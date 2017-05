Dec 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14OA4 HDFC 91D 4-Jan-16 99.9384 7.4993 3 250 99.9384 7.4993 INE001A14OA4 HDFC 91D 4-Jan-16 99.9137 7.8817 1 50 99.9137 7.8817 INE236A14FH9 HCL INFOSYSTEMS 59D 8-Jan-16 99.7704 11.9996 1 30 99.7704 11.9996 INE236A14FH9 HCL INFOSYSTEMS 59D 8-Jan-16 99.7928 9.4731 1 10 99.7928 9.4731 INE018A14DT1 LARSEN AND TOUBRO 90D 14-Jan-16 99.7265 7.1501 2 125 99.7265 7.1501 INE010A14287 PRISM CEMENT 60D 15-Jan-16 99.6114 9.4928 1 50 99.6114 9.4928 INE010A14279 PRISM CEMENT 60D 19-Jan-16 99.5073 9.5119 1 50 99.5073 9.5119 INE013A14WE4 RELIANCE CAP 90D 19-Jan-16 99.5905 7.8991 1 5 99.5905 7.8991 INE556F14BH8 SIDBI 90D 19-Jan-16 99.6339 7.4510 1 5 99.6339 7.4510 INE202B14FE6 DHFL 90D 21-Jan-16 99.5445 8.3509 1 5 99.5445 8.3509 INE477L14434 INDIA INFOLINE 63D 22-Jan-16 99.5380 7.7006 1 50 99.5380 7.7006 INE694L14BT0 TALWANDI SABO 59D 22-Jan-16 99.5276 8.2497 1 5 99.5276 8.2497 INE245A14396 THE TATA POWER 90D 25-Jan-16 99.5059 7.2497 1 100 99.5059 7.2497 INE404K14AX0 SHAPOORJI PALLONJI 59D 25-Jan-16 99.4747 7.7099 1 25 99.4747 7.7099 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.4242 7.5494 2 280 99.4242 7.5494 INE165K14171 JHAJJAR POWER 84D 28-Jan-16 99.3898 8.2996 1 5 99.3898 8.2996 INE013A14WI5 RELIANCE CAP 84D 29-Jan-16 99.4037 7.5500 1 75 99.4037 7.5500 INE236A14FK3 HCL INFOSYSTEMS 58D 29-Jan-16 99.0878 12.0006 1 50 99.0878 12.0006 INE621H14120 RELIGARE ENTERPRISES 74D29-Jan-16 99.3265 8.8391 1 35 99.3265 8.8391 INE621H14120 RELIGARE ENTERPRISES 74D29-Jan-16 99.3024 8.8418 1 25 99.3024 8.8418 INE958G14RG2 RELIGARE FINVEST 90D 1-Feb-16 99.3000 8.3000 1 5 99.3000 8.3000 INE013A14WG9 RELIANCE CAP 90D 1-Feb-16 99.3042 8.2499 1 5 99.3042 8.2499 INE306N14FV4 TATA CAP FIN SERV 91D 2-Feb-16 99.3052 7.9805 1 5 99.3052 7.9805 INE114A14CH5 SAIL 91D 2-Feb-16 99.3338 7.6498 1 5 99.3338 7.6498 INE804I14LB8 ECL FIN 90D 3-Feb-16 99.2557 8.0502 1 200 99.2557 8.0502 INE657N14DU7 EDELWEISS 75D 3-Feb-16 99.2783 8.0405 1 150 99.2783 8.0405 INE804I14LA0 ECL FIN 91D 4-Feb-16 99.2340 8.0499 1 150 99.2340 8.0499 INE742O14294 RELIANCE RETAIL 59D 5-Feb-16 99.2954 7.4001 1 5 99.2954 7.4001 INE202B14FN7 DHFL 74D 5-Feb-16 99.2057 8.3497 1 5 99.2057 8.3497 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 99.2225 7.3339 1 5 99.2225 7.3339 INE404K14AJ9 SHAPOORJI PALLONJI 255D 11-Feb-16 99.0920 7.9633 1 12 99.0920 7.9633 INE694L14BS2 TALWANDI SABO 87D 12-Feb-16 99.0490 8.1499 1 5 99.0490 8.1499 INE522D14DW0 MANAPPURAM FIN 58D 12-Feb-16 99.0224 8.3802 1 5 99.0224 8.3802 INE660N14506 S. D. CORPORATION 60D 12-Feb-16 99.0523 8.1214 1 5 99.0523 8.1214 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 98.9957 8.0497 1 100 98.9957 8.0497 INE981F14320 L T INFRAST 179D 15-Feb-16 99.0257 7.9804 1 5 99.0257 7.9804 INE657K14DP3 RHC HOLDING PRIVATE 55D 