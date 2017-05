Aug 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE891K14636 AXIS FIN 80D 10-Aug-15 99.9332 8.1327 9 1820 99.9336 8.0840 INE205A14CA6 SESA STERLITE 91D 10-Aug-15 99.9417 7.0973 1 360 99.9417 7.0973 INE916D14UQ0 KOTAK MAH PRIME 181D 10-Aug-15 99.9411 7.1704 2 195 99.9411 7.1704 INE866I14NW9 INDIA INFOLINE FIN 84D 10-Aug-15 99.9376 7.5967 2 150 99.9376 7.5967 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.9404 7.2557 2 80 99.9404 7.2557 INE202B14DH4 DEWAN HOUSING FIN 91D 10-Aug-15 99.9376 7.5967 1 75 99.9376 7.5967 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.9409 7.1948 1 25 99.9409 7.1948 INE121A14KX0 CHOLAMANDALAM 90D 11-Aug-15 99.9168 7.5983 2 100 99.9168 7.5983 INE532F14UQ0 EDELWEISS FIN SERV 12D 12-Aug-15 99.8887 8.1340 5 750 99.8887 8.1340 INE804I14KG9 ECL FIN 12D 12-Aug-15 99.8887 8.1340 8 750 99.8887 8.1340 INE657N14CO2 EDELWEISS 12D 12-Aug-15 99.8887 8.1340 5 500 99.8887 8.1340 INE851M14BJ5 VOLKSWAGEN FIN PVT365D 12-Aug-15 99.9581 7.6500 1 125 99.9581 7.6500 INE242A14GC6 IOC 7D 13-Aug-15 99.8805 7.2783 2 50 99.8805 7.2783 INE523H14TA1 JM FIN PRODUCTS 14D 14-Aug-15 99.8448 8.1032 9 1030 99.8451 8.0895 INE916D14UW8 KOTAK MAH PRIME 153D 17-Aug-15 99.8564 7.4985 1 5 99.8564 7.4985 INE881J14JJ1 SREI EQUIPMENT FIN 60D 21-Aug-15 99.7745 7.4994 1 5 99.7745 7.4994 INE916D14VI5 KOTAK MAH PRIME 61D 26-Aug-15 99.5860 7.9862 4 365 99.5860 7.9862 INE205A14CE8 VEDANTA 91D 27-Aug-15 99.5986 7.3551 1 100 99.5986 7.3551 INE476M14343 LT HOUSING FIN 25D 28-Aug-15 99.5703 7.5008 1 25 99.5703 7.5008 INE523E14OC5 L T FIN 85D 28-Aug-15 99.6339 7.4510 1 5 99.6339 7.4510 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.4999 7.6439 1 50 99.4999 7.6439 INE069A14GB5 ADITYA BIRLA NUVO 60D 1-Sep-15 99.4991 7.3500 1 25 99.4991 7.3500 INE001A14NB4 HDFC 90D 9-Sep-15 99.3857 7.5202 1 5 99.3857 7.5202 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 99.3108 7.4501 3 300 99.3108 7.4501 INE069A14GA7 ADITYA BIRLA NUVO 90D 21-Sep-15 99.1331 7.5997 1 5 99.1331 7.5997 INE975G14478 ILFS TRANSPORTATION178D 24-Sep-15 98.6927 10.0726 1 25 98.6927 10.0726 INE975G14486 ILFS TRANSPORTATION175D 28-Sep-15 98.5774 10.1297 2 75 98.5774 10.1297 INE020E14EI0 STCI FIN 343D 28-Sep-15 99.0163 7.4004 1 5 99.0163 7.4004 INE860H14ST9 ADITYA BIRLA FIN 60D 29-Sep-15 98.9562 7.7001 1 5 98.9562 7.7001 INE763G14CK0 ICICI SECURITIES 61D 30-Sep-15 98.8894 7.5911 1 50 98.8894 7.5911 INE557F14DD1 NATIONAL HOUSING BK55D 30-Sep-15 98.9219 7.7999 1 5 98.9219 7.7999 INE414G14CN4 MUTHOOT FIN 91D 5-Oct-15 98.7236 7.9985 1 85 98.7236 7.9985 INE975F14DW5 KOTAK MAH INVEST 365D 3-Nov-15 98.1449 7.8399 2 0.8 98.1449 7.8399 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 98.1688 7.6501 2 100 98.1688 7.6501 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 98.2204 7.6898 1 25 98.2204 7.6898 INE115A14227 LIC HOUSING FIN 156D 27-Nov-15 97.7123 7.6300 1 100 97.7123 7.6300 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 95.5897 7.6200 1 25 95.5897 7.6200 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 95.4011 7.6501 1 25 95.4011 7.6501 INE975F14GI7 KOTAK MAH INVEST 365D 28-Jul-16 92.2197 8.6500 1 5 92.2197 8.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com