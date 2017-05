Jan 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE018A14DT1 LARSEN AND TOUBRO 90D 14-Jan-16 99.8435 7.1515 1 10 99.8435 7.1515 INE010A14287 PRISM CEMENT 60D 15-Jan-16 99.7668 9.4797 1 50 99.7668 9.4797 INE010A14279 PRISM CEMENT 60D 19-Jan-16 99.6629 9.4967 1 50 99.6629 9.4967 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.5476 7.5398 1 140 99.5476 7.5398 INE804I14LH5 ECL FIN 27D 28-Jan-16 99.5566 7.3892 1 5 99.5566 7.3892 INE001A14OE6 HDFC 91D 8-Feb-16 99.3554 7.4002 1 5 99.3554 7.4002 INE916D14WU8 KOTAK MAH PRIME 63D 22-Feb-16 99.0435 7.4999 2 50 99.0435 7.4999 INE532F14WM5 EDELWEISS FIN SERV 62D 22-Feb-16 98.9425 8.3003 1 5 98.9425 8.3003 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 99.0814 7.1999 1 5 99.0814 7.1999 INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 99.0620 7.2002 1 5 99.0620 7.2002 INE916D14VM7 KOTAK MAH PRIME 238D 29-Feb-16 98.8744 7.6948 1 50 98.8744 7.6948 INE110L14761 RELIANCE JIO INFO 61D 29-Feb-16 98.9284 7.4598 1 5 98.9284 7.4598 INE148I14KX6 INDIABULLS HOUSING 56D 29-Feb-16 98.8914 7.7203 1 5 98.8914 7.7203 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 98.9475 7.1898 2 325 98.9475 7.1898 INE261F14913 NABARD 90D 2-Mar-16 98.9074 7.2001 2 100 98.9074 7.2001 INE261F14954 NABARD 60D 4-Mar-16 98.8688 7.2002 7 520 98.8688 7.2002 INE514E14KC2 EXIM 60D 4-Mar-16 98.8688 7.2002 1 495 98.8688 7.2002 INE445L14308 NABHA POWER 72D 4-Mar-16 98.8805 7.2499 1 25 98.8805 7.2499 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 98.7191 7.3999 2 50 98.7191 7.3999 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 98.6929 7.2151 1 50 98.6929 7.2151 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 98.6929 7.2151 1 50 98.6929 7.2151 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 98.6655 7.1548 1 150 98.6655 7.1548 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 98.6618 7.1749 1 100 98.6618 7.1749 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 98.5996 7.2001 1 100 98.5996 7.2001 INE580B14FG0 GRUH FIN 74D 18-Mar-16 98.5584 7.4150 1 100 98.5584 7.4150 INE860H14TZ4 ADITYA BIRLA FIN 82D 23-Mar-16 98.4624 7.4998 1 100 98.4624 7.4998 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 97.7429 7.9516 1 15 97.7429 7.9516 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 96.6152 8.2499 2 75 96.6152 8.2499 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 96.5941 8.2499 1 50 96.5941 8.2499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com