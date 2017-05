Nov 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14HI5 EXIM365D 20-Nov-15 99.9255 6.8032 1 25 99.9255 6.8032 INE597H14CT1 TGS INVESTMENT 364D 24-Nov-15 99.7597 7.9928 1 50 99.7597 7.9928 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.7283 7.6493 4 400 99.7283 7.6493 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.7910 7.6445 1 25 99.7910 7.6445 INE115A14227 LIC HOUSING FIN 156D 27-Nov-15 99.7151 7.4490 2 60 99.7151 7.4490 INE759E14BD0 LT FINCORP 179D 27-Nov-15 99.7715 7.5994 1 25 99.7715 7.5994 INE759E14BD0 LT FINCORP 179D 27-Nov-15 99.7093 7.6011 1 25 99.7093 7.6011 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.7087 7.6168 1 210 99.7087 7.6168 INE891K14818 AXIS FIN 60D 30-Nov-15 99.6496 7.5497 1 100 99.6496 7.5497 INE531F14BS8 EDELWEISS SECURITIES 31D30-Nov-15 99.6450 7.6492 1 25 99.6450 7.6492 INE694L14BI3 TALWANDI SABO 91D 2-Dec-15 99.6155 7.4150 1 95 99.6155 7.4150 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 99.6067 7.2061 1 125 99.6067 7.2061 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.5194 7.0506 1 5 99.5194 7.0506 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.1851 7.1401 2 10 99.1783 7.2001 INE308L14AG6 KARVY FIN SERV 277D 29-Dec-15 98.5788 11.4395 1 25 98.5788 11.4395 INE538L14060 AADHAR HOUSING FIN 265D 30-Dec-15 99.0004 7.8412 1 50 99.0004 7.8412 INE423A14282 ADANI ENTERPRISES 59D 31-Dec-15 98.9614 7.9806 1 25 98.9614 7.9806 INE657N14DP7 EDELWEISS 60D 8-Jan-16 98.7736 8.0927 1 25 98.7736 8.0927 INE020E14FQ0 STCI FIN 91D 9-Feb-16 98.1426 7.8498 1 100 98.1426 7.8498 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com