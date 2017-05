Aug 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14MW2 HDFC 91D 14-Aug-15 99.9799 7.3380 1 200 99.9799 7.3380 INE069A14FZ6 ADITYA BIRLA NUVO 60D 14-Aug-15 99.9797 7.4110 2 125 99.9797 7.4110 INE202B14DK8 DEWAN HOUSING FIN 91D 14-Aug-15 99.9790 7.6666 2 100 99.9790 7.6666 INE688I14BX0 CAP FIRST 60D 14-Aug-15 99.9790 7.6666 2 95 99.9790 7.6666 INE532F14TZ3 EDELWEISS FIN SERV 60D 14-Aug-15 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE548C14175 EMAMI 66D 17-Aug-15 99.9184 7.4521 1 200 99.9184 7.4521 INE958G14QE9 RELIGARE FINVEST 60D 17-Aug-15 99.9143 7.8268 1 150 99.9143 7.8268 INE481G14345 ULTRATECH CEMENT 63D 17-Aug-15 99.9184 7.4521 1 145 99.9184 7.4521 INE891D14KR4 REDINGTON INDIA 59D 17-Aug-15 99.9135 7.9000 1 50 99.9135 7.9000 INE957N14142 HERO FINCORP 90D 19-Aug-15 99.8755 7.5802 2 100 99.8760 7.5527 INE001A14MY8 HDFC 91D 20-Aug-15 99.8554 7.5508 5 840 99.8554 7.5508 INE514E14IL7 EXIM 90D 20-Aug-15 99.8801 7.3027 1 5 99.8801 7.3027 INE205A14CD0 VEDANTA 88D 21-Aug-15 99.8602 7.2998 1 5 99.8602 7.2998 INE498L14489 L T FIN HOLDINGS 59D 24-Aug-15 99.7730 7.5494 1 200 99.7730 7.5494 INE261F14806 NABARD 90D 26-Aug-15 99.7606 7.2992 1 5 99.7606 7.2992 INE043D14IX4 IDFC 60D 28-Aug-15 99.6803 7.8043 1 75 99.6803 7.8043 INE916D14VO3 KOTAK MAH PRIME 31D 28-Aug-15 99.7170 7.3992 1 5 99.7170 7.3992 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.6250 7.6321 3 30 99.6251 7.6307 INE916D14VK1 KOTAK MAH PRIME 60D 1-Sep-15 99.6085 7.5505 1 30 99.6085 7.5505 INE532F14UD8 EDELWEISS FIN SERV 60D 1-Sep-15 99.6119 7.9005 1 5 99.6119 7.9005 INE657N14CH6 EDELWEISS 60D 1-Sep-15 99.6242 7.6491 1 5 99.6242 7.6491 INE804I14JZ1 ECL FIN 60D 1-Sep-15 99.6193 7.7493 1 5 99.6193 7.7493 INE069A14FY9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 3-Sep-15 99.5880 7.5501 1 5 99.5880 7.5501 INE001A14NA6 HDFC 91D 4-Sep-15 99.5470 7.5499 2 355 99.5470 7.5499 INE523E14MM8 L T FIN 365D 8-Sep-15 99.4580 7.6503 1 10 99.4580 7.6503 INE532F14UL1 EDELWEISS FIN SERV 59D 14-Sep-15 99.3545 7.6496 1 5 99.3545 7.6496 INE289B14848 GIC HOUSING FIN 54D 15-Sep-15 99.3309 7.4505 1 100 99.3309 7.4505 INE020E14EK6 STCI FIN 322D 15-Sep-15 99.3220 7.5503 1 50 99.3220 7.5503 INE756I14445 HDB FIN SERV 308D 18-Sep-15 99.2735 7.4198 1 75 99.2735 7.4198 INE660A14NA9 SUNDARAM FIN 91D 18-Sep-15 99.2686 7.4702 1 50 99.2686 7.4702 INE069A14GC3 ADITYA BIRLA NUVO 55D 28-Sep-15 99.0923 7.4299 1 5 99.0923 7.4299 INE044A14070 SUN PHARMACEUTICAL 90D 30-Sep-15 99.0309 7.4413 1 150 99.0309 7.4413 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 98.7549 7.7999 1 5 98.7549 7.7999 INE704I14163 BARCLAYS INVEST 364D 27-Oct-15 98.3785 8.0214 1 40 98.3785 8.0214 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 98.2858 7.6698 4 175 98.2858 7.6698 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 98.3017 7.6901 1 50 98.3017 7.6901 INE020E14EQ3 STCI FIN 363D 5-Nov-15 98.2018 7.9567 1 100 98.2018 7.9567 INE205A14CW0 VEDANTA 91D 9-Nov-15 98.2053 7.5800 2 250 98.2053 7.5800 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 98.1641 7.6701 5 325 98.1641 7.6701 INE306N14DP1 TATA CAP FIN SERV 364D 10-Nov-15 98.1524 7.7199 1 25 98.1524 7.7199 INE245A14180 THE TATA POWER 358D 11-Nov-15 98.1605 7.6000 1 150 98.1605 7.6000 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 98.0316 7.7147 1 10 98.0316 7.7147 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 97.8802 7.7498 3 75 97.8802 7.7498 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 95.6629 7.6968 1 15 95.6629 7.6968 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 93.6300 8.2499 2 100 93.6300 8.2499 INE742F14623 ADANI PORTS AND SPL317D 10-Jun-16 93.4618 8.4549 1 22 93.4618 8.4549 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 92.7756 8.3350 1 100 92.7756 8.3350 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 92.3664 8.3100 1 89 92.3664 8.3100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com