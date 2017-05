Dec 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14DA4 VEDANTA 90D 2-Dec-15 99.9793 7.5571 1 200 99.9793 7.5571 INE013A14WC8 RELIANCE CAP 55D 2-Dec-15 99.9798 7.3745 1 150 99.9798 7.3745 INE306N14FA8 TATA CAP FIN SERV 180D 2-Dec-15 99.9792 7.5936 1 150 99.9792 7.5936 INE660A14NI2 SUNDARAM FIN 91D 2-Dec-15 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE477A14239 CANFIN HOMES 180D 2-Dec-15 99.9795 7.4840 2 100 99.9795 7.4840 INE027E14960 FAMILY CREDIT 90D 2-Dec-15 99.9793 7.5571 1 50 99.9793 7.5571 INE704I14353 BARCLAYS INVEST 91D 2-Dec-15 99.9797 7.4110 1 50 99.9797 7.4110 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 99.9596 7.3706 6 625 99.9595 7.3942 INE660A14NP7 SUNDARAM FIN 60D 4-Dec-15 99.9392 7.4018 1 150 99.9392 7.4018 INE532F14TT6 EDELWEISS FIN SERV 179D 4-Dec-15 99.9589 7.5038 1 150 99.9589 7.5038 INE763G14CM6 ICICI SECURITIES 59D 4-Dec-15 99.9382 7.5236 2 100 99.9382 7.5236 INE774D14IM7 MAH MAH FIN SERV 88D 4-Dec-15 99.9386 7.4749 1 100 99.9386 7.4749 INE511C14NJ1 MAGMA FINCORP 60D 4-Dec-15 99.9359 7.8038 1 100 99.9359 7.8038 INE114A14CD4 SAIL 60D 4-Dec-15 99.9409 7.1948 1 75 99.9409 7.1948 INE306N14FB6 TATA CAP FIN SERV 182D 4-Dec-15 99.9392 7.4018 1 50 99.9392 7.4018 INE621H14088 RELIGARE ENTERPRISES 59D 4-Dec-15 99.9371 7.6576 1 50 99.9371 7.6576 INE912E14FW6 SBI GLOBAL FACTORS 60D 4-Dec-15 99.9403 7.2678 1 40 99.9403 7.2678 INE834O14554 MAGMA ITL FIN 59D 4-Dec-15 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE013A14VY4 RELIANCE CAP 59D 4-Dec-15 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE144H14719 DEUTSCHE INVEST 84D 4-Dec-15 99.9376 7.5967 1 25 99.9376 7.5967 INE085A14982 CHAMBAL FERTILISERS 60D 4-Dec-15 99.9413 7.1460 1 15 99.9413 7.1460 INE860H14TJ8 ADITYA BIRLA FIN 60D 7-Dec-15 99.8785 7.4002 1 125 99.8785 7.4002 INE261F14855 NABARD 60D 8-Dec-15 99.8658 7.0054 2 850 99.8659 7.0017 INE657N14DJ0 EDELWEISS 60D 8-Dec-15 99.8546 7.5926 1 200 99.8546 7.5926 INE514E14JN1 EXIM 63D 8-Dec-15 99.8875 6.8515 1 5 99.8875 6.8515 INE851M14CB0 VOLKSWAGEN FIN 364D 9-Dec-15 99.8303 7.7557 1 50 99.8303 7.7557 INE774D14IQ8 MAH MAH FIN SERV 65D 10-Dec-15 99.8184 7.3783 1 50 99.8184 7.3783 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.8286 6.9622 2 20 99.8277 6.9998 INE725H14137 TATA PROJECTS 66D 14-Dec-15 99.7361 7.4291 1 50 99.7361 7.4291 INE445L14217 NABHA POWER 83D 16-Dec-15 99.7322 7.0007 1 5 99.7322 7.0007 INE514E14JP6 EXIM 31D 21-Dec-15 99.6447 6.8498 1 10 99.6447 6.8498 INE532F14VQ8 EDELWEISS FIN SERV 60D 22-Dec-15 99.5572 7.7305 2 300 99.5572 7.7305 INE486H14425 KRIBHCO SHYAM 55D 22-Dec-15 99.5773 7.3781 1 25 99.5773 7.3781 INE114A14CF9 SAIL 60D 22-Dec-15 99.6233 6.9008 1 5 99.6233 6.9008 INE870D14684 NATIONAL FERTILIZERS 56D23-Dec-15 99.5620 7.2988 1 125 99.5620 7.2988 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.4739 7.1497 1 5 99.4739 7.1497 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.5074 6.9496 1 5 99.5074 6.9496 INE657K14DG2 RHC HOLDING PRIVATE 90D 29-Dec-15 99.2223 10.2169 2 150 99.2274 10.1498 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 99.4849 6.9994 1 5 99.4849 6.9994 INE657N14DQ5 EDELWEISS 51D 30-Dec-15 99.3896 7.7298 1 245 99.3896 7.7298 INE523E14OV5 L AND T FIN 55D 30-Dec-15 99.4507 7.2001 1 5 99.4507 7.2001 INE296A14JH5 BAJAJ FIN 71D 30-Dec-15 99.4507 7.2001 1 5 99.4507 7.2001 INE756I14775 HDB FIN SERV 64D 30-Dec-15 99.4507 7.2001 1 5 99.4507 7.2001 INE691I14CI3 L T INFRAST FIN 56D 30-Dec-15 99.4507 7.2001 1 5 99.4507 7.2001 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.3873 7.5005 4 595 99.3873 7.5005 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.3873 7.5005 1 300 99.3873 7.5005 INE860H14TO8 ADITYA BIRLA FIN 52D 31-Dec-15 99.4312 7.2000 1 5 99.4312 7.2000 INE742F14847 ADANI PORTS AND 63D 22-Jan-16 98.9492 7.6003 1 5 98.9492 7.6003 INE061F14412 FORTIS HEALTHCARE 60D 25-Jan-16 98.6283 9.2297 1 200 98.6283 9.2297 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 98.8072 7.5970 1 100 98.8072 7.5970 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 98.8500 7.4497 1 5 98.8500 7.4497 INE001A14OD8 HDFC 91D 3-Feb-16 98.6849 7.6001 1 25 98.6849 7.6001 INE774D14IX4 MAH MAH FIN SERV 88D 5-Feb-16 98.6356 7.6499 1 225 98.6356 7.6499 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 98.6351 7.3200 1 100 98.6351 7.3200 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 98.4194 8.0299 1 50 98.4194 8.0299 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 98.4188 7.3301 2 50 98.4188 7.3301 INE909H14HM2 TATA MOTORS FIN 161D 29-Feb-16 98.1130 7.8000 3 375 98.1130 7.8000 INE236A14EV3 HCL INFOSYSTEMS 245D 21-Mar-16 97.1256 9.7316 1 4 97.1256 9.7316 INE140A14HQ0 PIRAMAL ENTERPRISES264D 6-Jun-16 95.9002 8.3000 1 50 95.9002 8.3000 INE371K14340 TATA REALTY AND 254D 23-Jun-16 95.3209 8.7400 1 25 95.3209 8.7400 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 93.3293 8.6100 1 40 93.3293 8.6100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com