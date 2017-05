Nov 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE780C14174 JM FIN 69D 23-Nov-15 99.9425 6.9999 1 25 99.9425 6.9999 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 99.9408 7.2069 1 15 99.9408 7.2069 INE033L14CV5 TATA CAP HOUSING 90D 24-Nov-15 99.9206 7.2510 2 100 99.9206 7.2510 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.8769 7.4978 3 120 99.8769 7.4978 INE306N14FO9 TATA CAP FIN SERV 90D 26-Nov-15 99.8808 7.2600 1 45 99.8808 7.2600 INE371K14316 TATA REALTY 90D 26-Nov-15 99.8673 8.0833 1 15 99.8673 8.0833 INE916D14WI3 KOTAK MAH PRIME 23D 27-Nov-15 99.8559 7.5246 1 175 99.8559 7.5246 INE115A14227 LIC HOUSING FIN 156D 27-Nov-15 99.8602 7.2998 1 100 99.8602 7.2998 INE657K14DF4 RHC HOLDING PRIVATE 60D 27-Nov-15 99.8171 9.5544 1 100 99.8171 9.5544 INE205A14CM1 VEDANTA 165D 27-Nov-15 99.8612 7.2475 2 100 99.8612 7.2475 INE691I14CE2 L AND T INFRAST 60D 27-Nov-15 99.8573 7.4514 1 80 99.8573 7.4514 INE532F14VJ3 EDELWEISS FIN SERV 60D 27-Nov-15 99.8573 7.4514 1 50 99.8573 7.4514 INE523E14NZ8 L T FIN 175D 27-Nov-15 99.9217 7.1505 1 5 99.9217 7.1505 INE860H14TE9 ADITYA BIRLA FIN 64D 27-Nov-15 99.9217 7.1505 1 5 99.9217 7.1505 INE774D14IP0 MAH AND MAH FIN 60D 30-Nov-15 99.8004 7.3000 2 275 99.8004 7.3000 INE013A14WA2 RELIANCE CAP 56D 30-Nov-15 99.7949 7.5015 1 100 99.7949 7.5015 INE560K14355 PTC INDIA FIN SERV 80D 30-Nov-15 99.7918 7.6152 1 30 99.7918 7.6152 INE389H14934 KEC INTERNATIONAL 61D 30-Nov-15 99.7636 8.6490 1 25 99.7636 8.6490 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 99.7390 7.3473 1 90 99.7390 7.3473 INE069A14GI0 ADITYA BIRLA NUVO 88D 4-Dec-15 99.7820 7.2494 3 100 99.7820 7.2494 INE891D14LK7 REDINGTON INDIA 60D 4-Dec-15 99.7261 7.1606 1 10 99.7261 7.1606 INE001A14NU4 HDFC 88D 7-Dec-15 99.7322 5.7653 1 5 99.7322 5.7653 INE514E14JN1 EXIM 63D 8-Dec-15 99.6524 7.0723 8 795 99.6535 7.0507 INE114A14CE2 SAIL 60D 8-Dec-15 99.6545 7.0303 2 100 99.6545 7.0303 INE514E14JN1 EXIM 63D 8-Dec-15 99.7091 7.0992 1 100 99.7091 7.0992 INE532F14TY6 EDELWEISS FIN 180D 9-Dec-15 99.6062 7.5950 1 10 99.6062 7.5950 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.5960 7.0504 2 200 99.5960 7.0504 INE977J14BR7 TRAPTI TRADING 364D 11-Dec-15 99.5635 7.6200 1 150 99.5635 7.6200 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 99.5210 7.3199 1 100 99.5210 7.3199 INE860H14TK6 ADITYA BIRLA FIN 60D 14-Dec-15 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE866I14OT3 INDIA INFOLINE FIN 60D 14-Dec-15 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE774D14IS4 MAH MAH FIN SERV 65D 18-Dec-15 99.4363 7.3899 1 100 99.4363 7.3899 INE477S14041 TATA MOTORS 270D 21-Dec-15 99.3712 7.4505 1 95 99.3712 7.4505 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.4583 7.0999 1 25 99.4583 7.0999 INE523H14TN4 JM FIN PRODUCTS 89D 22-Dec-15 99.3323 7.6671 1 5 99.3323 7.6671 INE053T14014 ONGC MANGALORE 180D 23-Dec-15 99.3666 7.0504 1 200 99.3666 7.0504 INE514E14JQ4 EXIM 35D 23-Dec-15 99.4442 6.8000 1 5 99.4442 6.8000 INE572E14759 PNB HOUSING FIN 61D 28-Dec-15 99.2437 7.3198 1 20 99.2437 7.3198 INE205A14CG3 VEDANTA 211D 29-Dec-15 99.2189 7.3678 2 34 99.2189 7.3678 INE774D14IU0 MAH AND MAH FIN 61D 29-Dec-15 99.2103 7.4496 1 25 99.2103 7.4496 INE053T14022 ONGC MANGALORE 180D 30-Dec-15 99.2333 7.0502 1 100 99.2333 7.0502 INE013A14WN5 RELIANCE CAP 61D 18-Jan-16 98.5708 8.9699 1 5 98.5708 8.9699 INE556F14BH8 SIDBI 90D 19-Jan-16 98.8142 7.3002 4 400 98.8142 7.3002 INE053T14055 ONGC MANGALORE 180D 25-Jan-16 98.6471 7.5846 1 200 98.6471 7.5846 INE114A14CI3 SAIL 91D 5-Feb-16 98.4731 7.3501 2 200 98.4731 7.3501 INE660A14MC7 SUNDARAM FIN 365D 10-Feb-16 98.3050 7.6749 1 25 98.3050 7.6749 INE523E14NO2 L T FIN 365D 3-Mar-16 97.8559 7.6898 1 25 97.8559 7.6898 INE660A14MX3 SUNDARAM FIN 270D 8-Mar-16 97.7587 7.6773 1 25 97.7587 7.6773 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 97.7439 7.5899 2 50 97.7439 7.5899 INE121A14KV4 CHOLAMANDALAM 327D 15-Mar-16 97.6421 7.8001 1 50 97.6421 7.8001 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 97.7265 7.3201 3 225 97.7265 7.3201 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 97.6691 7.3200 1 25 97.6691 7.3200 INE660A14MJ2 SUNDARAM FIN 365D 24-Mar-16 97.4421 7.6651 1 25 97.4421 7.6651 INE705L14610 VODAFONE INDIA 365D 12-Jul-16 95.1541 7.9099 1 100 95.1541 7.9099 INE523E14ON2 L T FIN 365D 1-Sep-16 93.9627 8.2000 1 5 93.9627 8.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com