Aug 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14UG3 RELIANCE CAP 91D 17-Aug-15 99.9376 7.5967 2 180 99.9376 7.5967 INE514E14IR4 EXIM 61D 19-Aug-15 99.9001 7.3000 2 200 99.9001 7.3000 INE217K14634 RELIANCE HOME FIN 86D 19-Aug-15 99.8967 7.5487 1 100 99.8967 7.5487 INE860H14SG6 ADITYA BIRLA FIN 91D 19-Aug-15 99.8967 7.5487 1 100 99.8967 7.5487 INE865C14520 ADITYA BIRLA MONEY 61D 19-Aug-15 99.8939 7.7535 1 25 99.8939 7.7535 INE001A14MY8 HDFC 91D 20-Aug-15 99.8769 7.4978 3 340 99.8769 7.4978 INE306N14EV7 TATA CAP FIN SERV 91D 20-Aug-15 99.8757 7.5710 3 195 99.8757 7.5710 INE742F14532 ADANI PORTS AND 71D 20-Aug-15 99.8777 7.4490 1 100 99.8777 7.4490 INE001A14MY8 HDFC 91D 20-Aug-15 99.9376 7.5967 1 100 99.9376 7.5967 INE205A14CD0 VEDANTA 88D 21-Aug-15 99.8564 7.4985 2 315 99.8564 7.4985 INE486A14826 CESC 60D 21-Aug-15 99.8573 7.4514 2 200 99.8573 7.4514 INE580B14DU6 GRUH FIN 64D 21-Aug-15 99.8564 7.4985 2 100 99.8564 7.4985 INE850M14158 IFMR CAP FIN PRIVATE86D 21-Aug-15 99.8239 9.1986 1 25 99.8239 9.1986 INE121A14LA6 CHOLAMANDALAM 91D 24-Aug-15 99.7917 7.6188 1 100 99.7917 7.6188 INE756I14577 HDB FIN SERV 89D 25-Aug-15 99.7745 7.4994 1 25 99.7745 7.4994 INE018A14DM6 LARSEN AND TOUBRO 60D 25-Aug-15 99.7764 7.4361 1 5 99.7764 7.4361 INE916D14VI5 KOTAK MAH PRIME 61D 26-Aug-15 99.7524 7.5499 1 195 99.7524 7.5499 INE774D14HN7 MAH MAH FIN SERV 181D 26-Aug-15 99.7524 7.5499 1 175 99.7524 7.5499 INE094A14BZ3 HPCL 21D 27-Aug-15 99.7396 7.3303 1 300 99.7396 7.3303 INE043D14IQ8 IDFC 122D 27-Aug-15 99.7371 7.4009 1 100 99.7371 7.4009 INE877R14077 LT HYDROCARBON 60D 28-Aug-15 99.7805 7.2994 1 5 99.7805 7.2994 INE580B14DY8 GRUH FIN 66D 31-Aug-15 99.6519 7.5000 3 370 99.6519 7.5000 INE860H14SS1 ADITYA BIRLA FIN 60D 31-Aug-15 99.6519 7.5000 1 100 99.6519 7.5000 INE085A14933 CHAMBAL FERTILISERS 60D 31-Aug-15 99.6511 7.5173 1 50 99.6511 7.5173 INE306N14FE0 TATA CAP FIN SERV 60D 31-Aug-15 99.6496 7.5497 1 5 99.6496 7.5497 INE860H14SQ5 ADITYA BIRLA FIN 61D 1-Sep-15 99.6291 7.5490 1 5 99.6291 7.5490 INE694L14AX4 TALWANDI SABO 88D 4-Sep-15 99.6315 7.5000 1 5 99.6315 7.5000 INE202B14ED1 DHFL 63D 4-Sep-15 99.6232 7.6696 1 5 99.6232 7.6696 INE121A14LC2 CHOLAMANDALAM 91D 7-Sep-15 99.5589 7.7007 1 5 99.5589 7.7007 INE588J14283 IL FS SECURITIES SERV 11-Sep-15 99.4923 7.4502 1 5 99.4923 7.4502 INE013A14TQ4 RELIANCE CAP 198D 16-Sep-15 99.3711 7.7000 1 50 99.3711 7.7000 INE557F14DC3 NATIONAL HOUSING BK60D 22-Sep-15 99.2842 7.3097 1 5 99.2842 7.3097 INE146O14074 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Sep-15 99.2155 7.8002 2 100 99.2155 7.8002 INE511C14NE2 MAGMA FINCORP 43D 24-Sep-15 99.1996 7.7501 1 5 99.1996 7.7501 INE019A14551 JSW STEEL 90D 24-Sep-15 99.2201 7.5500 1 5 99.2201 7.5500 INE486A14859 CESC 62D 28-Sep-15 99.0883 7.4629 1 200 99.0883 7.4629 INE860H14SU7 ADITYA BIRLA FIN 54D 30-Sep-15 99.1277 7.2998 1 5 99.1277 7.2998 INE660A14ND3 SUNDARAM FIN 63D 5-Oct-15 99.0137 7.4201 1 5 99.0137 7.4201 INE205A14CW0 VEDANTA 91D 9-Nov-15 98.2092 7.6501 1 50 98.2092 7.6501 INE523H14TB9 JM FIN PRODUCTS 91D 9-Nov-15 98.1553 7.8847 1 50 98.1553 7.8847 INE020E14ES9 STCI FIN 365D 13-Nov-15 98.0733 7.8798 1 50 98.0733 7.8798 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 97.9005 7.7500 2 50 97.9005 7.7500 INE523E14NZ8 L T FIN 175D 27-Nov-15 97.7917 7.8498 1 100 97.7917 7.8498 INE138A14096 PENINSULA LAND 357D 30-Nov-15 96.6373 11.7601 1 5.6 96.6373 11.7601 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 97.4432 7.8502 1 50 97.4432 7.8502 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 97.4599 7.5500 1 20 97.4599 7.5500 INE651J14032 FICS CONSULTANCY 365D 5-Feb-16 95.9650 8.7697 1 25 95.9650 8.7697 INE871D14GE2 INFRAST LEASING AND365D 9-Mar-16 95.6054 8.0662 1 25 95.6054 8.0662 INE981F14312 L T INFRAST 211D 11-Mar-16 95.5052 8.1801 1 100 95.5052 8.1801 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 95.6966 7.6700 2 50 95.6966 7.6700 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 92.5732 13.2500 1 5 92.5732 13.2500 INE975F14GL1 KOTAK MAH INVEST 365D 12-Aug-16 92.2281 8.4500 1 100 92.2281 8.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com