Nov 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE977J14CP9 TRAPTI TRADING 60D 06-Nov-15 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE306N14FR2 TATA CAP FIN SERV 59D 06-Nov-15 99.9801 7.2649 1 50 99.9801 7.2649 INE891D14LI1 REDINGTON INDIA 59D 06-Nov-15 99.9801 7.2649 1 25 99.9801 7.2649 INE013A14VU2 RELIANCE CAP 59D 09-Nov-15 99.9195 7.3515 1 100 99.9195 7.3515 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 99.9015 7.1976 1 50 99.9015 7.1976 INE001A14NW0 HDFC 58D 13-Nov-15 99.8403 7.2980 1 100 99.8403 7.2980 INE010A14261 PRISM CEMENT 60D 13-Nov-15 99.7927 9.4777 1 50 99.7927 9.4777 INE556F14BE5 SIDBI 43D 13-Nov-15 99.8446 7.1012 1 25 99.8446 7.1012 INE069A14GG4 ADITYA BIRLA NUVO 91D 16-Nov-15 99.7866 7.0961 1 100 99.7866 7.0961 INE280A14161 TITAN COMPANY 35D 17-Nov-15 99.7655 7.1495 2 95 99.7655 7.1495 INE140A14GQ2 PIRAMAL ENTERP 202D 17-Nov-15 99.7805 7.2994 1 25 99.7805 7.2994 INE001A14LT0 HDFC 364D 19-Nov-15 99.7336 7.4997 1 5 99.7336 7.4997 INE010A14253 PRISM CEMENT 60D 20-Nov-15 99.6116 9.4879 1 50 99.6116 9.4879 INE179J14DD6 BIRLA TMT HOLD 89D 24-Nov-15 99.6214 7.3007 1 10 99.6214 7.3007 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.5704 7.4983 3 175 99.5705 7.4973 INE306N14FO9 TATA CAP FIN SERV 90D 26-Nov-15 99.5703 7.5008 5 125 99.5703 7.5008 INE115A14227 LIC HOUSING FIN 156D 27-Nov-15 99.5502 7.4963 1 40 99.5502 7.4963 INE476M14400 L AND T HOUSING FIN 25D 27-Nov-15 99.5618 7.6499 1 25 99.5618 7.6499 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.4889 7.5004 1 100 99.4889 7.5004 INE774D14IP0 MAH AND MAH FIN 60D 30-Nov-15 99.4944 7.4193 1 5 99.4944 7.4193 INE110L14571 RELIANCE JIO INFO 61D 30-Nov-15 99.5386 7.0497 1 5 99.5386 7.0497 INE296A14JF9 BAJAJ FIN 61D 01-Dec-15 99.4552 7.6900 1 10 99.4552 7.6900 INE085A14982 CHAMBAL FERT 60D 04-Dec-15 99.4385 7.1071 1 75 99.4385 7.1071 INE261F14855 NABARD 60D 08-Dec-15 99.3625 7.0964 1 100 99.3625 7.0964 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.3238 7.0998 1 5 99.3238 7.0998 INE115A14201 LIC HOUSING FIN 209D 15-Dec-15 99.2115 7.2522 1 100 99.2115 7.2522 INE115A14201 LIC HOUSING FIN 209D 15-Dec-15 99.2208 7.3498 4 100 99.2208 7.3498 INE289B14939 GIC HOUSING FIN 59D 18-Dec-15 99.1477 7.2968 1 75 99.1477 7.2968 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.1096 7.1286 1 25 99.1096 7.1286 INE414G14CT1 MUTHOOT FIN 61D 21-Dec-15 99.0429 7.6678 1 25 99.0429 7.6678 INE975G14809 ILFS TRANS 60D 22-Dec-15 98.7579 9.7674 1 75 98.7579 9.7674 INE008I14CZ4 COX AND KINGS 156D 30-Dec-15 98.8457 7.7498 1 25 98.8457 7.7498 INE942G14015 MCLEOD RUSSEL INDIA 56D 30-Dec-15 98.9134 7.2903 1 25 98.9134 7.2903 INE069A14GK6 ADITYA BIRLA NUVO 86D 30-Dec-15 98.9120 7.2998 1 5 98.9120 7.2998 INE001A14OA4 HDFC 91D 04-Jan-16 98.7864 7.6001 1 50 98.7864 7.6001 INE140A14HA4 PIRAMAL ENTER 244D 19-Jan-16 98.4594 7.6149 1 25 98.4594 7.6149 INE975F14GU2 KOTAK MAH 142D 28-Jan-16 98.2366 7.7999 1 25 98.2366 7.7999 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 97.8126 8.2450 1 50 97.8126 8.2450 INE909H14HN0 TATA MOTORS FIN 148D 24-Feb-16 97.6615 7.8738 1 60 97.6615 7.8738 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 97.4633 7.6000 2 50 97.4633 7.6000 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 97.3899 7.3001 9 250 97.3899 7.3001 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 97.4089 7.3001 1 50 97.4089 7.3001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.