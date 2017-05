Oct 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE055A14CQ1 CENTURY TEXTILES 28-Oct-15 99.9813 6.8424 2 175 99.9816 6.7172 INE523E14OF8 L T FIN 122D 29-Oct-15 99.9603 7.2481 1 100 99.9603 7.2481 INE691I14CF9 L AND T INFRAST FIN 29-Oct-15 99.9595 7.3942 1 60 99.9595 7.3942 INE556F14BA3 SMALL INDUSTRIES 30-Oct-15 99.9390 7.4262 1 5 99.9390 7.4262 INE001A14NP4 HDFC LT 2-Nov-15 99.8818 7.1990 2 80 99.8818 7.1990 INE069A14GE9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 2-Nov-15 99.8834 7.1014 1 15 99.8834 7.1014 INE114A14CC6 STEEL AUTHORITY OF INDIA 6-Nov-15 99.8061 7.0911 1 495 99.8061 7.0911 INE729N14483 TVS CREDIT SERV 60D 10-Nov-15 99.6979 7.9000 1 50 99.6979 7.9000 INE001A14NW0 HDFC LT 13-Nov-15 99.6693 7.5691 1 5 99.6693 7.5691 INE896L14567 INDOSTAR CAP FIN 59D 16-Nov-15 99.6008 7.6996 1 5 99.6008 7.6996 INE514E14HI5 EXPORT IMPORT BK OF 20-Nov-15 99.5577 7.0503 1 5 99.5577 7.0503 INE001A14LV6 HDFC LT 23-Nov-15 99.4556 7.3998 1 50 99.4556 7.3998 INE121A14LN9 CHOLAMANDALAM INVEST 23-Nov-15 99.4686 7.4999 1 5 99.4686 7.4999 INE296A14JE2 BAJAJ FIN 61D 23-Nov-15 99.4721 7.4502 1 5 99.4721 7.4502 INE071G14815 ICICI HOME FIN COMPANY 25-Nov-15 99.4131 7.4305 1 50 99.4131 7.4305 INE931S14195 ADANI TRANSMISSION 60D 27-Nov-15 99.3184 8.3497 1 5 99.3184 8.3497 INE140A14GO7 PIRAMAL ENTERPRISES 225D 4-Dec-15 99.2704 7.2503 1 25 99.2704 7.2503 INE560K14348 PTC INDIA FIN SERV 90D 8-Dec-15 99.1229 7.6899 1 25 99.1229 7.6899 INE975G14700 ILFS TRANSPORTATION 10-Dec-15 98.9711 8.6239 1 20 98.9711 8.6239 INE514E14JM3 EXPORT IMPORT BK 11-Dec-15 99.1395 7.2002 1 25 99.1395 7.2002 INE556F14BG0 SMALL INDUSTRIES 18-Dec-15 98.9944 7.1302 1 100 98.9944 7.1302 INE020B14268 RURAL ELECTRIFICATION 21-Dec-15 98.9341 7.1499 3 75 98.9341 7.1499 INE404K14AA8 SHAPOORJI PALLONJI AND 22-Dec-15 98.8219 7.7702 1 25 98.8219 7.7702 INE523E14OR3 L T FIN 75D 28-Dec-15 98.7536 7.4303 1 5 98.7536 7.4303 INE140A14HA4 PIRAMAL ENTERPRISES 244D19-Jan-16 98.2605 7.6924 1 25 98.2605 7.6924 INE514E14JD2 EXPORT IMPORT BK OF 19-Feb-16 97.7265 7.3838 1 25 97.7265 7.3838 INE523E14OJ0 L T FIN 205D 26-Feb-16 97.4637 7.8499 1 100 97.4637 7.8499 INE556F14AS7 SMALL INDUSTRIES 24-Mar-16 97.0756 7.3796 1 15 97.0756 7.3796 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com