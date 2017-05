Aug 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE756I14569 HDB FIN SERV 90D 19-Aug-15 99.9584 7.5952 2 150 99.9584 7.5952 INE860H14SG6 ADITYA BIRLA FIN 91D 19-Aug-15 99.9592 7.4490 1 25 99.9592 7.4490 INE306N14EV7 TATA CAP FIN SERV 91D 20-Aug-15 99.9380 7.5480 1 50 99.9380 7.5480 INE161J14768 BILT GRAPHIC PAPER 90D 20-Aug-15 99.9166 10.1555 1 2 99.9166 10.1555 INE202B14DN2 DEWAN HOUSING FIN 91D 21-Aug-15 99.9162 7.6532 2 295 99.9162 7.6532 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.9192 7.3751 2 175 99.9192 7.3790 INE580B14DU6 GRUH FIN 64D 21-Aug-15 99.9174 7.5457 3 125 99.9168 7.5983 INE580B14DV4 GRUH FIN 61D 24-Aug-15 99.8556 7.5403 1 145 99.8556 7.5403 INE514E14IO1 EXIM 90D 24-Aug-15 99.8592 7.3521 1 95 99.8592 7.3521 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 99.8350 7.5406 1 30 99.8350 7.5406 INE094A14BZ3 HINDUSTAN PETROLEU 21D 27-Aug-15 99.7996 7.3293 1 300 99.7996 7.3293 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.7083 7.6262 2 70 99.7082 7.6299 INE549K14499 MUTHOOT FINCORP 28D 31-Aug-15 99.6383 9.4643 1 50 99.6383 9.4643 INE205A14CK5 VEDANTA 90D 3-Sep-15 99.6968 7.4003 1 10 99.6968 7.4003 INE148I14JA6 INDIABULLS HOUSING 62D 3-Sep-15 99.6523 7.4914 1 5 99.6523 7.4914 INE532F14UH9 EDELWEISS FIN SERV 60D 4-Sep-15 99.6242 7.6491 2 140 99.6242 7.6491 INE001A14NB4 HDFC 90D 9-Sep-15 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE134E14634 POWER FIN CORPOR 73D 10-Sep-15 99.5163 7.3920 1 10 99.5163 7.3920 INE148I14JC2 INDIABULLS HOUSING 63D 11-Sep-15 99.4878 7.5166 1 100 99.4878 7.5166 INE588J14283 IL FS SECURITIES S 59D 11-Sep-15 99.4950 7.4104 1 5 99.4950 7.4104 INE013A14TQ4 RELIANCE CAP 198D 16-Sep-15 99.3752 7.6495 1 50 99.3752 7.6495 INE261F14731 NABARD 180D 21-Sep-15 99.3399 7.3496 1 5 99.3399 7.3496 INE557F14DC3 NATIONAL HOUSING 60D 22-Sep-15 99.3292 7.2499 1 5 99.3292 7.2499 INE146O14074 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Sep-15 99.2205 7.7501 2 100 99.2205 7.7501 INE514E14HZ9 EXIM 183D 24-Sep-15 99.2657 7.5001 1 5 99.2657 7.5001 INE155A14HE4 TATA MOTORS 61D 28-Sep-15 99.1956 7.3997 1 5 99.1956 7.3997 INE511C14ND4 MAGMA FINCORP 85D 29-Sep-15 99.1646 7.4998 1 5 99.1646 7.4998 INE477L14350 INDIA INFOLINE 54D 30-Sep-15 99.0705 7.7830 1 100 99.0705 7.7830 INE033L14CT9 TATA CAP HOUSING 54D 30-Sep-15 99.1636 7.3300 1 5 99.1636 7.3300 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 99.1240 7.6801 1 5 99.1240 7.6801 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 98.8369 7.6701 1 50 98.8369 7.6701 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 98.1044 7.7501 1 80 98.1044 7.7501 INE205A14CG3 VEDANTA 211D 29-Dec-15 97.2439 7.7201 1 50 97.2439 7.7201 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 97.1988 7.8500 1 25 97.1988 7.8500 INE660A14MC7 SUNDARAM FIN 365D 10-Feb-16 96.2616 8.1000 1 25 96.2616 8.1000 INE523E14NO2 L T FIN 365D 3-Mar-16 95.8361 8.0500 1 25 95.8361 8.0500 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.6800 8.0000 1 50 95.6800 8.0000 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 92.7356 8.3117 1 10 92.7356 8.3117 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com