16-Feb-16 98.7923 9.7000 2 200 98.7923 9.7000 INE694L14BQ6 TALWANDI SABO 91D 17-Feb-16 98.9488 8.2503 1 5 98.9488 8.2503 INE738C14BZ1 BHARAT ALUMINIUM 90D 18-Feb-16 98.9177 8.1502 1 5 98.9177 8.1502 INE556F14BR7 SIDBI 59D 18-Feb-16 99.0401 7.3700 1 5 99.0401 7.3700 INE532F14WM5 EDELWEISS FIN SERV 62D 22-Feb-16 98.8634 8.0698 1 125 98.8634 8.0698 INE977J14CU9 TRAPTI TRADING AND 91D 22-Feb-16 98.8314 8.2997 1 10 98.8314 8.2997 INE110L14712 RELIANCE JIO INFO 83D 22-Feb-16 98.8872 7.7499 1 5 98.8872 7.7499 INE657N14EB5 EDELWEISS 61D 22-Feb-16 98.9428 7.5000 1 5 98.9428 7.5000 INE110L14720 RELIANCE JIO INFO 84D 23-Feb-16 98.8664 7.7502 1 5 98.8664 7.7502 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 98.8801 7.7999 1 5 98.8801 7.7999 INE061F14420 FORTIS HEALTHCARE 90D 24-Feb-16 98.7721 8.2501 1 100 98.7721 8.2501 INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 98.9026 7.4999 1 25 98.9026 7.4999 INE657K14DR9 RHC HOLDING PRIVATE 58D 26-Feb-16 98.4294 10.4003 1 200 98.4294 10.4003 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 98.8515 7.4399 3 130 98.8515 7.4399 INE572E14809 PNB HOUSING FIN 87D 26-Feb-16 98.7950 7.9498 1 5 98.7950 7.9498 INE866I14PI3 INDIA INFOLINE FIN 60D 26-Feb-16 98.7276 8.4002 1 5 98.7276 8.4002 INE306N14GH1 TATA CAP FIN SERV 65D 26-Feb-16 98.7905 7.9799 1 5 98.7905 7.9799 INE651J14131 JM FIN CREDIT 315D 29-Feb-16 98.6820 8.1249 2 19 98.6820 8.1249 INE532F14TQ2 EDELWEISS FIN SERV 270D 29-Feb-16 98.6682 8.3503 1 10 98.6682 8.3503 INE860H14TT7 ADITYA BIRLA FIN 89D 29-Feb-16 98.7180 7.9001 1 5 98.7180 7.9001 INE027E14AD4 FAMILY CREDIT 90D 29-Feb-16 98.7265 7.9801 1 5 98.7265 7.9801 INE438A14HV8 APOLLO TYRES 75D 29-Feb-16 98.7265 7.9801 1 5 98.7265 7.9801 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 98.8192 7.1499 1 100 98.8192 7.1499 INE860H14TV3 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Mar-16 98.5062 7.4798 1 50 98.5062 7.4798 INE532F14WN3 EDELWEISS FIN SERV 83D 15-Mar-16 98.3942 8.0498 1 175 98.3942 8.0498 INE532F14WL7 EDELWEISS FIN SERV 90D 17-Mar-16 98.3716 7.9501 1 100 98.3716 7.9501 INE657N14DZ6 EDELWEISS 90D 22-Mar-16 98.2663 7.9502 1 100 98.2663 7.9502 INE657K14DO6 RHC HOLDING 110D 23-Mar-16 97.7491 10.2500 1 150 97.7491 10.2500 INE976I14IV8 TATA CAP 245D 28-Mar-16 98.1626 7.7637 1 40 98.1626 7.7637 INE523H14UD3 JM FIN PRODUCTS 164D 12-May-16 96.8179 9.0199 1 4 96.8179 9.0199 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 96.3728 8.4800 2 150 96.3728 8.4800 INE660N14449 S. D. CORPORATION 302D 21-Jun-16 95.7630 9.3349 1 5 95.7630 9.3349 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 95.0632 8.5000 1 125 95.0632 8.5000 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 93.8270 8.7963 1 75 93.8270 8.7963 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 92.7668 8.4450 1 9 92.7668 8.4450 ===============================================================================================
*: Crores