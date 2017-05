Nov 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14VH7 EDELWEISS FIN SERV 60D 13-Nov-15 99.9369 7.6820 3 975 99.9369 7.6820 INE804I14KX4 ECL FIN 11D 13-Nov-15 99.9369 7.6820 3 775 99.9369 7.6820 INE657N14DB7 EDELWEISS 60D 13-Nov-15 99.9369 7.6820 2 250 99.9369 7.6820 INE556F14BE5 SIDBI 43D 13-Nov-15 99.9417 7.0973 2 200 99.9417 7.0973 INE891K14842 AXIS FIN 13D 16-Nov-15 99.8729 7.7418 2 500 99.8729 7.7418 INE657N14DO0 EDELWEISS 13D 16-Nov-15 99.8737 7.6930 2 200 99.8736 7.6991 INE523H14TL8 JM FIN PRODUCTS 61D 16-Nov-15 99.8713 7.8393 1 150 99.8713 7.8393 INE804I14KZ9 ECL FIN 13D 16-Nov-15 99.8738 7.6869 1 100 99.8738 7.6869 INE514E14JI1 EXIM 62D 17-Nov-15 99.9228 7.0499 1 10 99.9228 7.0499 INE001A14LT0 HDFC 364D 19-Nov-15 99.8179 7.3986 1 5 99.8179 7.3986 INE916D14WH5 KOTAK MAH PRIME 18D 20-Nov-15 99.7869 7.7935 4 1650 99.7863 7.8168 INE523H14QS9 JM FIN PRODUCTS 364D 20-Nov-15 99.7871 7.7874 4 1000 99.7871 7.7874 INE110L14563 RELIANCE JIO INFO 60D 23-Nov-15 99.8072 7.0508 1 5 99.8072 7.0508 INE265J14247 JM FIN ASSET 344D 25-Nov-15 99.6372 8.8603 1 50 99.6372 8.8603 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.6660 7.6459 2 205 99.6723 7.5002 INE306N14FO9 TATA CAP FIN SERV 90D 26-Nov-15 99.6821 7.2752 1 175 99.6821 7.2752 INE977J14BQ9 TRAPTI TRADING 364D 27-Nov-15 99.6288 7.9996 1 100 99.6288 7.9996 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.5826 7.6495 1 210 99.5826 7.6495 INE958G14QY7 RELIGARE FINVEST 60D 30-Nov-15 99.5684 7.9108 1 100 99.5684 7.9108 INE804I14KU0 ECL FIN 34D 30-Nov-15 99.5826 7.6495 2 85 99.5826 7.6495 INE463A14EL4 BERGER PAINTS INDIA 60D 30-Nov-15 99.6016 7.2999 1 85 99.6016 7.2999 INE623B14830 FUTURE RETAIL 90D 30-Nov-15 99.5803 7.6918 1 7 99.5803 7.6918 INE148I14KE6 INDIABULLS HOUSING 28D 30-Nov-15 99.6403 7.7509 1 5 99.6403 7.7509 INE020B14284 REC 80D 30-Nov-15 99.6750 7.0007 1 5 99.6750 7.0007 INE756I14742 HDB FIN SERV 90D 1-Dec-15 99.5825 7.2870 1 200 99.5825 7.2870 INE957N14266 HERO FINCORP 90D 1-Dec-15 99.5811 7.3115 1 100 99.5811 7.3115 INE140A14GO7 PIRAMAL ENTERPRISES225D 4-Dec-15 99.5223 7.2999 2 100 99.5223 7.2999 INE573A14136 JK TYRE INDUSTRIES 58D 4-Dec-15 99.5190 7.3506 1 25 99.5190 7.3506 INE870D14692 NATIONAL FERTILIZERS 28D 4-Dec-15 99.5732 7.4500 1 5 99.5732 7.4500 INE511C14NJ1 MAGMA FINCORP 60D 4-Dec-15 99.5675 7.5499 1 5 99.5675 7.5499 INE511C14NO1 MAGMA FINCORP 31D 7-Dec-15 99.4168 7.9302 1 50 99.4168 7.9302 INE261F14855 NABARD 60D 8-Dec-15 99.4590 7.0907 1 100 99.4590 7.0907 INE140A14GP4 PIRAMAL ENTERPRISES232D 10-Dec-15 99.4036 7.2997 1 100 99.4036 7.2997 INE975G14700 ILFS TRANSPORTATION135D 10-Dec-15 99.2985 8.5952 1 30 99.2985 8.5952 INE002A14367 RELIANCE INDUSTRIES 60D 11-Dec-15 99.4006 7.1000 5 100 99.4006 7.1000 INE501G14027 HT MEDIA 80D 17-Dec-15 99.2790 7.1642 2 100 99.2790 7.1642 INE909H14GZ6 TATA MOTORS FIN 153D 28-Dec-15 99.0156 7.5600 2 100 99.0156 7.5600 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.1480 6.9701 1 5 99.1480 6.9701 INE205A14CG3 VEDANTA 211D 29-Dec-15 99.0194 7.3768 1 100 99.0194 7.3768 INE094O14787 DAIMLER FIN SERV 56D 29-Dec-15 98.9848 7.6398 1 25 98.9848 7.6398 INE523E14OU7 L T FIN 62D 29-Dec-15 99.0513 7.5998 1 5 99.0513 7.5998 INE523E14OV5 L AND T FIN 55D 30-Dec-15 98.9737 7.5697 1 50 98.9737 7.5697 INE916D14WA0 KOTAK MAH PRIME 94D 1-Jan-16 98.8954 7.8400 1 25 98.8954 7.8400 INE001A14OA4 HDFC 91D 4-Jan-16 98.8457 7.7498 1 25 98.8457 7.7498 INE660N14415 S. D. CORPORATION 218D 29-Jan-16 98.2409 8.1696 1 25 98.2409 8.1696 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 98.2199 7.3501 2 300 98.2199 7.3501 INE371K14357 TATA REALTY AND 343D 23-Sep-16 92.9431 8.7149 1 10 92.9431 8.7149 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com