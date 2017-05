Jan 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976I14JH5 TATA CAP 91D 5-Jan-16 99.9804 7.1554 1 100 99.9804 7.1554 INE001A14OF3 HDFC 62D 11-Jan-16 99.8598 7.3207 1 200 99.8598 7.3207 INE018A14DT1 LARSEN AND TOUBRO 90D 14-Jan-16 99.8046 7.1461 1 25 99.8046 7.1461 INE169A14CB2 COROMANDEL 90D 21-Jan-16 99.6658 7.1995 1 100 99.6658 7.1995 INE931S14260 ADANI TRANSMISSION 62D 25-Jan-16 99.5589 7.7007 1 50 99.5589 7.7007 INE804I14LH5 ECL FIN 27D 28-Jan-16 99.5158 7.3997 1 20 99.5158 7.3997 INE165K14171 JHAJJAR POWER 84D 28-Jan-16 99.4576 8.2940 1 5 99.4576 8.2940 INE110L14696 RELIANCE JIO INFO 60D 29-Jan-16 99.5093 7.1995 2 100 99.5093 7.1995 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 99.5174 7.0801 1 50 99.5174 7.0801 INE044A14112 SUN PHARMACEUTICAL 90D 2-Feb-16 99.4296 7.2204 2 400 99.4296 7.2204 INE306N14FV4 TATA CAP FIN SERV 91D 2-Feb-16 99.4116 7.4496 1 5 99.4116 7.4496 INE492E14DK9 NATIONAL ENGINEERING90D 18-Feb-16 99.0415 7.8497 1 10 99.0415 7.8497 INE492E14DL7 NATIONAL ENGINEERING91D 25-Feb-16 98.8940 7.8501 1 15 98.8940 7.8501 INE866I14PI3 INDIA INFOLINE FIN 60D 26-Feb-16 98.8731 8.0001 1 5 98.8731 8.0001 INE001A14NV2 HDFC 166D 29-Feb-16 98.8804 7.3800 1 75 98.8804 7.3800 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 98.8905 7.1844 1 250 98.8905 7.1844 INE296A14JM5 BAJAJ FIN 91D 1-Mar-16 98.8454 7.4799 1 100 98.8454 7.4799 INE085A14AH1 CHAMBAL FERTILISERS 60D 1-Mar-16 98.8774 7.4000 1 5 98.8774 7.4000 INE055A14DA3 CENTURY TEXTILES 67D 4-Mar-16 98.8338 7.2998 2 100 98.8338 7.2998 INE140A14IM7 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 4-Mar-16 98.8046 7.3600 1 25 98.8046 7.3600 INE691I14CV6 L AND T INFRAST FIN 72D 4-Mar-16 98.7864 7.6001 1 5 98.7864 7.6001 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 98.6529 7.1201 1 25 98.6529 7.1201 INE044A14104 SUN PHARMACEUTICAL153D 15-Mar-16 98.6093 7.2502 2 250 98.6093 7.2502 INE044A14104 SUN PHARMACEUTICAL153D 15-Mar-16 98.6296 7.2449 2 250 98.6296 7.2449 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 96.5730 8.2500 2 50 96.5730 8.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com