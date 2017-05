Dec 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14889 NABARD 62D 28-Dec-15 99.9025 7.1281 6 1030 99.9042 7.0001 INE572E14759 PNB HOUSING FIN 61D 28-Dec-15 99.9008 7.2488 1 275 99.9008 7.2488 INE208A14AA4 ASHOK LEYLAND 60D 28-Dec-15 99.9008 7.2488 1 200 99.9008 7.2488 INE202B14FJ5 DEWAN HOUSING 53D 28-Dec-15 99.8960 7.5999 3 195 99.8960 7.5999 INE148I14KB2 INDIABULLS HOUSING 62D 28-Dec-15 99.8960 7.5999 1 150 99.8960 7.5999 INE916D14UT4 KOTAK MAH PRIME 305D 28-Dec-15 99.8974 7.4975 1 100 99.8974 7.4975 INE866I14OW7 INDIA INFOLINE FIN 60D 28-Dec-15 99.8979 7.4609 1 75 99.8979 7.4609 INE501A14723 DEEPAK FERTILIZERS 60D 28-Dec-15 99.8925 7.8559 3 25 99.8925 7.8559 INE476M14434 L AND T HOUSING FIN 27D 28-Dec-15 99.8974 7.4975 1 25 99.8974 7.4975 INE628A14AU1 UPL 91D 28-Dec-15 99.9000 7.3073 1 4.5 99.9000 7.3073 INE522H14047 J.M.FIN AND INVEST 15D 29-Dec-15 99.8081 11.6964 1 300 99.8081 11.6964 INE657K14DG2 RHC HOLDING 90D 29-Dec-15 99.8400 9.7489 2 100 99.8400 9.7489 INE514E14JT8 EXIM 21D 30-Dec-15 99.8631 7.1481 4 550 99.8631 7.1481 INE657N14DQ5 EDELWEISS 51D 30-Dec-15 99.8503 7.8175 1 75 99.8503 7.8175 INE523E14OV5 L AND T FIN 55D 30-Dec-15 99.8640 7.1011 1 50 99.8640 7.1011 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.8659 7.0017 1 17.5 99.8659 7.0017 INE220B14868 KALPATARU POWER 30D 30-Dec-15 99.8564 7.4985 1 5 99.8564 7.4985 INE657K14DN8 RHC HOLDING PRIVATE 42D 31-Dec-15 99.7988 9.1983 3 200 99.7988 9.1983 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.8304 7.7511 2 80 99.8304 7.7511 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.9363 7.7551 1 50 99.9363 7.7551 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.8304 7.7511 2 50 99.8304 7.7511 INE804I14LC6 ECL FIN 31D 31-Dec-15 99.8312 7.7135 2 23 99.8304 7.7511 INE161J14AO7 BILT GRAPHIC 60D 22-Jan-16 99.1795 10.0653 1 25 99.1795 10.0653 INE115A14268 LIC HOUSING FIN 58D 29-Jan-16 99.2155 7.8002 1 5 99.2155 7.8002 INE019A14627 JSW STEEL 63D 5-Feb-16 99.0187 8.2210 1 31 99.0187 8.2210 INE498B14AU7 SHOPPERS STOP 365D 11-Feb-16 98.8089 8.7998 1 25 98.8089 8.7998 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 98.9287 7.7502 3 100 98.9287 7.7502 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 99.0327 7.7503 1 25 99.0327 7.7503 INE371K14399 TATA REALTY 62D 15-Feb-16 98.8210 8.0642 1 18 98.8210 8.0642 INE501A14806 DEEPAK FERTILIZERS 63D 16-Feb-16 98.7852 8.1610 1 30.9 98.7852 8.1610 INE657N14DT9 EDELWEISS 90D 18-Feb-16 98.7509 8.0998 1 125 98.7509 8.0998 INE556F14BR7 SIDBI 59D 18-Feb-16 98.9470 7.4699 1 5 98.9470 7.4699 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 98.6713 7.6798 2 100 98.6713 7.6798 INE404K14AI1 SHAPOORJI PALLONJI 281D 25-Feb-16 98.6218 7.9699 1 30 98.6218 7.9699 INE261F14921 NABARD 91D 8-Mar-16 98.4785 7.4201 1 50 98.4785 7.4201 INE871D14GE2 INFRAST LEASING 365D 9-Mar-16 98.3730 7.8400 1 25 98.3730 7.8400 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 98.3625 7.4102 3 225 98.3625 7.4102 INE729N14566 TVS CREDIT SERV 90D 14-Mar-16 98.1089 8.5800 1 100 98.1089 8.5800 INE121H14DF7 ILFS FIN SERV 365D 17-Mar-16 98.2070 7.8399 1 50 98.2070 7.8399 INE871D14GG7 INFRAST LEASING 365D 17-Mar-16 98.2070 7.8399 1 50 98.2070 7.8399 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 98.2749 7.4502 1 50 98.2749 7.4502 INE110L14746 RELIANCE JIO INFO 91D 21-Mar-16 98.1935 7.5450 1 90 98.1935 7.5450 INE909H14GO0 TATA MOTORS FIN 270D 22-Mar-16 98.0893 7.8999 2 175 98.0893 7.8999 INE044A14120 SUN PHARMA 124D 22-Mar-16 98.1756 7.5365 1 90 98.1756 7.5365 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 97.9018 7.9821 6 150 97.9123 7.9414 INE140A14HQ0 PIRAMAL ENTER 264D 6-Jun-16 96.3287 8.3801 1 50 96.3287 8.3801 INE705L14602 VODAFONE INDIA 365D 24-Jun-16 96.1468 7.9499 2 200 96.1468 7.9499 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 95.3532 8.4300 1 25 95.3532 8.4300 INE094O14753 DAIMLER FIN 364D 29-Sep-16 93.6399 8.8225 1 26 93.6399 8.8225 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 92.6551 8.5100 1 300 92.6551 8.5100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com