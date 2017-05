Dec 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14409 RELIANCE INDUSTRIES 58D 18-Dec-15 99.9801 7.2649 3 230 99.9801 7.2649 INE140A14HW8 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 18-Dec-15 99.9794 7.5373 2 120 99.9795 7.4840 INE556F14BG0 SIDBI 58D 18-Dec-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE205A14DD8 VEDANTA 59D 18-Dec-15 99.9795 7.4840 1 100 99.9795 7.4840 INE514E14JP6 EXIM 31D 21-Dec-15 99.9179 7.4978 4 510 99.9179 7.4978 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.9162 7.6532 1 40 99.9162 7.6532 INE860H14TY7 ADITYA BIRLA FIN 7D 22-Dec-15 99.8905 8.0023 1 20 99.8905 8.0023 INE514E14JQ4 EXIM 35D 23-Dec-15 99.8826 7.1502 3 60 99.8826 7.1502 INE572E14759 PNB HOUSING FIN 61D 28-Dec-15 99.7740 7.5161 1 20 99.7740 7.5161 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.7622 7.2503 1 5 99.7622 7.2503 INE532F14WE2 EDELWEISS FIN SERV 27D 30-Dec-15 99.7704 6.9997 1 5 99.7704 6.9997 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.6846 8.2489 2 200 99.6846 8.2489 INE306N14FZ5 TATA CAP FIN SERV 51D 31-Dec-15 99.7548 6.9014 1 5 99.7548 6.9014 INE556F14BJ4 SIDBI 64D 21-Jan-16 99.2954 7.4001 1 5 99.2954 7.4001 INE477L14434 INDIA INFOLINE 63D 22-Jan-16 99.1915 8.5002 1 5 99.1915 8.5002 INE110L14670 RELIANCE JIO INFO 60D 25-Jan-16 99.2252 7.5003 1 25 99.2252 7.5003 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.1360 7.5737 2 55 99.1362 7.5722 INE110L14696 RELIANCE JIO INFO 60D 29-Jan-16 99.1387 7.5501 1 5 99.1387 7.5501 INE019A14627 JSW STEEL 63D 5-Feb-16 98.8849 8.2320 1 18 98.8849 8.2320 INE001A14OE6 HDFC 91D 8-Feb-16 98.9079 7.7503 1 25 98.9079 7.7503 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 98.7407 8.1668 2 75 98.7407 8.1668 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 98.8042 7.7500 1 25 98.8042 7.7500 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 98.8249 7.7502 1 5 98.8249 7.7502 INE371K14399 TATA REALTY 62D 15-Feb-16 98.6900 8.0749 1 18 98.6900 8.0749 INE501A14806 DEEPAK FERTILIZERS 63D 16-Feb-16 98.6481 8.2001 1 0.9 98.6481 8.2001 INE404K14AI1 SHAPOORJI PALLONJI 281D 25-Feb-16 98.4803 8.0464 1 15 98.4803 8.0464 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 98.6119 7.3398 1 25 98.6119 7.3398 INE909H14HM2 TATA MOTORS FIN 161D 29-Feb-16 98.3984 8.0284 1 35 98.3984 8.0284 INE523E14OW3 L AND T FIN 90D 29-Feb-16 98.4226 7.9051 1 35 98.4226 7.9051 INE140A14IO3 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 8-Mar-16 98.2128 8.1000 2 75 98.2128 8.1000 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 98.2736 7.3702 1 25 98.2736 7.3702 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 96.8138 12.5129 1 28.4 96.8138 12.5129 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 97.7441 8.1001 1 50 97.7441 8.1001 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 97.7758 8.0612 2 50 97.7758 8.0612 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com