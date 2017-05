Dec 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE981F14296 L T INFRAST 183D 17-Dec-15 99.9767 8.5065 1 100 99.9767 8.5065 INE265J14486 JM FIN ASSET 30D 17-Dec-15 99.9778 8.1048 1 15 99.9778 8.1048 INE002A14409 RELIANCE INDUSTRIES 58D 18-Dec-15 99.9540 8.4062 3 500 99.9534 8.5085 INE110L14613 RELIANCE JIO INFO 59D 18-Dec-15 99.9528 8.6272 2 300 99.9521 8.7459 INE205A14DD8 VEDANTA 59D 18-Dec-15 99.9609 7.1385 1 75 99.9609 7.1385 INE721A14768 SHRIRAM TRANSPORT 58D 18-Dec-15 99.9534 8.5085 1 25 99.9534 8.5085 INE514E14JP6 EXIM 31D 21-Dec-15 99.8910 7.9677 6 540 99.8905 8.0023 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.9001 7.3000 1 25 99.9001 7.3000 INE860H14TY7 ADITYA BIRLA FIN 7D 22-Dec-15 99.8523 8.9984 3 75 99.8523 8.9984 INE582L14720 TATA HOUSING 86D 23-Dec-15 99.8277 8.9997 1 50 99.8277 8.9997 INE144H14743 DEUTSCHE INVEST 61D 23-Dec-15 99.8560 7.5194 1 14 99.8560 7.5194 INE148I14KH9 INDIABULLS HOUSING 43D 29-Dec-15 99.7300 7.6013 1 8 99.7300 7.6013 INE008I14CW1 COX AND KINGS 183D 29-Dec-15 99.7136 8.0643 1 1 99.7136 8.0643 INE296A14JH5 BAJAJ FIN 71D 30-Dec-15 99.7136 7.4883 1 14 99.7136 7.4883 INE508G14055 TIME TECHNOPLAST 58D 30-Dec-15 99.6783 8.4142 3 5 99.6783 8.4142 INE020B14300 REC 30D 31-Dec-15 99.6519 8.5000 1 75 99.6519 8.5000 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.6927 7.5007 1 20 99.6927 7.5007 INE975F14GD8 KOTAK MAH INVEST 180D 11-Jan-16 99.4122 8.3006 1 50 99.4122 8.3006 INE975F14GF3 KOTAK MAH INVEST 180D 13-Jan-16 99.3673 8.3002 1 50 99.3673 8.3002 INE477L14434 INDIA INFOLINE 63D 22-Jan-16 99.1638 8.5496 1 5 99.1638 8.5496 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 99.1217 7.3501 2 10 99.1099 7.4501 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 98.9026 7.4999 1 60 98.9026 7.4999 INE560K14405 PTC INDIA FIN SERV 60D 9-Feb-16 98.8303 7.9999 1 5 98.8303 7.9999 INE909H14HZ4 TATA MOTORS FIN 59D 12-Feb-16 98.9951 6.5002 1 5 98.9951 6.5002 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 98.6337 7.9001 2 100 98.6337 7.9001 INE110L14720 RELIANCE JIO INFO 84D 23-Feb-16 98.5873 7.5801 1 300 98.5873 7.5801 INE110L14720 RELIANCE JIO INFO 84D 23-Feb-16 98.6075 7.5800 1 25 98.6075 7.5800 INE261F14913 NABARD 90D 2-Mar-16 98.4517 7.4548 1 15 98.4517 7.4548 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 96.7770 12.5317 1 28.4 96.7770 12.5317 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 97.7658 7.9440 2 50 97.7658 7.9440 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 96.0860 8.4000 1 25 96.0860 8.4000 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 95.2436 8.3999 1 75 95.2436 8.3999 INE453T14016 BHARTI ENTER 365D 13-Sep-16 94.2412 8.2000 1 1438 94.2412 8.2000 INE660A14NO0 SUNDARAM FIN 353D 16-Sep-16 93.9481 8.5500 1 50 93.9481 8.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com