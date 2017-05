Dec 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14391 RELIANCE INDUSTRIES 58D 10-Dec-15 99.9617 6.9924 1 300 99.9617 6.9924 INE580B14ES8 GRUH FIN 56D 10-Dec-15 99.9611 7.1020 1 100 99.9611 7.1020 INE694L14BM5 TALWANDI SABO 90D 10-Dec-15 99.9594 7.4125 1 100 99.9594 7.4125 INE774D14IQ8 MAH MAH FIN SERV 65D 10-Dec-15 99.9625 6.8463 1 50 99.9625 6.8463 INE870D14700 NATIONAL FERTILIZERS 30D10-Dec-15 99.9615 7.0290 1 50 99.9615 7.0290 INE514E14JM3 EXIM 59D 11-Dec-15 99.9436 6.8606 4 200 99.9437 6.8537 INE532F14VO3 EDELWEISS FIN SERV 59D 11-Dec-15 99.9409 7.1948 1 100 99.9409 7.1948 INE860H14TK6 ADITYA BIRLA FIN 60D 14-Dec-15 99.8801 7.3027 3 185 99.8801 7.3027 INE110L14605 RELIANCE JIO INFO 59D 14-Dec-15 99.8834 7.1014 2 125 99.8834 7.1014 INE729N14491 TVS CREDIT SERV 60D 14-Dec-15 99.8769 7.4978 1 100 99.8769 7.4978 INE301A14BT5 RAYMOND 91D 14-Dec-15 99.8849 7.0100 1 30 99.8849 7.0100 INE657N14DK8 EDELWEISS 62D 14-Dec-15 99.8777 7.4490 1 20 99.8777 7.4490 INE501G14027 HT MEDIA 80D 17-Dec-15 99.8156 7.4923 1 5 99.8156 7.4923 INE161J14AC2 BILT GRAPHIC PAPER 91D 18-Dec-15 99.7260 10.0285 2 7 99.7260 10.0285 INE178A14894 CHENNAI PETROLEUM 60D 18-Dec-15 99.8314 6.8492 1 5 99.8314 6.8492 INE001A14NX8 HDFC 89D 21-Dec-15 99.7371 7.4009 2 200 99.7371 7.4009 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.7478 7.0989 1 25 99.7478 7.0989 INE205A14DF3 VEDANTA 56D 23-Dec-15 99.6960 7.4199 1 350 99.6960 7.4199 INE931S14062 ADANI TRANSMISSION181D 23-Dec-15 99.7284 7.1003 1 5 99.7284 7.1003 INE140A14GW0 PIRAMAL ENTERPRISES230D 28-Dec-15 99.6039 7.2576 1 150 99.6039 7.2576 INE055A14CW9 CENTURY TEXTILES 61D 28-Dec-15 99.6047 7.2429 1 100 99.6047 7.2429 INE148I14KB2 INDIABULLS HOUSING 62D 28-Dec-15 99.5853 7.5998 1 20 99.5853 7.5998 INE034A14303 ARVIND 88D 28-Dec-15 99.5780 7.7341 1 5 99.5780 7.7341 INE205A14CG3 VEDANTA 211D 29-Dec-15 99.5797 7.3359 1 100 99.5797 7.3359 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 99.5846 7.2502 1 25 99.5846 7.2502 INE523E14OU7 L T FIN 62D 29-Dec-15 99.5669 7.5604 1 5 99.5669 7.5604 INE523E14OU7 L T FIN 62D 29-Dec-15 99.5771 7.7507 1 5 99.5771 7.7507 INE155A14HF1 TATA MOTORS 152D 30-Dec-15 99.5661 7.2302 1 100 99.5661 7.2302 INE020E14FP2 STCI FIN 55D 30-Dec-15 99.5471 7.5482 1 50 99.5471 7.5482 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.5932 7.0995 1 5 99.5932 7.0995 INE069A14GK6 ADITYA BIRLA NUVO 86D 30-Dec-15 99.5903 7.1503 1 5 99.5903 7.1503 INE389H14975 KEC INTERNATIONAL 62D 31-Dec-15 99.4527 8.7332 1 8 99.4527 8.7332 INE804I14LC6 ECL FIN 31D 31-Dec-15 99.5302 7.4907 1 5 99.5302 7.4907 INE804I14LC6 ECL FIN 31D 31-Dec-15 99.5506 7.4896 1 5 99.5506 7.4896 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.5506 7.4896 1 5 99.5506 7.4896 INE001A14OF3 HDFC 62D 11-Jan-16 99.2990 7.5786 1 50 99.2990 7.5786 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 98.9707 7.3000 1 350 98.9707 7.3000 INE110L14696 RELIANCE JIO INFO 60D 29-Jan-16 98.9287 7.7502 1 5 98.9287 7.7502 INE306N14FV4 TATA CAP FIN SERV 91D 2-Feb-16 98.8297 7.7182 1 25 98.8297 7.7182 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 98.7735 7.3102 1 25 98.7735 7.3102 INE660A14MF0 SUNDARAM FIN 365D 11-Feb-16 98.6593 7.7501 1 30 98.6593 7.7501 INE786A14316 JK LAKSHMI CEMENT 364D 25-Feb-16 98.2291 8.3295 1 7 98.2291 8.3295 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 98.4063 7.3888 2 50 98.4061 7.3900 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 98.3300 7.3798 4 200 98.3300 7.3798 INE296A14JM5 BAJAJ FIN 91D 1-Mar-16 98.2432 7.7702 1 50 98.2432 7.7702 INE261F14913 NABARD 90D 2-Mar-16 98.3149 7.3600 1 25 98.3149 7.3600 INE008I14DR9 COX AND KINGS 91D 3-Mar-16 98.2160 7.7999 1 50 98.2160 7.7999 INE013A14WM7 RELIANCE CAP 120D 9-Mar-16 98.0537 7.8750 1 50 98.0537 7.8750 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 98.0622 7.3599 1 25 98.0622 7.3599 INE180K14188 SKS MICROFIN 323D 15-Mar-16 97.4394 9.7875 2 11.5 97.4394 9.7875 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 95.9781 8.2676 3 100 95.9676 8.2901 INE660A14NO0 SUNDARAM FIN 353D 16-Sep-16 93.9397 8.3500 2 30 93.9397 8.3500 INE975F14HO3 KOTAK MAH INVEST 366D 7-Dec-16 92.0810 8.6000 1 50 92.0810 8.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com