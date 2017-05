Nov 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE126A14CU2 E.I.D. PARRY (INDIA) 88D10-Nov-15 99.9233 7.0042 1 5 99.9233 7.0042 INE556F14BE5 SIDBI 43D 13-Nov-15 99.8650 7.0488 2 400 99.8650 7.0488 INE860H14SZ6 ADITYA BIRLA FIN 76D 16-Nov-15 99.8004 7.3000 1 100 99.8004 7.3000 INE013A14VI7 RELIANCE CAP 91D 16-Nov-15 99.7922 7.6005 1 25 99.7922 7.6005 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.5909 7.4966 2 80 99.5909 7.4967 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.6523 7.4914 1 20 99.6523 7.4914 INE759E14BD0 LT FINCORP 179D 27-Nov-15 99.5684 7.5341 2 43 99.5684 7.5341 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.5094 7.4981 2 110 99.5094 7.4980 INE804I14KU0 ECL FIN 34D 30-Nov-15 99.5008 7.6301 1 100 99.5008 7.6301 INE463A14EL4 BERGER PAINTS INDIA 60D 30-Nov-15 99.5321 7.1494 2 85 99.5321 7.1494 INE879F14615 INFINA FIN PRIVATE 31D 30-Nov-15 99.4962 7.7000 1 75 99.4962 7.7000 INE110L14571 RELIANCE JIO INFO 61D 30-Nov-15 99.5288 7.2001 1 25 99.5288 7.2001 INE027E14994 FAMILY CREDIT 27D 30-Nov-15 99.4998 7.6455 1 5 99.4998 7.6455 INE306N14FA8 TATA CAP FIN SERV 180D 2-Dec-15 99.4827 7.2999 1 150 99.4827 7.2999 INE115A14201 LIC HOUSING FIN 209D 15-Dec-15 99.2313 7.2500 2 50 99.2313 7.2500 INE692Q14122 TOYOTA FIN SERV 365D 16-Dec-15 99.2430 7.5247 6 150 99.2505 7.4496 INE055A14CV1 CENTURY TEXTILES AND 60D22-Dec-15 99.1184 7.5499 1 25 99.1184 7.5499 INE774D14IW6 MAH MAH FIN SERV 50D 23-Dec-15 99.0435 7.4999 8 200 99.0435 7.4999 INE628A14AU1 UPL 91D 28-Dec-15 98.9603 7.3746 1 20 98.9603 7.3746 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.0650 7.0302 2 10 99.0756 6.9501 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 98.9971 7.2503 1 5 98.9971 7.2503 INE155A14HU0 TATA MOTORS 91D 31-Dec-15 98.9252 7.2103 1 5 98.9252 7.2103 INE756I14783 HDB FIN SERV 90D 3-Feb-16 98.1618 7.6799 1 200 98.1618 7.6799 INE523H14RZ2 JM FIN PRODUCTS 362D 14-Mar-16 97.1796 8.2118 1 25 97.1796 8.2118 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 97.4591 7.3201 3 75 97.4591 7.3201 INE180K14188 SKS MICROFIN 323D 15-Mar-16 96.6066 9.8623 1 13 96.6066 9.8623 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 97.2817 7.3374 1 25 97.2817 7.3374 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com