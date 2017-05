Dec 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14VS6 RELIANCE CAP 91D 14-Dec-15 99.9425 6.9999 1 150 99.9425 6.9999 INE001A14NS8 HDFC 117D 15-Dec-15 99.9233 7.0042 2 300 99.9233 7.0042 INE660N14456 S D CORPORATION 78D 15-Dec-15 99.9206 7.2510 1 20 99.9206 7.2510 INE514E14JO9 EXIM 35D 15-Dec-15 99.9226 7.0682 1 15 99.9226 7.0682 INE916D14WN3 KOTAK MAH PRIME 21D 17-Dec-15 99.8769 7.4978 2 85 99.8769 7.4978 INE001A14NX8 HDFC 89D 21-Dec-15 99.8096 6.9629 1 890 99.8096 6.9629 INE804I14KT2 ECL FIN 61D 21-Dec-15 99.8353 8.6021 1 100 99.8353 8.6021 INE580B14ET6 GRUH FIN 68D 23-Dec-15 99.7673 7.0945 1 295 99.7673 7.0945 INE660N14324 S. D. CORPORATION 299D 23-Dec-15 99.7504 7.6110 1 47.9 99.7504 7.6110 INE514E14JQ4 EXIM 35D 23-Dec-15 99.7671 7.1006 1 5 99.7671 7.1006 INE523E14OU7 L T FIN 62D 29-Dec-15 99.6251 7.6307 1 50 99.6251 7.6307 INE691I14CD4 L T INFRAST FIN 110D 29-Dec-15 99.6251 7.6307 1 50 99.6251 7.6307 INE296A14JH5 BAJAJ FIN 71D 30-Dec-15 99.6369 7.0008 1 490 99.6369 7.0008 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.6344 7.0491 2 105 99.6344 7.0491 INE657N14DQ5 EDELWEISS 51D 30-Dec-15 99.6671 7.6196 1 5 99.6671 7.6196 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.7006 6.8506 1 5 99.7006 6.8506 INE148I14KF3 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Dec-15 99.6810 7.3005 1 5 99.6810 7.3005 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.6487 7.5692 1 300 99.6487 7.5692 INE202B14FE6 DHFL 90D 21-Jan-16 99.2252 7.5003 1 5 99.2252 7.5003 INE909H14HX9 TATA MOTORS FIN 60D 25-Jan-16 99.0537 7.7489 1 15 99.0537 7.7489 INE804I14KV8 ECL FIN 90D 27-Jan-16 99.0578 7.8903 1 5 99.0578 7.8903 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.0128 7.5817 1 75 99.0128 7.5817 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 99.0698 7.4502 1 5 99.0698 7.4502 INE774D14IX4 MAH MAH FIN SERV 88D 5-Feb-16 98.8144 7.8203 1 50 98.8144 7.8203 INE860H14TU5 ADITYA BIRLA FIN 63D 5-Feb-16 98.8659 7.8999 1 5 98.8659 7.8999 INE114A14CK9 SAIL 62D 8-Feb-16 98.8774 7.4000 1 5 98.8774 7.4000 INE110L14704 RELIANCE JIO INFO 76D 15-Feb-16 98.7321 7.4400 1 25 98.7321 7.4400 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 98.6278 7.2546 1 25 98.6278 7.2546 INE756I14817 HDB FIN SERV 90D 1-Mar-16 98.2985 7.8000 2 100 98.2985 7.8000 INE660N14381 S. D. CORPORATION 273D 1-Mar-16 98.1815 8.3463 1 25 98.1815 8.3463 INE691I14CL7 L AND T INFRAST FIN 91D 2-Mar-16 98.2518 7.9201 1 10 98.2518 7.9201 INE582L14811 TATA HOUSING 91D 8-Mar-16 98.1138 7.9738 1 50 98.1138 7.9738 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 98.1245 7.7516 4 150 98.1237 7.7549 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 98.1862 7.7502 2 150 98.1862 7.7502 INE404K14AT8 SHAPOORJI PALLONJI 153D 10-Mar-16 98.0430 8.0951 1 100 98.0430 8.0951 INE704I14361 BARCLAYS INVEST 168D 10-Mar-16 98.0300 8.1500 1 50 98.0300 8.1500 INE477A14338 CANFIN HOMES 181D 21-Mar-16 97.8899 7.7900 1 25 97.8899 7.7900 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 95.2018 8.4001 2 50 95.2018 8.4001 INE404K14AO9 SHAPOORJI PALLONJI 357D 29-Jul-16 94.7245 8.8000 2 75 94.7245 8.8000 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 93.4686 8.7049 1 15 93.4686 8.7049 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com