Dec 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14JP6 EXIM 31D 21-Dec-15 99.9417 7.0973 3 310 99.9417 7.0973 INE477S14041 TATA MOTORS FIN SOL 270D21-Dec-15 99.9384 7.4993 1 95 99.9384 7.4993 INE909H14GN2 TATA MOTORS FIN 179D 21-Dec-15 99.9384 7.4993 1 75 99.9384 7.4993 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 99.9417 7.0973 1 30 99.9417 7.0973 INE081A14221 TATA STEEL 82D 22-Dec-15 99.9223 7.0956 2 165 99.9223 7.0956 INE891D14LS0 REDINGTON INDIA 39D 22-Dec-15 99.9157 7.6989 1 150 99.9157 7.6989 INE140A14HX6 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 22-Dec-15 99.9223 7.0956 1 145 99.9223 7.0956 INE445L14233 NABHA POWER 61D 23-Dec-15 99.9070 6.7953 1 30 99.9070 6.7953 INE958G14RC1 RELIGARE FINVEST 57D 23-Dec-15 99.8944 7.7169 1 15 99.8944 7.7169 INE866I14OW7 INDIA INFOLINE FIN 60D 28-Dec-15 99.8050 7.1314 1 75 99.8050 7.1314 INE860H14TL4 ADITYA BIRLA FIN 63D 29-Dec-15 99.7786 7.3628 1 100 99.7786 7.3628 INE831R14223 ADITYA BIRLA HSG FIN 63D29-Dec-15 99.7786 7.3628 1 50 99.7786 7.3628 INE857Q14089 TATA CLEANTECH CAP 90D 29-Dec-15 99.7753 7.4727 1 5 99.7753 7.4727 INE876N14201 ORIENT CEMENT 202D 29-Dec-15 99.7695 7.6661 1 0.95 99.7695 7.6661 INE008I14CW1 COX AND KINGS 183D 29-Dec-15 99.7576 8.0628 1 0.1 99.7576 8.0628 INE389H14983 KEC INTERNATIONAL 42D 30-Dec-15 99.7152 8.6874 1 9 99.7152 8.6874 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.7070 8.2507 1 140 99.7070 8.2507 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.7745 8.2494 1 140 99.7745 8.2494 INE804I14LC6 ECL FIN 31D 31-Dec-15 99.7393 7.3388 1 100 99.7393 7.3388 INE729N14434 TVS CREDIT SERV 198D 31-Dec-15 99.7263 7.7057 1 75 99.7263 7.7057 INE020B14300 REC 30D 31-Dec-15 99.7407 7.2993 1 50 99.7407 7.2993 INE036A14CR9 RELIANCE INFRAST 44D 31-Dec-15 99.6924 8.6631 1 50 99.6924 8.6631 INE804I14LC6 ECL FIN 31D 31-Dec-15 99.7958 7.4686 1 7 99.7958 7.4686 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.1563 7.5749 1 50 99.1563 7.5749 INE148I14KD8 INDIABULLS HSG FIN 88D 29-Jan-16 99.0924 7.9597 1 25 99.0924 7.9597 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 99.2187 7.3697 1 5 99.2187 7.3697 INE870D14718 NATIONAL FERTILIZERS 60D 2-Feb-16 99.0779 7.9000 2 10 99.0606 8.0496 INE019A14627 JSW STEEL 63D 5-Feb-16 98.9072 8.2302 1 13 98.9072 8.2302 INE742O14294 RELIANCE RETAIL 59D 5-Feb-16 99.0414 7.6799 1 5 99.0414 7.6799 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 99.0032 7.4999 1 10 99.0032 7.4999 INE556F14BL0 SIDBI 70D 12-Feb-16 98.8796 7.3854 1 25 98.8796 7.3854 INE445L14274 NABHA POWER 61D 15-Feb-16 98.7833 7.6198 4 200 98.7833 7.6198 INE169A14CF3 COROMANDEL INTL 85D 23-Feb-16 98.6438 7.4898 1 100 98.6438 7.4898 INE871D14GD4 IL &FS 365D 24-Feb-16 98.5586 7.8501 2 50 98.5586 7.8501 INE560K14371 PTC INDIA FIN SERV 90D 25-Feb-16 98.4497 8.3300 1 100 98.4497 8.3300 INE404K14AI1 SHAPOORJI PALLONJI 281D 25-Feb-16 98.5203 7.9450 1 15 98.5203 7.9450 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 98.6152 7.6500 1 50 98.6152 7.6500 INE909H14HM2 TATA MOTORS FIN 161D 29-Feb-16 98.4197 8.0284 1 125 98.4197 8.0284 INE523E14OW3 L AND T FIN 90D 29-Feb-16 98.4436 7.9050 2 100 98.4436 7.9050 INE261F14913 NABARD 90D 2-Mar-16 98.4953 7.4347 1 25 98.4953 7.4347 INE657N14BY3 EDELWEISS COM. SERV 268D 4-Mar-16 98.2889 8.2523 1 25 98.2889 8.2523 INE289B14996 GIC HOUSING FIN 85D 11-Mar-16 98.2477 7.7500 1 75 98.2477 7.7500 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 98.3083 7.3893 3 225 98.3082 7.3898 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 98.2425 7.4200 2 150 98.2425 7.4200 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 98.2495 7.3900 1 100 98.2495 7.3900 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 98.1729 7.4649 1 25 98.1729 7.4649 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 96.7272 12.9999 1 5 96.7272 12.9999 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 97.7808 8.0426 2 50 97.7808 8.0426 INE909H14HD1 TATA MOTORS FIN 364D 10-Aug-16 94.7556 8.5600 1 5 94.7556 8.5600 INE144H14800 DEUTSCHE INVST. 305D 26-Sep-16 93.6060 8.8100 2 40 93.6060 8.8100 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 93.5563 8.7900 1 26 93.5563 8.7900 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 92.4841 8.4750 1 9 92.4841 8.4750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com