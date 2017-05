Nov 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE508F14875 RASHTRIYA ISPAT 90D 4-Nov-15 99.9808 7.0093 1 250 99.9808 7.0093 INE742F14649 ADANI PORTS AND 90D 4-Nov-15 99.9804 7.1554 2 150 99.9804 7.1554 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 99.9810 6.9363 3 25 99.9810 6.9363 INE957N14258 HERO FINCORP 76D 5-Nov-15 99.9606 7.1933 1 125 99.9606 7.1933 INE289B14889 GIC HOUSING FIN 59D 5-Nov-15 99.9611 7.1020 3 100 99.9611 7.1020 INE144H14677 DEUTSCHE INVEST 90D 5-Nov-15 99.9603 7.2481 2 75 99.9603 7.2481 INE114A14CC6 SAIL 59D 6-Nov-15 99.9429 6.9547 6 745 99.9425 6.9999 INE018A14DQ7 LARSEN AND TOUBRO 59D 6-Nov-15 99.9446 6.7441 2 450 99.9446 6.7441 INE891D14LI1 REDINGTON INDIA 59D 6-Nov-15 99.9413 7.1460 1 25 99.9413 7.1460 INE199G14608 JAGRAN PRAKASHAN 89D 10-Nov-15 99.8489 7.8907 1 19 99.8489 7.8907 INE169A14BX8 COROMANDEL INTER 88D 13-Nov-15 99.8034 7.1900 1 50 99.8034 7.1900 INE556F14BE5 SIDBI 43D 13-Nov-15 99.8252 7.1015 1 5 99.8252 7.1015 INE069A14GG4 ADITYA BIRLA NUVO 91D 16-Nov-15 99.7478 7.0989 1 100 99.7478 7.0989 INE481G14378 ULTRATECH CEMENT 91D 16-Nov-15 99.7606 7.2992 1 5 99.7606 7.2992 INE001A14LS2 HDFC 364D 17-Nov-15 99.7371 7.4009 1 5 99.7371 7.4009 INE514E14HI5 EXIM 365D 20-Nov-15 99.6832 7.2500 1 5 99.6832 7.2500 INE657N14DD3 EDELWEISS 60D 23-Nov-15 99.5540 8.1760 1 8 99.5540 8.1760 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 99.5972 7.3808 1 5 99.5972 7.3808 INE121A14LN9 CHOLAMANDALAM 61D 23-Nov-15 99.6137 7.4498 1 5 99.6137 7.4498 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.5273 7.5376 4 200 99.5203 7.6493 INE813S14104 RHC FIN PRIVATE 59D 27-Nov-15 99.3857 9.4002 1 50 99.3857 9.4002 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.4483 7.4995 2 230 99.4483 7.4995 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.4687 7.4985 1 200 99.4687 7.4985 INE804I14KU0 ECL FIN 34D 30-Nov-15 99.4375 7.6472 1 100 99.4375 7.6472 INE909H14HO8 TATA MOTORS FIN 60D 30-Nov-15 99.4483 7.4995 1 35 99.4483 7.4995 INE851M14CB0 VOLKSWAGEN FIN 364D 9-Dec-15 99.2529 7.8499 6 100 99.2576 7.8001 INE851M14CB0 VOLKSWAGEN FIN 364D 9-Dec-15 99.2317 7.8500 1 25 99.2317 7.8500 INE085A14AA6 CHAMBAL FERTILISERS 60D 15-Dec-15 99.1900 7.2699 1 5 99.1900 7.2699 INE813S14112 RHC FIN PRIVATE 60D 18-Dec-15 98.9044 8.9850 1 25 98.9044 8.9850 INE002A14409 RELIANCE INDUSTRIES 58D 18-Dec-15 99.1466 7.1403 1 5 99.1466 7.1403 INE055A14CV1 CENTURY TEXTILES AND 60D22-Dec-15 99.0362 7.4002 1 5 99.0362 7.4002 INE114A14CF9 SAIL 60D 22-Dec-15 99.0814 7.0499 1 5 99.0814 7.0499 INE261F14848 NABARD 77D 23-Dec-15 99.0203 7.3700 1 5 99.0203 7.3700 INE414G14CV7 MUTHOOT FIN 62D 28-Dec-15 98.8557 7.6819 2 350 98.8557 7.6819 INE572E14759 PNB HOUSING FIN 61D 28-Dec-15 98.8859 7.4770 2 105 98.8825 7.4999 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 98.9376 7.1262 1 50 98.9376 7.1262 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 98.9663 7.0600 1 5 98.9663 7.0600 INE296A14JH5 BAJAJ FIN 71D 30-Dec-15 98.8347 7.5500 2 350 98.8347 7.5500 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 98.8999 7.2501 1 5 98.8999 7.2501 INE001A14OA4 HDFC 91D 4-Jan-16 98.7263 7.5951 1 100 98.7263 7.5951 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 98.2408 7.6001 2 105 98.2408 7.6001 INE774D14IT2 MAH AND MAH FIN 91D 1-Feb-16 98.1320 7.7200 2 250 98.1320 7.7200 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 97.7278 8.1600 2 100 97.7278 8.1600 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 97.8715 7.3500 2 100 97.8715 7.3500 INE179J14DH7 BIRLA TMT HOLDINGS 179D 22-Apr-16 95.9779 8.9450 1 5 95.9779 8.9450 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 95.4253 7.9900 1 25 95.4253 7.9900 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 93.6083 8.2800 1 25 93.6083 8.2800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com