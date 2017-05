Jan 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14OF3 HDFC 62D 11-Jan-16 99.8818 7.1990 1 200 99.8818 7.1990 INE018A14DT1 LARSEN AND TOUBRO 90D 14-Jan-16 99.8228 7.1992 1 25 99.8228 7.1992 INE804I14LH5 ECL FIN 27D 28-Jan-16 99.5365 7.3898 1 45 99.5365 7.3898 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.5277 7.5308 1 25 99.5277 7.5308 INE759E14BT6 L ANDT FINCORP 72D 29-Jan-16 99.5234 7.5997 1 25 99.5234 7.5997 INE780C14273 JM FIN 25D 29-Jan-16 99.4768 7.9988 1 10 99.4768 7.9988 INE019A14627 JSW STEEL 63D 5-Feb-16 99.3087 8.1962 1 31 99.3087 8.1962 INE860H14TU5 ADITYA BIRLA FIN 63D 5-Feb-16 99.3679 7.4898 1 25 99.3679 7.4898 INE289B14970 GIC HOUSING FIN 73D 12-Feb-16 99.2304 7.4495 2 110 99.2304 7.4495 INE514E14JW2 EXIM 57D 18-Feb-16 99.1194 7.3699 1 50 99.1194 7.3699 INE556F14BR7 SIDBI 59D 18-Feb-16 99.1182 7.3800 1 50 99.1182 7.3800 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 99.1327 7.0966 3 150 99.1347 7.0798 INE532F14WM5 EDELWEISS FIN SERV 62D 22-Feb-16 98.9425 8.3003 1 5 98.9425 8.3003 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 99.0137 7.4201 1 50 99.0137 7.4201 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 99.0646 7.1801 1 5 99.0646 7.1801 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 98.9217 7.1048 1 25 98.9217 7.1048 INE628A14AY3 UPL 90D 3-Mar-16 98.8611 7.2498 1 100 98.8611 7.2498 INE514E14KC2 EXIM 60D 4-Mar-16 98.8875 7.0798 1 5 98.8875 7.0798 INE261F14954 NABARD 60D 4-Mar-16 98.8642 7.2298 1 5 98.8642 7.2298 INE044A14104 SUN PHARMACEUTICAL153D 15-Mar-16 98.6380 7.1999 1 250 98.6380 7.1999 INE121A14KV4 CHOLAMANDALAM 327D 15-Mar-16 98.5774 7.5249 1 25 98.5774 7.5249 INE306N14GG3 TATA CAP FIN SERV 90D 17-Mar-16 98.5412 7.5048 1 25 98.5412 7.5048 INE081A14296 TATA STEEL 84D 23-Mar-16 98.4640 7.2998 4 550 98.4640 7.2998 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 98.3509 7.2002 1 100 98.3509 7.2002 INE296A14JO1 BAJAJ FIN 90D 30-Mar-16 98.2834 7.5000 1 100 98.2834 7.5000 INE523E14PB4 L AND T FIN 143D 29-Apr-16 97.4791 8.2800 1 25 97.4791 8.2800 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 92.9411 8.3500 1 25 92.9411 8.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com