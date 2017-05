Oct 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14ND0 HDFC 121D 16-Oct-15 99.9611 7.1020 2 105 99.9611 7.1020 INE371K14282 TATA REALTY AND 120D 16-Oct-15 99.9603 7.2481 1 25 99.9603 7.2481 INE423A14167 ADANI ENTERPRISES 60D 19-Oct-15 99.8974 7.4975 1 50 99.8974 7.4975 INE202B14EL4 DHFL 85D 21-Oct-15 99.8583 7.3991 1 85 99.8583 7.3991 INE110L14506 RELIANCE JIO INFO 60D 27-Oct-15 99.7655 7.1495 1 5 99.7655 7.1495 INE916D14UK3 KOTAK MAH PRIME 306D 28-Oct-15 99.7424 7.2513 1 5 99.7424 7.2513 INE691I14CF9 L AND T INFRAST FIN 28D29-Oct-15 99.6973 7.3888 3 95 99.6989 7.3489 INE532F14VI5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-15 99.6835 7.2423 2 225 99.6832 7.2500 INE531F14BR0 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Oct-15 99.6832 7.2500 1 10 99.6832 7.2500 INE532F14US6 EDELWEISS FIN SERV 90D 5-Nov-15 99.5657 7.2369 1 40 99.5657 7.2369 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 99.4592 7.3506 1 50 99.4592 7.3506 INE010A14261 PRISM CEMENT 60D 13-Nov-15 99.2230 9.5275 1 50 99.2230 9.5275 INE010A14253 PRISM CEMENT 60D 20-Nov-15 99.0417 9.5450 1 50 99.0417 9.5450 INE034A14295 ARVIND 90D 23-Nov-15 99.1848 7.4998 2 50 99.1848 7.4998 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 99.2031 7.3301 1 25 99.2031 7.3301 INE261F14855 NABARD 60D 8-Dec-15 98.9808 6.9600 1 25 98.9808 6.9600 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 98.5222 7.1102 1 16 98.5222 7.1102 INE916D14WA0 KOTAK MAH PRIME 94D 1-Jan-16 98.3593 7.7069 1 100 98.3593 7.7069 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 97.2455 7.6583 1 25 97.2455 7.6583 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 97.0105 7.6000 2 100 97.0105 7.6000 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 97.0131 7.3450 1 15 97.0131 7.3450 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 95.0204 7.9700 1 50 95.0204 7.9700 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 95.0401 7.9700 1 50 95.0401 7.9700 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 94.0792 8.0600 1 50 94.0792 8.0600 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 92.4894 8.4444 2 13.5 92.5259 8.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com