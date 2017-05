Nov 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE144H14677 DEUTSCHE INVEST 90D 5-Nov-15 99.9797 7.4110 1 90 99.9797 7.4110 INE289B14889 GIC HOUSING FIN 59D 5-Nov-15 99.9806 7.0824 1 50 99.9806 7.0824 INE532F14US6 EDELWEISS FIN SERV 90D 5-Nov-15 99.9790 7.6666 1 45 99.9790 7.6666 INE114A14CC6 SAIL 59D 6-Nov-15 99.9618 6.9669 3 125 99.9619 6.9559 INE018A14DQ7 LARSEN AND TOUBRO 59D 6-Nov-15 99.9614 7.0472 1 75 99.9614 7.0472 INE001A14NW0 HDFC 58D 13-Nov-15 99.8227 7.2033 1 25 99.8227 7.2033 INE514E14HI5 EXIM 365D 20-Nov-15 99.6906 7.0801 1 70 99.6906 7.0801 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.5500 7.4997 3 115 99.5500 7.4997 INE445L14225 NABHA POWER 60D 27-Nov-15 99.5560 7.3992 1 25 99.5560 7.3992 INE532F14TP4 EDELWEISS FIN SERV 180D 30-Nov-15 99.4615 7.6006 1 50 99.4615 7.6006 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.4686 7.4999 1 15 99.4686 7.4999 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.2824 7.1302 2 175 99.2824 7.1302 INE657N14DK8 EDELWEISS 62D 14-Dec-15 99.1985 7.3728 1 5 99.1985 7.3728 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.1045 7.1698 1 5 99.1045 7.1698 INE081A14221 TATA STEEL 82D 22-Dec-15 99.0688 7.2996 1 5 99.0688 7.2996 INE161J14AK5 BILT GRAPHIC PAPER 60D 22-Dec-15 98.6871 10.1163 1 3.4 98.6871 10.1163 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 98.9678 7.0497 1 5 98.9678 7.0497 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 98.9845 7.0653 1 5 98.9845 7.0653 INE774D14IU0 MAH AND MAH FIN 61D 29-Dec-15 98.8756 7.5468 1 140 98.8756 7.5468 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 98.9120 7.2998 1 5 98.9120 7.2998 INE053T14022 ONGC MANGALORE 180D 30-Dec-15 98.9341 7.1499 1 25 98.9341 7.1499 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 97.7249 8.2499 1 50 97.7249 8.2499 INE532F14TQ2 EDELWEISS FIN SERV 270D 29-Feb-16 97.4236 8.2500 1 50 97.4236 8.2500 INE523E14NO2 L T FIN 365D 3-Mar-16 97.4841 7.8500 1 25 97.4841 7.8500 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 94.2237 8.0201 1 75 94.2237 8.0201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com