Dec 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE871D14GS2 INFRAST LEASING 26D 16-Dec-15 99.9781 7.9953 1 150 99.9781 7.9953 INE756I14619 HDB FIN SERV 170D 16-Dec-15 99.9781 7.9953 3 150 99.9788 7.7396 INE019A14593 JSW STEEL 63D 16-Dec-15 99.9781 7.9953 1 150 99.9781 7.9953 INE916D14WN3 KOTAK MAH PRIME 21D 17-Dec-15 99.9565 7.9422 1 200 99.9565 7.9422 INE556F14BG0 SIDBI 58D 18-Dec-15 99.9406 7.2270 6 595 99.9414 7.1300 INE245A14388 THE TATA POWER 60D 18-Dec-15 99.9411 7.1704 4 301 99.9411 7.1704 INE178A14894 CHENNAI PETROLEUM 60D 18-Dec-15 99.9368 7.6942 3 255 99.9363 7.7551 INE694L14BN3 TALWANDI SABO 66D 18-Dec-15 99.9261 8.9978 1 100 99.9261 8.9978 INE729N14509 TVS CREDIT SERV 59D 18-Dec-15 99.9379 7.5602 1 60 99.9379 7.5602 INE140A14HW8 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 18-Dec-15 99.9386 7.4750 2 50 99.9363 7.7551 INE085A14AB4 CHAMBAL FERT 58D 18-Dec-15 99.9363 7.7551 1 50 99.9363 7.7551 INE308L14AR3 KARVY FIN SERV 178D 18-Dec-15 99.9080 11.2036 1 18 99.9080 11.2036 INE514E14JP6 EXIM 31D 21-Dec-15 99.8769 7.4978 20 1204 99.8769 7.4978 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.8835 7.0953 1 35 99.8835 7.0953 INE055A14CV1 CENTURY TEXTILES 60D 22-Dec-15 99.8468 8.0005 1 145 99.8468 8.0005 INE514E14JQ4 EXIM 35D 23-Dec-15 99.8435 7.1515 1 85 99.8435 7.1515 INE114A14CG7 SAIL 57D 23-Dec-15 99.8435 7.1515 1 5 99.8435 7.1515 INE034A14303 ARVIND 88D 28-Dec-15 99.7257 7.7227 1 28 99.7257 7.7227 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.7622 7.2503 1 5 99.7622 7.2503 INE085A14AE8 CHAMBAL FERT 61D 29-Dec-15 99.6750 8.5008 1 100 99.6750 8.5008 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 99.7196 7.3310 1 50 99.7196 7.3310 INE916D14UM9 KOTAK MAH PRIME 356D 29-Dec-15 99.7247 7.7509 1 5 99.7247 7.7509 INE085A14AG3 CHAMBAL FERT 26D 30-Dec-15 99.6723 8.0003 1 75 99.6723 8.0003 INE020E14FP2 STCI FIN 55D 30-Dec-15 99.6912 7.5374 1 45 99.6912 7.5374 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.6719 7.5099 3 500 99.6688 7.5806 INE804I14LC6 ECL FIN 31D 31-Dec-15 99.6722 7.5018 3 180 99.6732 7.4796 INE039A14120 IFCI 143D 31-Dec-15 99.6656 7.6541 1 50 99.6656 7.6541 INE306N14FZ5 TATA CAP FIN SERV 51D 31-Dec-15 99.7050 7.1996 1 5 99.7050 7.1996 INE148I14KJ5 INDIABULLS HOUSING 29D 31-Dec-15 99.7050 7.1996 1 5 99.7050 7.1996 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.0951 7.5751 1 100 99.0951 7.5751 INE236A14FK3 HCL INFOSYSTEMS 58D 29-Jan-16 98.7558 10.2190 1 10 98.7558 10.2190 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 98.9127 7.4301 1 5 98.9127 7.4301 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 98.9031 7.3602 1 2.5 98.9031 7.3602 INE694L14BS2 TALWANDI SABO 87D 12-Feb-16 98.8067 7.6003 1 5 98.8067 7.6003 INE931S14203 ADANI TRANS 88D 12-Feb-16 98.8067 7.6003 1 5 98.8067 7.6003 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 98.6699 7.4550 1 50 98.6699 7.4550 INE296A14JK9 BAJAJ FIN 91D 22-Feb-16 98.5320 7.8812 1 225 98.5320 7.8812 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 98.4866 7.7900 3 610 98.4866 7.7900 INE688I14CP4 CAP FIRST 118D 7-Mar-16 98.2171 8.0801 2 50 98.2171 8.0801 INE013A14WM7 RELIANCE CAP 120D 9-Mar-16 98.1694 8.0074 1 75 98.1694 8.0074 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 98.1999 7.7800 2 100 98.1999 7.7800 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 96.7770 12.4038 2 28.4 96.7770 12.4038 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 97.7295 7.9999 1 50 97.7295 7.9999 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 97.7609 7.9618 2 50 97.7609 7.9618 INE523H14UD3 JM FIN PRODUCTS 164D 12-May-16 96.3898 9.1750 1 4 96.3898 9.1750 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 96.0648 8.3999 1 3 96.0648 8.3999 INE535H14FI7 FULLERTON INDIA 345D 24-Jun-16 95.6399 8.6666 1 4 95.6399 8.6666 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com