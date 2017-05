Oct 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE445L14209 NABHA POWER 61D 26-Oct-15 99.9406 7.2307 2 305 99.9404 7.2557 INE657K14DC1 RHC HOLDING PRIVATE 60D 26-Oct-15 99.9339 8.0475 1 200 99.9339 8.0475 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 99.9409 7.1948 2 45 99.9409 7.1948 INE657K14DI8 RHC HOLDING PRIVATE 18D 27-Oct-15 99.9119 8.0462 1 100 99.9119 8.0462 INE001A14MZ5 HDFC 153D 28-Oct-15 99.9035 7.0513 2 870 99.9035 7.0513 INE476M14376 L AND T HOUSING FIN 27D 28-Oct-15 99.8987 7.4024 2 195 99.8987 7.4024 INE621H14112 RELIGARE ENTERPRISES 19D28-Oct-15 99.8898 8.0535 1 35 99.8898 8.0535 INE691I14CF9 L AND T INFRAST FIN 28D29-Oct-15 99.8785 7.4002 3 350 99.8785 7.4002 INE835P14566 RELIGARE COMTRADE 20D 29-Oct-15 99.8678 8.0528 1 40 99.8678 8.0528 INE804I14KO3 ECL FIN 29D 30-Oct-15 99.8570 7.4654 2 150 99.8583 7.3991 INE532F14VI5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-15 99.8583 7.3991 2 80 99.8583 7.3991 INE523E14OK8 L T FIN 84D 30-Oct-15 99.8583 7.3991 1 50 99.8583 7.3991 INE155A14HN5 TATA MOTORS 65D 30-Oct-15 99.8612 7.2475 1 25 99.8612 7.2475 INE958G14RB3 RELIGARE FINVEST 16D 30-Oct-15 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE532F14VI5 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Oct-15 99.9191 7.3881 1 25 99.9191 7.3881 INE860H14SZ6 ADITYA BIRLA FIN 76D 16-Nov-15 99.5230 7.2891 1 50 99.5230 7.2891 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 99.4469 7.2502 1 5 99.4469 7.2502 INE532F14VK1 EDELWEISS FIN SERV 49D 24-Nov-15 99.3381 7.6001 1 10 99.3381 7.6001 INE306N14FO9 TATA CAP FIN SERV 90D 26-Nov-15 99.3838 7.3002 1 5 99.3838 7.3002 INE532F14TP4 EDELWEISS FIN SERV 180D 30-Nov-15 99.2252 7.5003 1 100 99.2252 7.5003 INE915D14802 CITICORP FIN (INDIA) 61D30-Nov-15 99.2482 7.2759 1 25 99.2482 7.2759 INE002A14367 RELIANCE INDUSTRIES 60D 11-Dec-15 99.0705 6.9888 1 85 99.0705 6.9888 INE233A14GC5 GODREJ INDUSTRIES 60D 11-Dec-15 99.0484 7.1566 1 25 99.0484 7.1566 INE205A14DD8 VEDANTA 59D 18-Dec-15 98.8631 7.4954 2 140 98.8631 7.4954 INE477S14041 TATA MOTORS FIN 270D 21-Dec-15 98.7738 7.6800 1 150 98.7738 7.6800 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 98.8571 7.1520 2 120 98.8575 7.1497 INE909H14GN2 TATA MOTORS FIN 179D 21-Dec-15 98.7990 7.5202 1 100 98.7990 7.5202 INE414G14CT1 MUTHOOT FIN 61D 21-Dec-15 98.7724 7.6889 1 40 98.7724 7.6889 INE931S14062 ADANI TRANSMISSION181D 23-Dec-15 98.7176 7.7731 1 200 98.7176 7.7731 INE187C14032 MURUGAPPA 345D 23-Dec-15 98.7041 7.8560 1 60 98.7041 7.8560 INE742F14516 ADANI PORTS AND 211D 24-Dec-15 98.7652 7.3603 2 250 98.7652 7.3603 INE959P14036 SURAKSHA REALTY 180D 28-Dec-15 98.5135 8.3448 1 45 98.5135 8.3448 INE053T14022 ONGC MANGALORE 180D 30-Dec-15 98.6551 7.3174 1 100 98.6551 7.3174 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 98.6891 7.1299 1 100 98.6891 7.1299 INE975F14GG1 KOTAK MAH INVEST 166D 5-Jan-16 98.4452 7.7901 1 25 98.4452 7.7901 INE187C14040 MURUGAPPA 365D 12-Jan-16 98.2244 8.1460 1 60 98.2244 8.1460 INE018A14DT1 LARSEN AND TOUBRO 90D 14-Jan-16 98.3561 7.3500 1 300 98.3561 7.3500 INE556F14AR9 SIDBI 353D 14-Mar-16 97.1936 7.3700 1 25 97.1936 7.3700 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 97.1250 7.3499 1 25 97.1250 7.3499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com