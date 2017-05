Nov 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14TK0 JM FIN PRODUCTS 59D 19-Nov-15 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE081A14213 TATA STEEL 88D 20-Nov-15 99.9611 7.1020 1 500 99.9611 7.1020 INE069A14GJ8 ADITYA BIRLA NUVO 60D 20-Nov-15 99.9611 7.1020 1 200 99.9611 7.1020 INE514E14HI5 EXIM 365D 20-Nov-15 99.9614 7.0472 1 25 99.9614 7.0472 INE110L14563 RELIANCE JIO 60D 23-Nov-15 99.9028 7.1025 2 290 99.9028 7.1025 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.8364 7.4765 1 50 99.8364 7.4765 INE523E14NZ8 L T FIN 175D 27-Nov-15 99.8165 7.4556 2 20.3 99.8165 7.4556 INE909H14HO8 TATA MOTORS FIN 60D 30-Nov-15 99.7553 7.4612 1 40 99.7553 7.4612 INE001A14LX2 HDFC 364D 03-Dec-15 99.7050 7.1996 1 130 99.7050 7.1996 INE705L14560 VODAFONE INDIA 364D 04-Dec-15 99.6832 7.2500 1 400 99.6832 7.2500 INE738C14BS6 BHARAT ALUM 87D 04-Dec-15 99.6980 7.3709 1 5 99.6980 7.3709 INE532F14TY6 EDELWEISS FIN SERV 180D 09-Dec-15 99.5646 7.6008 1 10 99.5646 7.6008 INE556F14BI6 SIDBI 45D 14-Dec-15 99.5127 7.1494 1 5 99.5127 7.1494 INE115A14201 LIC HOUSING FIN 209D 15-Dec-15 99.4677 7.2344 1 125 99.4677 7.2344 INE140A14HX6 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 22-Dec-15 99.3559 7.1703 1 5 99.3559 7.1703 INE155A14IC6 TATA MOTORS 42D 28-Dec-15 99.2502 7.0704 1 5 99.2502 7.0704 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 99.1778 7.3803 4 125 99.1778 7.3803 INE916D14UM9 KOTAK MAH PRIME 356D 29-Dec-15 99.1848 7.4998 1 100 99.1848 7.4998 INE774D14IU0 MAH AND MAH FIN 61D 29-Dec-15 99.1690 7.4599 1 25 99.1690 7.4599 INE296A14JH5 BAJAJ FIN 71D 30-Dec-15 99.1409 7.5307 5 297 99.1409 7.5307 INE523E14OV5 L AND T FIN 55D 30-Dec-15 99.1513 7.6202 1 5 99.1513 7.6202 INE657N14DQ5 EDELWEISS COMMOD 51D 30-Dec-15 99.1370 7.7497 1 5 99.1370 7.7497 INE069A14GK6 ADITYA BIRLA NUVO 86D 30-Dec-15 99.1590 7.5505 1 5 99.1590 7.5505 INE081A14239 TATA STEEL 82D 30-Dec-15 99.2055 7.1296 1 5 99.2055 7.1296 INE348L14171 MAS FIN SERV 59D 31-Dec-15 98.8578 9.8074 1 5 98.8578 9.8074 INE660N14415 S. D. CORPORATION 218D 29-Jan-16 98.4169 8.1545 1 25 98.4169 8.1545 INE114A14CI3 SAIL 91D 05-Feb-16 98.4536 7.3500 2 300 98.4536 7.3500 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 97.7053 7.5860 2 125 97.7071 7.5801 INE786A14399 JK LAKSHMI CEMENT 132D 28-Mar-16 97.1073 8.2999 1 25 97.1073 8.2999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com