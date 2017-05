Dec 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE019A14619 JSW STEEL 44D 31-Dec-15 99.9800 7.3015 3 600 99.9800 7.3015 INE148I14KJ5 INDIABULLS HOUSING 29D 31-Dec-15 99.9801 7.2649 1 295 99.9801 7.2649 INE891K14867 AXIS FIN 55D 31-Dec-15 99.9808 7.0093 1 200 99.9808 7.0093 INE540L14512 ALKEM LABORATORIES 55D 31-Dec-15 99.9804 7.1554 1 175 99.9804 7.1554 INE532F14WB8 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Dec-15 99.9788 7.7396 2 165 99.9788 7.7396 INE514E14KA6 EXIM 9D 31-Dec-15 99.9806 7.0824 1 150 99.9806 7.0824 INE217K14824 RELIANCE HOME FIN 59D 31-Dec-15 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE013A14WS4 RELIANCE CAP 29D 31-Dec-15 99.9801 7.2649 1 100 99.9801 7.2649 INE881J14KE0 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Dec-15 99.9788 7.7396 1 35 99.9788 7.7396 INE233A14GA9 GODREJ INDUSTRIES 91D 4-Jan-16 99.8905 8.0023 2 55 99.8905 8.0023 INE233A14GA9 GODREJ INDUSTRIES 91D 4-Jan-16 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE001A14OA4 HDFC 91D 4-Jan-16 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE205A14DS6 VEDANTA 32D 11-Jan-16 99.7307 8.2133 1 300 99.7307 8.2133 INE061F14412 FORTIS HEALTHCARE 60D 25-Jan-16 99.3758 9.1706 1 200 99.3758 9.1706 INE657N14DM4 EDELWEISS 90D 27-Jan-16 99.3635 8.3504 1 5 99.3635 8.3504 INE445L14266 NABHA POWER 63D 29-Jan-16 99.3919 7.4438 1 40 99.3919 7.4438 INE202B14FM9 DHFL 70D 29-Jan-16 99.3449 8.2996 1 5 99.3449 8.2996 INE866I14PB8 INDIA INFOLINE FIN 88D 29-Jan-16 99.3184 8.3497 1 5 99.3184 8.3497 INE774D14IT2 MAH AND MAH FIN 91D 1-Feb-16 99.3176 7.5996 1 100 99.3176 7.5996 INE870D14718 NATIONAL FERTILIZERS 60D 2-Feb-16 99.2953 7.8497 1 25 99.2953 7.8497 INE556F14BK2 SIDBI 60D 2-Feb-16 99.2997 7.8004 1 5 99.2997 7.8004 INE144H14768 DEUTSCHE INVEST 90D 2-Feb-16 99.2621 7.9805 1 5 99.2621 7.9805 INE769A14122 AARTI INDUSTRIES 88D 5-Feb-16 99.2015 7.9405 1 100 99.2015 7.9405 INE556F14BM8 SIDBI 60D 5-Feb-16 99.2608 7.5505 1 5 99.2608 7.5505 INE742F14854 ADANI PORTS AND 74D 5-Feb-16 99.2171 8.0004 1 5 99.2171 8.0004 INE114A14CI3 SAIL 91D 5-Feb-16 99.2657 7.5001 1 5 99.2657 7.5001 INE915D14828 CITICORP FIN (INDIA) 91D 5-Feb-16 99.1976 7.9796 1 5 99.1976 7.9796 INE114A14CK9 SAIL 62D 8-Feb-16 99.2050 7.5000 1 5 99.2050 7.5000 INE110L14688 RELIANCE JIO INFO 72D 10-Feb-16 99.1535 7.6003 1 5 99.1535 7.6003 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.0472 7.9799 1 45 99.0472 7.9799 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.0317 8.2997 1 5 99.0317 8.2997 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 99.0837 7.8498 1 5 99.0837 7.8498 INE244L14628 INDIABULLS 90D 15-Feb-16 98.9401 8.5002 1 5 98.9401 8.5002 INE514E14JW2 EXIM 57D 18-Feb-16 98.9978 7.3901 1 50 98.9978 7.3901 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 98.9572 7.8497 1 5 98.9572 7.8497 INE514E14JW2 EXIM 57D 18-Feb-16 98.9637 7.8002 1 5 98.9637 7.8002 INE556F14BR7 SIDBI 59D 18-Feb-16 98.9966 7.5501 1 5 98.9966 7.5501 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 98.9629 7.5002 1 5 98.9629 7.5002 INE114A14CM5 SAIL 62D 22-Feb-16 98.9255 7.4800 