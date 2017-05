Nov 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE915D14802 CITICORP FIN (INDIA) 61D30-Nov-15 99.9417 7.0973 1 125 99.9417 7.0973 INE691I14CH5 L AND T INFRAST FIN 27D 30-Nov-15 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE881J14JW4 SREI EQUIPMENT FIN 75D 30-Nov-15 99.9404 7.2557 1 25 99.9404 7.2557 INE759E14BO7 L AND T FINCORP 90D 1-Dec-15 99.9201 7.2967 1 250 99.9201 7.2967 INE694L14BI3 TALWANDI SABO 91D 2-Dec-15 99.8988 7.3951 1 10 99.8988 7.3951 INE013A14VZ1 RELIANCE CAP 59D 3-Dec-15 99.8826 7.1502 1 5 99.8826 7.1502 INE660A14NP7 SUNDARAM FIN 60D 4-Dec-15 99.8661 6.9913 1 100 99.8661 6.9913 INE085A14982 CHAMBAL FERT 60D 4-Dec-15 99.8631 7.1481 1 50 99.8631 7.1481 INE008I14DI8 COX AND KINGS 64D 4-Dec-15 99.8487 7.9012 1 15 99.8487 7.9012 INE002A14391 RELIANCE INDUSTRIES 58D 10-Dec-15 99.7495 7.0509 2 100 99.7495 7.0509 INE002A14367 RELIANCE INDUSTRIES 60D 11-Dec-15 99.7940 6.8496 1 5 99.7940 6.8496 INE572E14437 PNB HOUSING FIN 333D 14-Dec-15 99.6588 7.3508 2 25 99.6588 7.3508 INE110L14605 RELIANCE JIO INFO 59D 14-Dec-15 99.7379 6.8513 1 5 99.7379 6.8513 INE371K14159 TATA REALTY 365D 15-Dec-15 99.6254 7.6246 1 40 99.6254 7.6246 INE002A14409 RELIANCE INDUSTRIES 58D 18-Dec-15 99.6658 6.7996 1 5 99.6658 6.7996 INE140A14HW8 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 18-Dec-15 99.6560 6.9996 1 5 99.6560 6.9996 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.5943 7.0802 1 25 99.5943 7.0802 INE020E14FO5 STCI FIN 46D 21-Dec-15 99.5049 7.5671 1 15 99.5049 7.5671 INE055A14CV1 CENTURY TEXTILES 60D 22-Dec-15 99.5739 7.0996 1 5 99.5739 7.0996 INE866I14OV9 INDIA INFOLINE FIN 58D 23-Dec-15 99.5346 7.4202 1 5 99.5346 7.4202 INE523E14OR3 L T FIN 75D 28-Dec-15 99.4355 7.4004 1 5 99.4355 7.4004 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.4408 7.3306 1 5 99.4408 7.3306 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 99.3591 7.3574 1 50 99.3591 7.3574 INE296A14JH5 BAJAJ FIN 71D 30-Dec-15 99.3250 7.5166 2 105 99.3250 7.5166 INE008I14CZ4 COX AND KINGS 156D 30-Dec-15 99.3074 7.7140 1 25 99.3074 7.7140 INE523E14OV5 L AND T FIN 55D 30-Dec-15 99.4117 7.2000 1 5 99.4117 7.2000 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.4141 7.1705 1 5 99.4141 7.1705 INE866I14OZ0 INDIA INFOLINE FIN 61D 30-Dec-15 99.3938 7.4204 1 5 99.3938 7.4204 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.3062 7.5002 2 270 99.3062 7.5002 INE538L14151 AADHAR HOUSING FIN 91D 31-Dec-15 99.2769 7.8192 1 25 99.2769 7.8192 INE389H14991 KEC INTERNATIONAL 60D 19-Jan-16 98.7474 8.7358 1 25 98.7474 8.7358 INE556F14BH8 SIDBI 90D 19-Jan-16 99.0180 7.2397 1 5 99.0180 7.2397 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 98.7255 7.6000 1 105 98.7255 7.6000 INE774D14IX4 MAH MAH FIN SERV 88D 5-Feb-16 98.5560 7.6397 1 125 98.5560 7.6397 INE981F14320 L T INFRAST 179D 15-Feb-16 98.3191 7.8002 1 200 98.3191 7.8002 INE140A14IJ3 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 22-Feb-16 98.2699 7.6500 2 100 98.2699 7.6500 INE786A14316 JK LAKSHMI CEMENT 364D 25-Feb-16 97.9922 8.3096 1 5 97.9922 8.3096 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 98.1404 7.6002 12 460 98.1404 7.6002 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 98.1304 7.3201 2 25 98.1304 7.3201 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 97.9403 7.6000 2 150 97.9403 7.6000 INE981F14346 L AND T INFRAST 105D 10-Mar-16 97.8259 7.8000 1 100 97.8259 7.8000 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 97.8608 7.3200 2 25 97.8608 7.3200 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI323D 7-Jul-16 94.9584 8.6901 1 25 94.9584 8.6901 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 93.2179 8.6501 2 50 93.2179 8.6501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com