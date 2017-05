Dec 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14IU0 MAH AND MAH FIN 61D 29-Dec-15 99.9806 7.0824 1 390 99.9806 7.0824 INE877R14101 L AND T HYDROCARBON90D 29-Dec-15 99.9799 7.3380 1 200 99.9799 7.3380 INE306N14FU6 TATA CAP FIN SERV 60D 29-Dec-15 99.9801 7.2649 1 200 99.9801 7.2649 INE691I14CD4 L T INFRAST FIN 110D 29-Dec-15 99.9801 7.2649 1 175 99.9801 7.2649 INE891D14LQ4 REDINGTON INDIA 53D 29-Dec-15 99.9797 7.4110 3 125 99.9797 7.4110 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 99.9804 7.1554 2 125 99.9804 7.1554 INE445L14241 NABHA POWER 64D 29-Dec-15 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE871D14GP8 INFRAST LEASING AND 60D 29-Dec-15 99.9790 7.6666 1 100 99.9790 7.6666 INE148I14KH9 INDIABULLS HOUSING 43D 29-Dec-15 99.9790 7.6666 1 100 99.9790 7.6666 INE860H14TL4 ADITYA BIRLA FIN 63D 29-Dec-15 99.9795 7.4840 2 100 99.9795 7.4840 INE831R14223 ADITYA BIRLA HOUSING 63D29-Dec-15 99.9792 7.5936 1 50 99.9792 7.5936 INE514E14JT8 EXIM 21D 30-Dec-15 99.9607 7.1818 5 695 99.9608 7.1568 INE860H14TM2 ADITYA BIRLA FIN 61D 30-Dec-15 99.9584 7.5952 1 550 99.9584 7.5952 INE110L14639 RELIANCE JIO INFO 50D 30-Dec-15 99.9608 7.1568 3 400 99.9608 7.1568 INE261F14822 NABARD 90D 30-Dec-15 99.9608 7.1568 1 340 99.9608 7.1568 INE916D14WL7 KOTAK MAH PRIME 43D 30-Dec-15 99.9600 7.3029 1 300 99.9600 7.3029 INE069A14GK6 ADITYA BIRLA NUVO 86D 30-Dec-15 99.9608 7.1568 3 255 99.9608 7.1568 INE523E14OV5 L AND T FIN 55D 30-Dec-15 99.9588 7.5221 2 100 99.9584 7.5952 INE756I14775 HDB FIN SERV 64D 30-Dec-15 99.9600 7.3029 2 100 99.9600 7.3029 INE891K14685 AXIS FIN 183D 30-Dec-15 99.9578 7.7048 1 25 99.9578 7.7048 INE476M14392 L AND T HOUSING FIN 65D 30-Dec-15 99.9578 7.7048 1 25 99.9578 7.7048 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.9364 7.7429 1 50 99.9364 7.7429 INE804I14LC6 ECL FIN 31D 31-Dec-15 99.9364 7.7429 1 25 99.9364 7.7429 INE531F14BT6 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Dec-15 99.9576 7.7413 1 20 99.9576 7.7413 INE348L14171 MAS FIN SERV 59D 31-Dec-15 99.9203 9.7046 1 11 99.9203 9.7046 INE916D14WA0 KOTAK MAH PRIME 94D 1-Jan-16 99.9150 7.7628 1 25 99.9150 7.7628 INE001A14OA4 HDFC 91D 4-Jan-16 99.8516 7.7495 9 275 99.8516 7.7495 INE140A14HV0 PIRAMAL ENTERPRISES 86D 6-Jan-16 99.8090 7.7609 5 150 99.8090 7.7609 INE148I14KD8 INDIABULLS HOUSING 88D 29-Jan-16 99.3251 7.7504 1 50 99.3251 7.7504 INE958G14RG2 RELIGARE FINVEST 90D 1-Feb-16 99.2695 7.8998 1 5 99.2695 7.8998 INE738C14BN7 BHARAT ALUMINIUM 174D 3-Feb-16 99.2070 7.8854 1 100 99.2070 7.8854 INE001A14OD8 HDFC 91D 3-Feb-16 99.2414 7.7502 1 5 99.2414 7.7502 INE161J14AW0 BILT GRAPHIC PAPER 60D 16-Feb-16 98.6324 10.1219 1 6 98.6324 10.1219 INE114A14CM5 SAIL 62D 22-Feb-16 98.9002 7.3798 1 25 98.9002 7.3798 INE514E14JY8 EXIM 61D 22-Feb-16 98.9090 7.3201 1 5 98.9090 7.3201 INE114A14CN3 SAIL 62D 23-Feb-16 98.8849 7.3500 1 5 98.8849 7.3500 INE694L14CA8 TALWANDI SABO 78D 25-Feb-16 98.7173 8.0385 1 185 98.7173 8.0385 INE535H14FA4 FULLERTON INDIA 364D 25-Feb-16 98.7272 7.9756 1 35 98.7272 7.9756 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 98.7706 7.7003 1 40 98.7706 7.7003 INE094O14472 DAIMLER FIN SERV 364D 26-Feb-16 98.7220 7.8751 1 25 98.7220 7.8751 INE909H14HY7 TATA MOTORS FIN 85D 26-Feb-16 98.7706 7.7003 1 5 98.7706 7.7003 INE909H14HM2 TATA MOTORS FIN 161D 29-Feb-16 98.6490 7.9344 2 215 98.6490 7.9344 INE523E14OW3 L AND T FIN 90D 29-Feb-16 98.6691 7.8148 4 215 98.6691 7.8148 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 98.7422 7.3801 1 50 98.7422 7.3801 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 98.7429 7.4949 1 25 98.7429 7.4949 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 98.7304 7.4502 1 5 98.7304 7.4502 INE140A14IL9 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 2-Mar-16 98.6179 7.8698 1 50 98.6179 7.8698 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 98.4737 7.7498 2 50 98.4737 7.7498 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 98.4474 7.3800 2 50 98.4474 7.3800 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 95.4282 8.5300 1 25 95.4282 8.5300 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 95.3007 8.5300 1 25 95.3007 8.5300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com