Dec 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14VS4 EDELWEISS FIN SERV 55D 23-Dec-15 99.9791 7.6454 4 775 99.9788 7.7396 INE445L14233 NABHA POWER 61D 23-Dec-15 99.9801 7.2649 2 665 99.9801 7.2649 INE657N14DE1 EDELWEISS COMMOD 90D 23-Dec-15 99.9792 7.5936 1 250 99.9792 7.5936 INE053T14014 ONGC MANGALORE 180D 23-Dec-15 99.9801 7.2649 1 200 99.9801 7.2649 INE916D14WO1 KOTAK MAH PRIME 21D 23-Dec-15 99.9793 7.5571 2 150 99.9793 7.5571 INE414G14CU9 MUTHOOT FIN 58D 23-Dec-15 99.9792 7.5936 2 100 99.9792 7.5936 INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.8834 7.1014 2 945 99.8834 7.1014 INE958G14RE7 RELIGARE FINVEST 61D 28-Dec-15 99.8636 9.9708 1 350 99.8636 9.9708 INE958G14RE7 RELIGARE FINVEST 61D 28-Dec-15 99.8363 9.9747 2 225 99.8363 9.9747 INE481G14410 ULTRATECH CEMENT 62D 28-Dec-15 99.8810 7.2478 2 100 99.8810 7.2478 INE691I14CJ1 L AND T INFRAST 27D 28-Dec-15 99.8728 7.7479 1 50 99.8728 7.7479 INE532F14VT2 EDELWEISS FIN SERV 60D 28-Dec-15 99.8728 7.7479 1 50 99.8728 7.7479 INE721A14776 SHRIRAM TRANSPORT 39D 28-Dec-15 99.8687 7.9979 1 50 99.8687 7.9979 INE572E14759 PNB HOUSING FIN 61D 28-Dec-15 99.8760 7.5527 1 40 99.8760 7.5527 INE523H14UE1 JM FIN PRODUCTS 18D 29-Dec-15 99.8171 9.5556 9 1675 99.8213 9.3346 INE522H14047 J.M.FIN AND INVEST 15D 29-Dec-15 99.8081 10.0255 2 400 99.8081 10.0255 INE657K14DG2 RHC HOLDING PRIVATE 90D 29-Dec-15 99.8134 9.7480 3 150 99.8134 9.7480 INE523E14OU7 L T FIN 62D 29-Dec-15 99.8535 7.6501 3 90 99.8535 7.6501 INE957N14357 HERO FINCORP 28D 29-Dec-15 99.8516 7.7495 1 50 99.8516 7.7495 INE027E14986 FAMILY CREDIT 64D 29-Dec-15 99.8545 7.5978 1 50 99.8545 7.5978 INE759E14BW0 L AND T FINCORP 28D 29-Dec-15 99.8545 7.5978 1 50 99.8545 7.5978 INE523E14OV5 L AND T FIN 55D 30-Dec-15 99.8337 7.6001 1 75 99.8337 7.6001 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.8093 7.7487 1 395 99.8093 7.7487 INE019A14619 JSW STEEL 44D 31-Dec-15 99.8134 7.5818 1 200 99.8134 7.5818 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.8101 7.7169 2 195 99.8154 7.5004 INE804I14LC6 ECL FIN 31D 31-Dec-15 99.8095 7.7418 4 180 99.8093 7.7487 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.8359 7.4994 1 55 99.8359 7.4994 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.8440 7.1286 1 50 99.8440 7.1286 INE538L14151 AADHAR HOUSING FIN 91D 31-Dec-15 99.8086 7.7772 1 16 99.8086 7.7772 INE001A14OA4 HDFC 91D 4-Jan-16 99.7194 7.9006 2 450 99.7194 7.9006 INE244L14636 INDIABULLS 60D 25-Jan-16 99.2997 7.8004 1 5 99.2997 7.8004 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.2383 7.5717 1 15 99.2383 7.5717 INE774D14IT2 MAH AND MAH FIN 91D 1-Feb-16 99.1535 7.6003 1 100 99.1535 7.6003 INE114A14CH5 SAIL 91D 2-Feb-16 99.1867 7.2997 1 5 99.1867 7.2997 INE688I14CO7 CAP FIRST 90D 4-Feb-16 99.1010 7.7003 1 5 99.1010 7.7003 INE742O14294 RELIANCE RETAIL 59D 5-Feb-16 99.0933 7.5903 1 5 99.0933 7.5903 INE860H14TU5 ADITYA BIRLA FIN 63D 5-Feb-16 99.0744 7.7500 1 5 99.0744 7.7500 INE694L14BR4 TALWANDI SABO 86D 10-Feb-16 98.9572 7.8497 1 5 98.9572 7.8497 INE522D14DW0 MANAPPURAM FIN 58D 12-Feb-16 98.8358 8.4302 1 5 98.8358 8.4302 INE931S14203 ADANI TRANSMISSION 88D 12-Feb-16 98.9287 7.7502 1 5 98.9287 7.7502 INE244L14628 INDIABULLS 90D 15-Feb-16 98.8592 7.7999 1 5 98.8592 7.7999 INE742F14813 ADANI PORTS 90D 16-Feb-16 98.8260 7.7429 1 50 98.8260 7.7429 INE804I14LE2 ECL FIN 87D 18-Feb-16 98.7813 7.9002 1 5 98.7813 7.9002 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 98.8611 7.2498 1 5 98.8611 7.2498 INE871D14GD4 INFRAST LEASING 365D 24-Feb-16 98.6474 7.8198 1 25 98.6474 7.8198 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 98.6220 7.5000 1 25 98.6220 7.5000 INE261F14921 NABARD 91D 8-Mar-16 98.4609 7.4098 3 150 98.4609 7.4098 INE582L14829 TATA HOUSING 87D 14-Mar-16 98.2265 7.9399 1 50 98.2265 7.9399 INE140A14IP0 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 15-Mar-16 98.2216 7.8675 1 100 98.2216 7.8675 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 98.3211 7.4198 1 25 98.3211 7.4198 INE742F14896 ADANI PORTS 90D 17-Mar-16 98.1957 7.7985 1 100 98.1957 7.7985 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 98.2667 7.4002 1 50 98.2667 7.4002 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 97.8579 8.0704 3 100 97.8502 8.1002 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 97.8895 8.0299 3 100 97.8972 8.0001 INE077E14858 ESSEL MINING 318D 17-Jun-16 96.1785 8.1476 1 100 96.1785 8.1476 INE705L14602 VODAFONE INDIA 365D 24-Jun-16 96.1468 7.9499 2 100 96.1468 7.9499 INE996L14078 CREDIT SUISSE FIN 353D 30-Jun-16 95.6385 8.7149 1 75 95.6385 8.7149 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 95.4436 8.4999 1 95 95.4436 8.4999 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 95.3112 8.5100 1 25 95.3112 8.5100 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 95.2108 8.4999 1 95 95.2108 8.4999 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 95.1843 8.5100 1 50 95.1843 8.5100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.