Nov 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 99.9795 7.4841 8 760 99.9800 7.3015 INE916D14UI7 KOTAK MAH PRIME 327D 10-Nov-15 99.9788 7.7396 1 200 99.9788 7.7396 INE148I14JS8 INDIABULLS HOUSING 61D 10-Nov-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE404K14AS0 SHAPOORJI PALLONJI 56D 10-Nov-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE742F14664 ADANI PORTS AND 89D 10-Nov-15 99.9797 7.4232 2 75 99.9795 7.4840 INE975F14GM9 KOTAK MAH INVEST 88D 10-Nov-15 99.9788 7.7396 1 25 99.9788 7.7396 INE628A14AR7 UPL 88D 10-Nov-15 99.9790 7.6666 1 25 99.9790 7.6666 INE532F14VH7 EDELWEISS FIN SERV 60D 13-Nov-15 99.9159 7.6806 1 500 99.9159 7.6806 INE001A14NW0 HDFC 58D 13-Nov-15 99.9200 7.3058 1 100 99.9200 7.3058 INE115A14243 LIC HOUSING FIN 74D 13-Nov-15 99.9173 7.5526 1 95 99.9173 7.5526 INE523H14TL8 JM FIN PRODUCTS 61D 16-Nov-15 99.8509 7.7861 4 205 99.8509 7.7861 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 99.8602 7.2998 1 5 99.8602 7.2998 INE514E14JI1 EXIM 62D 17-Nov-15 99.8612 7.2475 1 5 99.8612 7.2475 INE296A14JE2 BAJAJ FIN 61D 23-Nov-15 99.7157 7.4332 1 195 99.7157 7.4332 INE597H14CT1 TGS INVESTMENT AND 364D 24-Nov-15 99.6623 8.2453 2 100 99.6723 8.0003 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.6509 7.5206 3 195 99.6519 7.5000 INE977J14BQ9 TRAPTI TRADING 364D 27-Nov-15 99.6088 8.4323 1 100 99.6088 8.4323 INE523E14NZ8 L T FIN 175D 27-Nov-15 99.6330 7.4694 1 100 99.6330 7.4694 INE597H14EI0 TGS INVESTMENT AND 59D 27-Nov-15 99.6113 7.9127 1 50 99.6113 7.9127 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.5703 7.5008 1 5 99.5703 7.5008 INE013A14WA2 RELIANCE CAP 56D 30-Nov-15 99.6016 7.2999 1 5 99.6016 7.2999 INE217K14790 RELIANCE HOME FIN 58D 3-Dec-15 99.5156 7.4028 1 100 99.5156 7.4028 INE774D14IM7 MAH MAH FIN SERV 88D 4-Dec-15 99.5288 7.2001 1 5 99.5288 7.2001 INE018A14DY1 LARSEN AND TOUBRO 32D 8-Dec-15 99.4659 6.9998 1 5 99.4659 6.9998 INE002A14367 RELIANCE INDUSTRIES 60D 11-Dec-15 99.3814 7.0998 2 100 99.3814 7.0998 INE020E14FO5 STCI FIN 46D 21-Dec-15 99.1336 7.5952 1 60 99.1336 7.5952 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.1851 7.1401 2 50 99.1851 7.1401 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.2066 7.1197 1 5 99.2066 7.1197 INE975F14GX6 KOTAK MAH 90D 22-Dec-15 99.1254 7.4894 1 100 99.1254 7.4894 INE114A14CG7 SAIL 57D 23-Dec-15 99.1832 6.9904 1 5 99.1832 6.9904 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.0833 7.0355 3 35 99.0853 7.0197 INE296A14JH5 BAJAJ FIN 71D 30-Dec-15 98.9750 7.4118 3 400 98.9750 7.4118 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.0475 7.0201 1 5 99.0475 7.0201 INE018A14DT1 LARSEN AND TOUBRO 90D 14-Jan-16 98.6884 7.3499 2 100 98.6884 7.3499 INE915D14810 CITICORP FIN (INDIA) 91D20-Jan-16 98.5172 7.6301 1 150 98.5172 7.6301 INE514E14IW4 EXIM 185D 8-Feb-16 98.2053 7.3301 1 250 98.2053 7.3301 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 97.7865 7.6501 1 25 97.7865 7.6501 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 97.5105 7.3375 2 100 97.5105 7.3375 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 97.4524 7.3399 1 100 97.4524 7.3399 INE660N14449 S. D. CORPORATION 302D 21-Jun-16 94.7107 9.1001 1 5 94.7107 9.1001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com