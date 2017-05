Nov 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE031A14135 HOUSING AND URBAN 21D 27-Nov-15 99.9807 7.0459 1 125 99.9807 7.0459 INE027E14911 FAMILY CREDIT 179D 27-Nov-15 99.9801 7.2649 1 100 99.9801 7.2649 INE759E14BD0 LT FINCORP 179D 27-Nov-15 99.9808 7.0093 2 75 99.9808 7.0093 INE205A14CM1 VEDANTA 165D 27-Nov-15 99.9811 6.8998 1 75 99.9811 6.8998 INE691I14CE2 L AND T INFRAST FIN 60D 27-Nov-15 99.9808 7.0093 1 4 99.9808 7.0093 INE514E14JK7 EXIM 63D 30-Nov-15 99.9233 7.0042 2 100 99.9233 7.0042 INE114A14CD4 SAIL 60D 4-Dec-15 99.8457 7.0508 1 100 99.8457 7.0508 INE114A14CD4 SAIL 60D 4-Dec-15 99.8659 7.0017 1 5 99.8659 7.0017 INE002A14367 RELIANCE INDUSTRIES 60D 11-Dec-15 99.7303 7.0505 1 200 99.7303 7.0505 INE580B14EO7 GRUH FIN 61D 14-Dec-15 99.6704 7.1001 1 25 99.6704 7.1001 INE909H14HK6 TATA MOTORS FIN 90D 15-Dec-15 99.6121 7.4808 1 50 99.6121 7.4808 INE660N14456 S D CORPORATION 78D 15-Dec-15 99.6413 7.2998 1 5 99.6413 7.2998 INE514E14JP6 EXIM 31D 21-Dec-15 99.5405 7.0205 1 5 99.5405 7.0205 INE514E14JQ4 EXIM 35D 23-Dec-15 99.4863 7.2495 2 30 99.5215 6.7497 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 99.3684 7.2500 1 25 99.3684 7.2500 INE866I14OX5 INDIA INFOLINE FIN 60D 29-Dec-15 99.3090 7.6961 2 10 99.3165 7.6120 INE523E14OV5 L AND T FIN 55D 30-Dec-15 99.3354 7.4001 1 5 99.3354 7.4001 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.2860 7.4995 8 655 99.2860 7.4995 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.3064 7.4980 1 25 99.3064 7.4980 INE001A14OA4 HDFC 91D 4-Jan-16 99.2129 7.6203 1 25 99.2129 7.6203 INE001A14OF3 HDFC 62D 11-Jan-16 99.0516 7.5974 1 50 99.0516 7.5974 INE556F14BH8 SIDBI 90D 19-Jan-16 98.9326 7.2927 1 75 98.9326 7.2927 INE931S14252 ADANI TRANSMISSION 60D 22-Jan-16 98.7280 8.2502 2 200 98.7280 8.2502 INE975F14GH9 KOTAK MAH INVEST 178D 22-Jan-16 98.8369 7.6701 1 25 98.8369 7.6701 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 98.7062 7.5941 1 100 98.7062 7.5941 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 98.7353 7.3049 6 680 98.7362 7.2999 INE001A14OD8 HDFC 91D 3-Feb-16 98.5836 7.6002 2 300 98.5836 7.6002 INE651J14032 FICS CONSULTANCY 365D 5-Feb-16 98.4112 8.2996 1 50 98.4112 8.2996 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 98.2810 7.6001 2 100 98.2810 7.6001 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 98.1204 7.6000 4 150 98.1204 7.6000 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 97.8605 7.5999 1 50 97.8605 7.5999 INE523E14ON2 L T FIN 365D 1-Sep-16 94.0138 8.3301 3 100 94.0138 8.3301 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com