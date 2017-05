Oct 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14NJ7 HDFC 83D 5-Oct-15 99.9288 6.5016 1 30 99.9288 6.5016 INE155A14GX6 TATA MOTORS 91D 6-Oct-15 99.9022 7.1464 1 15 99.9022 7.1464 INE414G14CO2 MUTHOOT FIN 91D 7-Oct-15 99.8703 7.9003 1 50 99.8703 7.9003 INE414G14CP9 MUTHOOT FIN 91D 8-Oct-15 99.8487 7.9012 1 100 99.8487 7.9012 INE114A14BY2 SAIL 60D 9-Oct-15 99.8446 7.1012 4 400 99.8468 7.0005 INE247J14112 STERLING 59D 9-Oct-15 99.7928 9.4731 1 3 99.7928 9.4731 INE514E14JA8 EXIM 61D 13-Oct-15 99.7655 7.1495 4 300 99.7655 7.1495 INE628A14AP1 UPL 90D 14-Oct-15 99.7442 7.2005 1 100 99.7442 7.2005 INE001A14ND0 HDFC 121D 16-Oct-15 99.7042 7.2192 2 450 99.7042 7.2192 INE202B14EL4 DEWAN HOUSING 85D 21-Oct-15 99.6016 7.2999 1 195 99.6016 7.2999 INE001A14LN3 HDFC 364D 21-Oct-15 99.5863 7.5814 1 120 99.5863 7.5814 INE114A14BZ9 SAIL 59D 23-Oct-15 99.6511 7.0997 1 10 99.6511 7.0997 INE657N14CZ8 EDELWEISS COMMOD 60D 27-Oct-15 99.4404 7.9001 1 100 99.4404 7.9001 INE657N14CV7 EDELWEISS COMMOD 84D 29-Oct-15 99.3976 7.9003 1 100 99.3976 7.9003 INE532F14VI5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-15 99.4273 7.2496 5 890 99.4273 7.2496 INE531F14BR0 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Oct-15 99.4273 7.2496 2 300 99.4273 7.2496 INE804I14KO3 ECL FIN 29D 30-Oct-15 99.4273 7.2496 1 200 99.4273 7.2496 INE522D14DP4 MANAPPURAM FIN 60D 30-Oct-15 99.3648 8.0459 1 150 99.3648 8.0459 INE532F14VI5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-15 99.5059 7.2497 1 110 99.5059 7.2497 INE702C14178 APL APOLLO TUBES 90D 2-Nov-15 99.2073 9.1140 1 25 99.2073 9.1140 INE001A14NP4 HDFC 88D 2-Nov-15 99.3684 7.2500 1 5 99.3684 7.2500 INE001A14NQ2 HDFC 88D 3-Nov-15 99.3488 7.2499 6 465 99.3488 7.2499 INE532F14US6 EDELWEISS FIN SERV 90D 5-Nov-15 99.3096 7.2499 2 200 99.3096 7.2499 INE114A14CC6 SAIL 59D 6-Nov-15 99.3065 7.0804 1 25 99.3065 7.0804 INE001A14NW0 HDFC 58D 13-Nov-15 99.1531 7.2502 1 25 99.1531 7.2502 INE860H14SZ6 ADITYA BIRLA FIN 76D 16-Nov-15 99.0859 7.3201 3 100 99.0859 7.3201 INE657K14CZ4 RHC HOLDING PRIVATE 90D 19-Nov-15 98.6427 10.2496 2 180 98.6427 10.2496 INE522D14DQ2 MANAPPURAM FIN 90D 24-Nov-15 98.7394 8.6295 1 200 98.7394 8.6295 INE371K14316 TATA REALTY 90D 26-Nov-15 98.7612 8.1756 1 95 98.7612 8.1756 INE020B14284 REC 80D 30-Nov-15 98.8560 7.0399 1 125 98.8560 7.0399 INE020B14284 REC 80D 30-Nov-15 98.9329 7.0302 1 25 98.9329 7.0302 INE113A14578 GUJARAT NARMADA 91D 4-Dec-15 98.7263 7.3578 1 5 98.7263 7.3578 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 98.4553 7.0699 2 50 98.4596 7.0499 INE523E14NO2 L T FIN 365D 3-Mar-16 96.8337 7.7499 1 25 96.8337 7.7499 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 93.8948 8.1000 1 25 93.8948 8.1000 ============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com