Nov 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE033L14CV5 TATA CAP HOUSING FIN 90D24-Nov-15 99.9810 6.9363 2 200 99.9810 6.9363 INE957N14290 HERO FINCORP 57D 24-Nov-15 99.9810 6.9363 3 200 99.9810 6.9363 INE975F14GP2 KOTAK MAH INVEST 90D 24-Nov-15 99.9810 6.9363 2 75 99.9810 6.9363 INE851M14DJ1 VOLKSWAGEN FIN 88D 24-Nov-15 99.9796 7.4475 1 50 99.9796 7.4475 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.9373 7.6333 2 150 99.9373 7.6333 INE532F14VR6 EDELWEISS FIN SERV 27D 26-Nov-15 99.9590 7.4856 1 100 99.9590 7.4856 INE523E14NZ8 L T FIN 175D 27-Nov-15 99.9204 7.2693 2 175 99.9204 7.2693 INE916D14WI3 KOTAK MAH PRIME 23D 27-Nov-15 99.9206 7.2510 1 100 99.9206 7.2510 INE155A14HQ8 TATA MOTORS 84D 27-Nov-15 99.9220 7.1231 1 100 99.9220 7.1231 INE514E14JK7 EXIM 63D 30-Nov-15 99.8644 7.0802 1 500 99.8644 7.0802 INE155A14HP0 TATA MOTORS 87D 30-Nov-15 99.8636 7.1220 1 100 99.8636 7.1220 INE756I14742 HDB FIN SERV 90D 1-Dec-15 99.8409 7.2705 1 75 99.8409 7.2705 INE870D14692 NATIONAL FERTILIZERS 28D 4-Dec-15 99.8050 7.1314 1 5 99.8050 7.1314 INE001A14NU4 HDFC 88D 7-Dec-15 99.7323 6.9981 1 720 99.7323 6.9981 INE514E14JN1 EXIM 63D 8-Dec-15 99.7091 7.0992 2 100 99.7091 7.0992 INE432R14014 SHRIRAM HOUSING FIN 60D 8-Dec-15 99.7322 7.0007 1 5 99.7322 7.0007 INE532F14VN5 EDELWEISS FIN SERV 60D 8-Dec-15 99.7128 7.5093 1 5 99.7128 7.5093 INE866I14OT3 INDIA INFOLINE FIN 60D 14-Dec-15 99.5902 7.5096 1 5 99.5902 7.5096 INE002A14409 RELIANCE INDUSTRIES 58D 18-Dec-15 99.5464 6.9299 1 5 99.5464 6.9299 INE975G14668 ILFS TRANSPORTATION160D 21-Dec-15 99.3434 8.6158 1 2 99.3434 8.6158 INE081A14221 TATA STEEL 82D 22-Dec-15 99.4621 7.0498 1 5 99.4621 7.0498 INE694L14BO1 TALWANDI SABO 58D 23-Dec-15 99.4194 7.3502 1 5 99.4194 7.3502 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.3439 7.0899 1 10 99.3439 7.0899 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.2861 7.0932 1 10 99.2861 7.0932 INE081A14239 TATA STEEL 82D 30-Dec-15 99.3134 7.0095 1 5 99.3134 7.0095 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.3143 7.0002 1 5 99.3143 7.0002 INE523E14OV5 L AND T FIN 55D 30-Dec-15 99.2754 7.4003 1 5 99.2754 7.4003 INE884B14127 KIRLOSKAR FERROUS 41D 31-Dec-15 99.2129 7.6203 1 15 99.2129 7.6203 INE001A14OA4 HDFC 91D 4-Jan-16 99.1331 7.5997 1 100 99.1331 7.5997 INE140A14HA4 PIRAMAL ENTERPRISES244D 19-Jan-16 98.8261 7.6064 1 75 98.8261 7.6064 INE477L14434 INDIA INFOLINE 63D 22-Jan-16 98.5437 8.9901 1 145 98.5437 8.9901 INE140A14GZ3 PIRAMAL ENTERPRISES248D 22-Jan-16 98.7635 7.6162 1 75 98.7635 7.6162 INE477L14434 INDIA INFOLINE 63D 22-Jan-16 98.5676 8.9902 1 5 98.5676 8.9902 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 98.6664 7.5899 1 25 98.6664 7.5899 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 98.6958 7.3082 2 125 98.6954 7.3102 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 98.6777 7.3001 1 10 98.6777 7.3001 INE915D14851 CITICORP FIN (INDIA) 91D18-Feb-16 98.1794 7.7798 1 50 98.1794 7.7798 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 98.0603 7.5999 2 125 98.0603 7.5999 INE001A14NV2 HDFC 166D 29-Feb-16 98.0003 7.5998 1 100 98.0003 7.5998 INE688I14CP4 CAP FIRST 118D 7-Mar-16 97.7683 7.9349 1 100 97.7683 7.9349 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 97.8010 7.5990 2 125 97.8021 7.5950 INE404K14AR2 SHAPOORJI PALLONJI 22-Jun-16 95.2377 8.6500 1 100 95.2377 8.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com