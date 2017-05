Oct 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE891D14LD2 REDINGTON INDIA 60D 13-Oct-15 99.9804 7.1554 1 50 99.9804 7.1554 INE134E14642 PFC 9D 15-Oct-15 99.9425 6.9999 2 100 99.9425 6.9999 INE114A14BZ9 SAIL 59D 23-Oct-15 99.7904 6.9695 1 80 99.7904 6.9695 INE169A14BY6 COROMANDEL 60D 23-Oct-15 99.8086 6.9995 1 5 99.8086 6.9995 INE445L14191 NABHA POWER 63D 23-Oct-15 99.8072 7.0508 1 5 99.8072 7.0508 INE909H14HI0 TATA MOTORS FIN 60D 26-Oct-15 99.7132 7.4988 1 50 99.7132 7.4988 INE691I14CF9 L AND T INFRAST 28D 29-Oct-15 99.6565 7.4006 2 225 99.6565 7.4006 INE742F14631 ADANI PORTS 90D 29-Oct-15 99.6854 7.1995 1 5 99.6854 7.1995 INE531F14BR0 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Oct-15 99.6437 7.2508 2 125 99.6437 7.2508 INE532F14VI5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-15 99.6437 7.2508 1 25 99.6437 7.2508 INE001A14NQ2 HDFC 88D 3-Nov-15 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE931S14120 ADANI TRANSMISSION 90D 24-Nov-15 99.1126 7.6000 1 75 99.1126 7.6000 INE580B14EL3 GRUH FIN 61D 30-Nov-15 99.0210 7.3647 1 25 99.0210 7.3647 INE261F14855 NABARD 60D 8-Dec-15 98.9080 7.0698 6 200 98.9080 7.0698 INE523H14RC1 JM FIN PRODUCTS 337D 23-Dec-15 98.5134 7.6500 1 25 98.5134 7.6500 INE742F14516 ADANI PORTS 211D 24-Dec-15 98.5513 7.3500 1 50 98.5513 7.3500 INE014N14365 NCDC 83D 31-Dec-15 98.4358 7.2501 1 15 98.4358 7.2501 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 94.2291 8.0700 1 50 94.2291 8.0700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com