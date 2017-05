Oct 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14IH7 MAH MAH FIN SERV 91D 2-Nov-15 99.9398 7.3238 2 340 99.9404 7.2557 INE094O14746 DAIMLER FIN SERV 60D 2-Nov-15 99.9381 7.5399 2 150 99.9372 7.6455 INE001A14NP4 HDFC 88D 2-Nov-15 99.9404 7.2598 2 30 99.9404 7.2557 INE069A14GD1 ADITYA BIRLA NUVO 91D 3-Nov-15 99.9223 7.0956 1 100 99.9223 7.0956 INE001A14NQ2 HDFC 88D 3-Nov-15 99.9176 7.5269 2 80 99.9182 7.4704 INE296A14JD4 BAJAJ FIN 57D 4-Nov-15 99.8991 7.3731 1 700 99.8991 7.3731 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 99.8967 7.5487 2 150 99.8967 7.5487 INE532F14US6 EDELWEISS FIN SERV 90D 5-Nov-15 99.9404 7.2557 1 50 99.9404 7.2557 INE114A14CC6 SAIL 59D 6-Nov-15 99.8631 7.1481 1 245 99.8631 7.1481 INE018A14DQ7 LARSEN AND TOUBRO 59D 6-Nov-15 99.8631 7.1481 1 40 99.8631 7.1481 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 99.7763 7.4394 1 50 99.7763 7.4394 INE010A14261 PRISM CEMENT 60D 13-Nov-15 99.6372 9.4932 1 50 99.6372 9.4932 INE514E14JI1 EXIM 62D 17-Nov-15 99.6491 7.1405 1 200 99.6491 7.1405 INE657K14CZ4 RHC HOLDING PRIVATE 90D 19-Nov-15 99.5295 10.1497 1 180 99.5295 10.1497 INE140A14GR0 PIRAMAL ENTERPRISES210D 20-Nov-15 99.5732 7.4500 2 100 99.5732 7.4500 INE010A14253 PRISM CEMENT 60D 20-Nov-15 99.4562 9.5034 1 50 99.4562 9.5034 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 99.5789 7.3501 1 5 99.5789 7.3501 INE657N14DI2 EDELWEISS 47D 24-Nov-15 99.5464 7.5599 1 50 99.5464 7.5599 INE179J14DD6 BIRLA TMT HOLDINGS 89D 24-Nov-15 99.5470 7.5499 1 5 99.5470 7.5499 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.4300 7.7497 3 490 99.4300 7.7497 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.4936 7.7410 2 460 99.4933 7.7453 INE657K14DF4 RHC HOLDING PRIVATE 60D 27-Nov-15 99.3107 10.1333 3 300 99.2758 10.6505 INE657N14CC7 EDELWEISS 162D 27-Nov-15 99.4916 7.4606 1 100 99.4916 7.4606 INE813S14104 RHC FIN PRIVATE 59D 27-Nov-15 99.3603 9.3998 1 50 99.3603 9.3998 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.3461 7.7498 1 245 99.3461 7.7498 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.4113 7.7196 1 245 99.4113 7.7196 INE915D14802 CITICORP FIN (INDIA) 61D30-Nov-15 99.3630 7.5482 1 125 99.3630 7.5482 INE020B14284 REC 80D 30-Nov-15 99.3966 7.1477 1 105 99.3966 7.1477 INE532F14TP4 EDELWEISS FIN SERV 180D 30-Nov-15 99.4295 7.4795 1 100 99.4295 7.4795 INE909H14HO8 TATA MOTORS FIN 60D 30-Nov-15 99.3629 7.5494 2 75 99.3629 7.5494 INE560K14355 PTC INDIA FIN SERV 80D 30-Nov-15 99.3545 7.6496 1 50 99.3545 7.6496 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 99.3108 7.4501 1 15 99.3108 7.4501 INE217K14790 RELIANCE HOME FIN 58D 3-Dec-15 99.3138 7.4175 1 10 99.3138 7.4175 INE621H14088 RELIGARE ENTERPRISES 59D 4-Dec-15 99.2659 7.7122 1 35 99.2659 7.7122 INE657N14DJ0 EDELWEISS 60D 8-Dec-15 99.2511 7.6503 1 200 99.2511 7.6503 INE308L14944 KARVY FIN SERV 364D 9-Dec-15 98.8869 10.2714 1 25 98.8869 10.2714 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.1862 7.1303 4 350 99.1862 7.1303 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.2523 7.0504 1 5 99.2523 7.0504 INE110L14605 RELIANCE JIO INFO 59D 14-Dec-15 99.1238 7.1698 2 150 99.1238 7.1698 INE020E14FL1 STCI FIN 90D 14-Dec-15 99.0644 7.6604 1 50 99.0644 7.6604 INE657N14DK8 EDELWEISS 62D 14-Dec-15 99.0985 7.3787 1 5 99.0985 7.3787 INE657K14DJ6 RHC HOLDING PRIVATE 59D 18-Dec-15 98.8046 9.6000 1 385 98.8046 9.6000 INE532F14VQ8 EDELWEISS FIN SERV 60D 22-Dec-15 98.9441 7.7903 1 100 98.9441 7.7903 INE975G14809 ILFS TRANSPORTATION60D 22-Dec-15 98.5992 9.7841 1 75 98.5992 9.7841 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 98.8600 7.1339 1 50 98.8600 7.1339 INE572E14759 PNB HOUSING FIN 61D 28-Dec-15 98.8774 7.4000 1 10 98.8774 7.4000 INE205A14CG3 VEDANTA 211D 29-Dec-15 98.7993 7.3930 1 15 98.7993 7.3930 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 98.7950 7.4198 1 5 98.7950 7.4198 INE018A14DT1 LARSEN AND TOUBRO 90D 14-Jan-16 98.4906 7.3602 2 100 98.4906 7.3602 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 97.7959 7.3449 2 50 97.7959 7.3449 INE001A14NV2 HDFC 166D 29-Feb-16 97.5227 7.5999 1 25 97.5227 7.5999 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 97.3397 7.3349 1 25 97.3397 7.3349 INE179J14DH7 BIRLA TMT HOLDINGS179D 22-Apr-16 95.9488 8.9600 1 5 95.9488 8.9600 INE179J14DH7 BIRLA TMT HOLDINGS 179D 22-Apr-16 95.8766 8.9701 1 5 95.8766 8.9701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com