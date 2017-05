Aug 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE445L14183 NABHA POWER 30D 21-Aug-15 99.9799 7.3380 2 600 99.9799 7.3380 INE115A14219 LIC HOUSING FIN 60D 21-Aug-15 99.9799 7.3380 1 100 99.9799 7.3380 INE580B14DU6 GRUH FIN 64D 21-Aug-15 99.9799 7.3380 1 75 99.9799 7.3380 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.9799 7.3258 2 75 99.9799 7.3380 INE804I14KJ3 ECL FIN 11D 24-Aug-15 99.9147 7.7903 2 300 99.9147 7.7903 INE870D14635 NATIONAL FERTILIZERS 60D25-Aug-15 99.8990 7.3805 4 225 99.8990 7.3805 INE110L14449 RELIANCE JIO INFO 60D 25-Aug-15 99.8994 7.3512 1 90 99.8994 7.3512 INE034A14253 ARVIND 60D 25-Aug-15 99.8974 7.4975 1 25 99.8974 7.4975 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 99.8987 7.4024 1 25 99.8987 7.4024 INE261F14806 NABARD 90D 26-Aug-15 99.8801 7.3027 2 445 99.8801 7.3027 INE523E14OC5 L T FIN 85D 28-Aug-15 99.8564 7.4985 1 5 99.8564 7.4985 INE306N14FE0 TATA CAP FIN SERV 60D 31-Aug-15 99.7745 7.4994 12 365 99.7745 7.4994 INE296A14JA0 BAJAJ FIN 62D 1-Sep-15 99.7745 7.4994 1 5 99.7745 7.4994 INE001A14NA6 HDFC 91D 4-Sep-15 99.6968 7.4003 1 125 99.6968 7.4003 INE532F14UH9 EDELWEISS FIN SERV 60D 4-Sep-15 99.6927 7.5007 1 100 99.6927 7.5007 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 99.5766 7.3904 1 150 99.5766 7.3904 INE514E14IY0 EXIM 31D 14-Sep-15 99.5025 7.2998 2 250 99.5025 7.2998 INE514E14IY0 EXIM 31D 14-Sep-15 99.5223 7.2999 1 25 99.5223 7.2999 INE019A14536 JSW STEEL 90D 21-Sep-15 99.3754 7.4004 1 10 99.3754 7.4004 INE069A14GA7 ADITYA BIRLA NUVO 90D 21-Sep-15 99.3838 7.3002 1 5 99.3838 7.3002 INE202B14DW3 DEWAN HOUSING FIN 91D 24-Sep-15 99.2732 7.6350 1 50 99.2732 7.6350 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 99.2912 7.4445 1 50 99.2912 7.4445 INE486A14859 CESC 62D 28-Sep-15 99.2155 7.4002 2 200 99.2155 7.4002 INE975G14486 ILFS TRANSPORTATION175D 28-Sep-15 99.0562 8.9172 1 25 99.0562 8.9172 INE001A14ND0 HDFC 121D 16-Oct-15 98.8099 7.8503 1 5 98.8099 7.8503 INE657N14CK0 EDELWEISS 90D 19-Oct-15 98.7146 7.9213 1 60 98.7146 7.9213 INE657N14CK0 EDELWEISS 90D 19-Oct-15 98.7549 7.7999 1 5 98.7549 7.7999 INE958G14QN0 RELIGARE FINVEST 90D 28-Oct-15 98.5102 8.0000 2 50 98.5102 8.0000 INE702C14145 APL APOLLO TUBES 90D 28-Oct-15 98.2723 9.3000 1 1 98.2723 9.3000 INE179T14033 SHRI LAKSHMI METAL 90D 28-Oct-15 98.2722 9.3005 1 1 98.2722 9.3005 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 98.4260 7.6802 1 25 98.4260 7.6802 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 98.4464 7.6802 1 25 98.4464 7.6802 INE233A14FT1 GODREJ INDUSTRIES 91D 10-Nov-15 98.3450 7.5834 3 75 98.3457 7.5800 INE532F14TJ7 EDELWEISS FIN SERV 181D 16-Nov-15 98.1205 7.9450 2 250 98.1205 7.9450 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 98.1669 7.7452 2 20 98.1669 7.7452 INE916D14UH9 KOTAK MAH PRIME 334D 17-Nov-15 98.1727 7.7202 2 100 98.1727 7.7202 INE001A14LS2 HDFC 364D 17-Nov-15 98.1465 7.7450 1 25 98.1465 7.7450 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 97.5141 7.5649 1 45 97.5141 7.5649 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.7399 8.0006 1 0.25 95.7399 8.0006 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 95.8263 7.6800 1 25 95.8263 7.6800 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 93.1419 12.5001 1 10.5 93.1419 12.5001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com