Jan 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE018A14DT1 LARSEN AND TOUBRO 90D 14-Jan-16 99.9413 7.1460 1 200 99.9413 7.1460 INE694L14BT0 TALWANDI SABO 59D 22-Jan-16 99.7745 7.4994 1 345 99.7745 7.4994 INE866I14PE2 INDIA INFOLINE FIN 59D 25-Jan-16 99.7055 7.7007 1 30 99.7055 7.7007 INE403G14HG0 STANDARD CHART 90D 28-Jan-16 99.6653 7.6610 1 50 99.6653 7.6610 INE957N14340 HERO FINCORP 63D 29-Jan-16 99.6473 7.5995 1 50 99.6473 7.5995 INE866I14PB8 INDIA INFOLINE FIN 88D 29-Jan-16 99.6266 7.6001 1 5 99.6266 7.6001 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 99.6797 6.8991 1 5 99.6797 6.8991 INE909H14HV3 TATA MOTORS FIN 85D 29-Jan-16 99.6612 7.2990 1 5 99.6612 7.2990 INE001A14OE6 HDFC 91D 8-Feb-16 99.4386 7.3596 1 50 99.4386 7.3596 INE169A14CF3 COROMANDEL 85D 23-Feb-16 99.1415 7.3504 2 100 99.1415 7.3504 INE976I14JL7 TATA CAP 90D 24-Feb-16 99.1184 7.5499 1 100 99.1184 7.5499 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.1141 7.2499 1 5 99.1141 7.2499 INE916D14VM7 KOTAK MAH PRIME 238D 29-Feb-16 99.0169 7.5499 1 50 99.0169 7.5499 INE916D14VN5 KOTAK MAH PRIME 239D 1-Mar-16 98.9966 7.5501 1 50 98.9966 7.5501 INE660A14MY1 SUNDARAM FIN 267D 4-Mar-16 98.9358 7.5502 2 150 98.9358 7.5502 INE657K14DT5 RHC HOLDING PRIVATE 57D 4-Mar-16 98.4999 10.4882 1 2 98.4999 10.4882 INE774D14JJ1 MAH MAH FIN SERV 63D 8-Mar-16 98.8549 7.5501 1 50 98.8549 7.5501 INE261F14921 NABARD 91D 8-Mar-16 98.8924 7.3000 1 5 98.8924 7.3000 INE738C14BT4 BHARAT ALUMINIUM 183D 9-Mar-16 98.7692 7.8421 1 300 98.7692 7.8421 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 98.8259 7.3498 1 25 98.8259 7.3498 INE027E14AH5 FAMILY CREDIT 82D 28-Mar-16 98.4321 7.6500 1 100 98.4321 7.6500 INE179J14DA2 BIRLA TMT 365D 16-Aug-16 94.8404 9.1088 1 15 94.8404 9.1088 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 93.2636 7.8000 1 25 93.2636 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.