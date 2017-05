Oct 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14LN3 HDFC 364D 21-Oct-15 99.9782 7.9587 2 125 99.9782 7.9587 INE978J14BJ2 TURQUOISE INVEST 89D 21-Oct-15 99.9802 7.2284 1 50 99.9802 7.2284 INE835P14483 RELIGARE COMTRADE 58D 21-Oct-15 99.9753 9.0177 1 25 99.9753 9.0177 INE114A14BZ9 SAIL 59D 23-Oct-15 99.9424 7.0138 3 175 99.9417 7.0973 INE958G14QU5 RELIGARE FINVEST 67D 23-Oct-15 99.9406 7.2313 2 75 99.9406 7.2313 INE514E14JG5 EXIM 60D 23-Oct-15 99.9421 7.0486 1 50 99.9421 7.0486 INE835P14491 RELIGARE COMTRADE 59D 23-Oct-15 99.9271 8.8760 1 25 99.9271 8.8760 INE055A14CP3 CENTURY TEXTILES 67D 23-Oct-15 99.9384 7.4993 1 5 99.9384 7.4993 INE514E14JF7 EXIM 62D 26-Oct-15 99.8842 7.0527 1 100 99.8842 7.0527 INE556F14AZ2 SIDBI 60D 26-Oct-15 99.8842 7.0527 1 5 99.8842 7.0527 INE621H14112 RELIGARE ENTERPRISES19D 28-Oct-15 99.8102 8.6761 1 35 99.8102 8.6761 INE532F14VI5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-15 99.8023 7.2293 3 125 99.8018 7.2487 INE531F14BR0 EDELWEISS SECURITIES29D 30-Oct-15 99.8018 7.2487 1 30 99.8018 7.2487 INE523E14OK8 L T FIN 84D 30-Oct-15 99.7977 7.3989 1 25 99.7977 7.3989 INE532F14VI5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-15 99.8225 7.2114 1 25 99.8225 7.2114 INE038A14148 HINDALCO INDUSTRIES 79D 30-Oct-15 99.7990 7.3513 1 15 99.7990 7.3513 INE881J14KA8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Oct-15 99.8105 7.6999 1 5 99.8105 7.6999 INE069A14GE9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 2-Nov-15 99.7407 7.2993 1 25 99.7407 7.2993 INE774D14IH7 MAH MAH FIN SERV 91D 2-Nov-15 99.7540 7.5010 1 5 99.7540 7.5010 INE891K14735 AXIS FIN 91D 3-Nov-15 99.7371 7.4009 1 5 99.7371 7.4009 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 99.6948 7.4493 1 145 99.6948 7.4493 INE114A14CC6 SAIL 59D 6-Nov-15 99.6897 7.1008 1 5 99.6897 7.1008 INE018A14DQ7 LARSEN AND TOUBRO 59D 6-Nov-15 99.6897 7.1008 1 5 99.6897 7.1008 INE287B14578 SUBROS 91D 10-Nov-15 99.5369 8.0866 1 15 99.5369 8.0866 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 99.5907 7.5004 1 5 99.5907 7.5004 INE628A14AR7 UPL 88D 10-Nov-15 99.5875 7.1993 1 4 99.5875 7.1993 INE169A14BX8 COROMANDEL 88D 13-Nov-15 99.5452 7.2505 1 25 99.5452 7.2505 INE115A14243 LIC HOUSING FIN 74D 13-Nov-15 99.5158 7.3997 1 5 99.5158 7.3997 INE742F14680 ADANI PORTS 90D 18-Nov-15 99.4355 7.4004 1 5 99.4355 7.4004 INE001A14LT0 HDFC 364D 19-Nov-15 99.4194 7.3502 1 5 99.4194 7.3502 INE860H14TD1 ADITYA BIRLA FIN 60D 20-Nov-15 99.3754 7.4004 1 5 99.3754 7.4004 INE813S14104 RHC FIN PRIVATE 59D 27-Nov-15 99.0714 9.0030 1 50 99.0714 9.0030 INE691I14CE2 L AND T INFRAST 60D 27-Nov-15 99.2455 7.4996 1 5 99.2455 7.4996 INE169A14BZ3 COROMANDEL 60D 30-Nov-15 99.2116 7.0745 1 100 99.2116 7.0745 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 99.1347 7.2407 1 125 99.1347 7.2407 INE114A14CD4 SAIL 60D 4-Dec-15 99.1323 7.0996 1 50 99.1323 7.0996 INE002A14367 RELIANCE INDUSTRIES 60D 11-Dec-15 99.0137 6.9920 3 150 99.0137 6.9920 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.0126 6.9999 1 25 99.0126 6.9999 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 98.9971 7.2503 1 5 98.9971 7.2503 INE580B14EP4 GRUH FIN 65D 18-Dec-15 98.8211 7.3802 1 50 98.8211 7.3802 INE306N14EW5 TATA CAP FIN SERV 222D 28-Dec-15 98.6220 7.5000 3 75 98.6220 7.5000 INE580B14EQ2 GRUH FIN 76D 29-Dec-15 98.6044 7.3801 1 45 98.6044 7.3801 INE205A14CG3 VEDANTA 211D 29-Dec-15 98.6051 7.3763 1 35 98.6051 7.3763 INE580B14EQ2 GRUH FIN 76D 29-Dec-15 98.6241 7.3799 1 5 98.6241 7.3799 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 98.6359 7.1096 1 34 98.6359 7.1096 INE306N14EK0 TATA CAP FIN SERV 365D 1-Mar-16 97.2395 7.8499 1 25 97.2395 7.8499 INE306N14FH3 TATA CAP FIN SERV 252D 15-Mar-16 96.9556 7.8500 3 100 96.9556 7.8500 INE306N14FK7 TATA CAP FIN SERV 241D 28-Mar-16 96.6853 7.8701 8 200 96.6853 7.8701 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 94.2111 8.0099 1 25 94.2111 8.0099 INE179J14DA2 BIRLA TMT 365D 16-Aug-16 93.3264 8.6713 1 2.5 93.3264 8.6713 INE651J14263 JM FIN CREDIT 365D 18-Aug-16 93.0985 8.9300 1 2.5 93.0985 8.9300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com