Nov 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14522 RELIANCE JIO INFOCO 60D 3-Nov-15 99.9797 7.4110 1 395 99.9797 7.4110 INE891K14735 AXIS FIN 91D 3-Nov-15 99.9790 7.6553 2 195 99.9788 7.7396 INE069A14GD1 ADITYA BIRLA NUVO 91D 3-Nov-15 99.9800 7.3015 2 150 99.9800 7.3015 INE001A14NQ2 HDFC 88D 3-Nov-15 99.9795 7.4736 3 105 99.9801 7.2649 INE916D14WD4 KOTAK MAH PRIME 25D 3-Nov-15 99.9797 7.4110 2 100 99.9797 7.4110 INE896L14526 INDOSTAR CAP FIN 61D 3-Nov-15 99.9789 7.7031 1 25 99.9789 7.7031 INE055I14AM7 MAGMA HOUSING FIN 60D 3-Nov-15 99.9789 7.7031 1 25 99.9789 7.7031 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 99.9587 7.5332 5 659 99.9587 7.5404 INE296A14JD4 BAJAJ FIN 57D 4-Nov-15 99.9596 7.3760 1 200 99.9596 7.3760 INE532F14US6 EDELWEISS FIN SERV 90D 5-Nov-15 99.9363 7.7551 1 50 99.9363 7.7551 INE114A14CC6 SAIL 59D 6-Nov-15 99.9203 7.2784 4 595 99.9203 7.2784 INE891D14LI1 REDINGTON INDIA 59D 6-Nov-15 99.9190 7.3972 1 50 99.9190 7.3972 INE660A14NH4 SUNDARAM FIN 75D 9-Nov-15 99.8601 7.3050 1 100 99.8601 7.3050 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 99.8381 7.3991 2 275 99.8381 7.3987 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 99.7222 7.2628 1 200 99.7222 7.2628 INE514E14JH3 EXIM 61D 16-Nov-15 99.7265 7.1501 1 100 99.7265 7.1501 INE001A14LT0 HDFC 364D 19-Nov-15 99.6553 7.4258 2 150 99.6565 7.4006 INE514E14HI5 EXIM 365D 20-Nov-15 99.6538 7.0446 1 25 99.6538 7.0446 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 99.5783 7.3603 3 195 99.5783 7.3606 INE202B14EX9 DEWAN HOUSING FIN 60D 23-Nov-15 99.5907 7.5004 1 5 99.5907 7.5004 INE657N14DI2 EDELWEISS COMMOD. 47D 24-Nov-15 99.5465 7.5583 1 50 99.5465 7.5583 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.4986 7.6634 3 215 99.4995 7.6501 INE657N14CC7 EDELWEISS COMMOD. 162D 27-Nov-15 99.4917 7.4591 1 100 99.4917 7.4591 INE115A14227 LIC HOUSING FIN 156D 27-Nov-15 99.4889 7.5004 1 40 99.4889 7.5004 INE945G14FS9 RELIGARE SECURITIES 60D 27-Nov-15 99.3592 9.4160 1 25 99.3592 9.4160 INE804I14KU0 ECL FIN 34D 30-Nov-15 99.4166 7.6497 2 200 99.4166 7.6497 INE532F14TP4 EDELWEISS FIN SERV 180D 30-Nov-15 99.4295 7.4795 1 100 99.4295 7.4795 INE860H14TJ8 ADITYA BIRLA FIN 60D 7-Dec-15 99.2952 7.6199 1 5 99.2952 7.6199 INE657N14DJ0 EDELWEISS COMMOD. 60D 8-Dec-15 99.2512 7.6493 1 200 99.2512 7.6493 INE657N14DJ0 EDELWEISS COMMOD. 60D 8-Dec-15 99.2340 8.0499 1 5 99.2340 8.0499 INE831R14207 ADITYA BIRLA HSG FIN 60D 8-Dec-15 99.2671 7.6995 1 5 99.2671 7.6995 INE114A14CE2 SAIL 60D 8-Dec-15 99.3209 7.1305 1 5 99.3209 7.1305 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.2580 7.1804 1 5 99.2580 7.1804 INE691I14CG7 L AND T INFRA. 60D 15-Dec-15 99.1331 7.5997 1 5 99.1331 7.5997 INE865C14595 ADITYA BIRLA MONEY 60D 15-Dec-15 99.1670 7.3000 1 5 99.1670 7.3000 INE002A14409 RELIANCE INDUSTRIES 58D 18-Dec-15 99.1177 7.2201 1 5 99.1177 7.2201 INE532F14VQ8 EDELWEISS FIN SERV 60D 22-Dec-15 98.9441 7.7903 2 200 98.9441 7.7903 INE114A14CG7 SAIL 57D 23-Dec-15 99.0462 7.0298 1 5 99.0462 7.0298 INE881J14KC4 SREI EQUIPMENT FIN 61D 28-Dec-15 98.7620 8.1703 1 100 98.7620 8.1703 INE572E14759 PNB HOUSING FIN 61D 28-Dec-15 98.8789 7.3900 1 20 98.8789 7.3900 INE975G14817 IL & FS TRANS. 63D 29-Dec-15 98.4962 9.7766 1 75 98.4962 9.7766 INE018A14DT1 LARSEN AND TOUBRO 90D 14-Jan-16 98.5493 7.3603 1 15 98.5493 7.3603 INE514E14IW4 EXIM 185D 8-Feb-16 98.0648 7.3499 1 50 98.0648 7.3499 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 97.8536 7.3451 1 100 97.8536 7.3451 INE909H14HM2 TATA MOTORS FIN 161D 29-Feb-16 97.4736 7.9499 2 125 97.4736 7.9499 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 97.4040 7.6000 1 25 97.4040 7.6000 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 97.3916 7.3501 1 25 97.3916 7.3501 INE523H14RZ2 JM FIN PRODUCTS 362D 14-Mar-16 97.0966 8.2062 1 25 97.0966 8.2062 INE477L14293 INDIA INFOLINE HSG 323D 5-Apr-16 96.1430 9.4470 1 1 96.1430 9.4470 INE179J14DH7 BIRLA TMT HOLDINGS 179D 22-Apr-16 95.9531 8.9501 1 5 95.9531 8.9501 INE523E14OS1 L AND T FIN 224D 30-May-16 95.4135 8.3550 1 25 95.4135 8.3550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com