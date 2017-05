Oct 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE813S14070 RHC FIN PRIVATE 90D 19-Oct-15 99.9385 7.4871 2 60 99.9385 7.4871 INE001A14LN3 HDFC 364D 21-Oct-15 99.8965 7.5633 1 200 99.8965 7.5633 INE514E14JE0 EXIM 61D 21-Oct-15 99.9050 6.9416 1 95 99.9050 6.9416 INE514E14JG5 EXIM 60D 23-Oct-15 99.8671 6.9390 4 275 99.8671 6.9390 INE114A14BZ9 SAIL 59D 23-Oct-15 99.8671 6.9390 1 200 99.8671 6.9390 INE055A14CP3 CENTURY TEXTILES 67D 23-Oct-15 99.8531 7.6711 1 5 99.8531 7.6711 INE909H14HI0 TATA MOTORS FIN 60D 26-Oct-15 99.7951 7.4942 1 75 99.7951 7.4942 INE476M14376 L AND T HOUSING FIN 27D 28-Oct-15 99.7573 7.4001 1 195 99.7573 7.4001 INE950O14376 MAH RURAL HSG FIN 90D 28-Oct-15 99.7431 7.8342 1 50 99.7431 7.8342 INE691I14CF9 L & T INFRA FIN CO.28D 29-Oct-15 99.7366 7.4164 5 150 99.7371 7.4009 INE532F14VI5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-15 99.7228 7.2480 3 75 99.7227 7.2497 INE556F14BA3 SIDBI 63D 30-Oct-15 99.7850 7.1495 1 5 99.7850 7.1495 INE916D14WB8 KOTAK MAH PRIME 29D 30-Oct-15 99.7170 7.3992 1 5 99.7170 7.3992 INE348L14163 MAS FIN SERV 60D 2-Nov-15 99.5485 9.7379 1 20 99.5485 9.7379 INE069A14GE9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 2-Nov-15 99.7246 7.1999 1 15 99.7246 7.1999 INE532F14US6 EDELWEISS FIN SERV 90D 5-Nov-15 99.6051 7.2353 2 110 99.6051 7.2355 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 99.0558 7.2486 2 105 99.0491 7.3002 INE514E14JM3 EXIM 11-Dec-15 98.9696 7.1700 1 5 98.9696 7.1700 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 98.8259 7.3498 1 25 98.8259 7.3498 INE975G14643 ILFS TRAN. NETWORK 175D 14-Dec-15 98.4565 9.6985 1 25 98.4565 9.6985 INE501G14027 HT MEDIA 80D 17-Dec-15 98.7918 7.1998 2 125 98.7918 7.1998 INE001A14NX8 HDFC 89D 21-Dec-15 98.6884 7.3499 2 50 98.6884 7.3499 INE916D14UT4 KOTAK MAH PRIME 305D 28-Dec-15 98.5222 7.4998 1 5 98.5222 7.4998 INE514E14IW4 EXIM 8-Feb-16 97.7367 7.3499 1 50 97.7367 7.3499 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 97.2950 7.6299 2 100 97.2950 7.6299 INE556F14AR9 SIDBI 353D 14-Mar-16 97.0680 7.3500 1 25 97.0680 7.3500 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 94.1261 8.0203 3 100 94.1332 8.0100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com