99.4405 7.8987 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.4584 7.6446 2 100 99.4584 7.6446 INE296A14JA0 BAJAJ FIN 62D 1-Sep-15 99.4228 7.8482 2 300 99.4228 7.8482 INE738C14BB2 BHARAT ALUMINIUM 90D 7-Sep-15 99.3229 7.5402 2 170 99.3229 7.5402 INE738C14BB2 BHARAT ALUMINIUM 90D 7-Sep-15 99.3416 7.5596 2 170 99.3416 7.5596 INE738C14BC0 BHARAT ALUMINIUM 90D 8-Sep-15 99.3025 7.5405 2 145 99.3025 7.5405 INE134E14634 POWER FIN CORPORATION73D10-Sep-15 99.3006 7.3453 2 55 99.3011 7.3398 INE556F14AT5 SIDBI 169D 15-Sep-15 99.1783 7.5601 1 5 99.1783 7.5601 INE140A14GS8 PIRAMAL ENTERPRISES141D 18-Sep-15 99.1040 7.4999 1 100 99.1040 7.4999 INE019A14551 JSW STEEL 90D 24-Sep-15 98.9831 7.4996 1 100 98.9831 7.4996 INE891K14677 AXIS FIN 90D 24-Sep-15 98.9769 7.6998 1 5 98.9769 7.6998 INE001A14NK5 HDFC 74D 28-Sep-15 98.9227 7.4999 1 10 98.9227 7.4999 INE069A14GC3 ADITYA BIRLA NUVO 55D 28-Sep-15 98.9483 7.3198 1 10 98.9483 7.3198 INE532F14UR8 EDELWEISS FIN SERV 56D 29-Sep-15 98.8737 7.6997 1 50 98.8737 7.6997 INE580B14EC2 GRUH FIN 77D 29-Sep-15 98.8737 7.6997 1 5 98.8737 7.6997 INE860H14ST9 ADITYA BIRLA FIN 60D 29-Sep-15 98.8939 7.5600 1 5 98.8939 7.5600 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 98.8654 7.4800 4 175 98.8654 7.4800 INE044A14070 SUN PHARMACEUTICAL 90D 30-Sep-15 98.8694 7.4534 1 35 98.8694 7.4534 INE605B14084 ADITYA BIRLA 57D 30-Sep-15 98.8654 7.4800 1 35 98.8654 7.4800 INE414G14CN4 MUTHOOT FIN 91D 5-Oct-15 98.6807 7.9997 2 60 98.6807 7.9997 INE774D14IG9 MAH MAH FIN SERV 88D 16-Oct-15 98.5000 7.7200 7 250 98.5038 7.7001 INE916D14UH9 KOTAK MAH PRIME 334D 17-Nov-15 97.8259 7.7998 1 100 97.8259 7.7998 INE001A14LS2 HDFC 364D 17-Nov-15 97.8340 7.7701 1 25 97.8340 7.7701 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.4289 8.0201 1 25 95.4289 8.0201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com