2 125 98.9653 7.2003 INE110L14712 RELIANCE JIO INFO 83D 22-Feb-16 98.9098 7.4502 1 50 98.9098 7.4502 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 98.8592 7.7999 1 5 98.8592 7.7999 INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 98.8972 7.4002 2 100 98.8972 7.4002 INE140A14IQ8 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 24-Feb-16 98.8265 7.8802 1 25 98.8265 7.8802 INE860H14TP5 ADITYA BIRLA FIN 90D 25-Feb-16 98.8332 7.5598 1 100 98.8332 7.5598 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 98.8294 7.7202 1 10 98.8294 7.7202 INE958G14RL2 RELIGARE FINVEST 90D 25-Feb-16 98.7127 8.4999 1 5 98.7127 8.4999 INE514E14JZ5 EXIM 60D 26-Feb-16 98.8347 7.5500 2 125 98.8347 7.5500 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 98.8300 7.4501 1 50 98.8300 7.4501 INE445L14324 NABHA POWER 65D 26-Feb-16 98.8042 7.7500 1 5 98.8042 7.7500 INE001A14NV2 HDFC 166D 29-Feb-16 98.7886 7.4597 2 250 98.7886 7.4597 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 98.8089 7.2132 4 300 98.8110 7.2001 INE306N14EK0 TATA CAP FIN SERV 365D 1-Mar-16 98.7007 7.7498 1 5 98.7007 7.7498 INE261F14913 NABARD 90D 2-Mar-16 98.7586 7.4001 1 100 98.7586 7.4001 INE055I14AR6 MAGMA HOUSING FIN 90D 8-Mar-16 98.4442 8.3600 1 10 98.4442 8.3600 INE523H14RT5 JM FIN PRODUCTS 365D 9-Mar-16 98.4927 7.9798 1 50 98.4927 7.9798 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 98.5895 7.4600 5 675 98.5895 7.4600 INE244N14038 MAH VEHICLE 72D 10-Mar-16 98.5394 7.6200 1 300 98.5394 7.6200 INE403G14HB1 STANDARD CHARTERED265D 10-Mar-16 98.4809 7.9299 1 40 98.4809 7.9299 INE217K14881 RELIANCE HOME FIN 78D 10-Mar-16 98.4781 7.9448 1 22 98.4781 7.9448 INE556F14AR9 SIDBI 353D 14-Mar-16 98.5381 7.2201 1 50 98.5381 7.2201 INE860H14TV3 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Mar-16 98.5003 7.5098 2 50 98.5003 7.5098 INE691I14CQ6 L AND T INFRAST FIN 91D 14-Mar-16 98.4225 7.8002 1 45 98.4225 7.8002 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 98.5209 7.2102 2 50 98.5209 7.2102 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 98.4588 7.4200 1 25 98.4588 7.4200 INE523H14SA3 JM FIN PRODUCTS 365D 18-Mar-16 98.3021 7.9802 2 50 98.3021 7.9802 INE180K14162 SKS MICROFIN 362D 23-Mar-16 97.7900 9.8200 1 25 97.7900 9.8200 INE053T14121 ONGC MANGALORE 91D 28-Mar-16 98.1818 7.5948 1 200 98.1818 7.5948 INE660A14MK0 SUNDARAM FIN 364D 28-Mar-16 98.1453 7.7501 1 5 98.1453 7.7501 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 98.1765 7.4499 1 100 98.1765 7.4499 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 97.5868 7.9876 1 75 97.5868 7.9876 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 96.3470 8.4901 3 153 96.3429 8.5001 INE535H14FI7 FULLERTON INDIA 345D 24-Jun-16 95.9065 8.8017 1 4 95.9065 8.8017 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 7-Jul-16 95.5709 8.9500 1 25 95.5709 8.9500 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 7-Jul-16 95.6141 8.8120 1 10 95.6141 8.8120 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 95.6010 8.4824 1 0.35 95.6010 8.4824 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 95.0366 8.5101 1 125 95.0366 8.5101 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 