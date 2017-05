Jan 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE742F14789 ADANI PORTS 73D 18-Jan-16 99.9413 7.1460 3 200 99.9413 7.1460 INE013A14WQ8 RELIANCE CAP 61D 20-Jan-16 99.8946 7.7023 1 80 99.8946 7.7023 INE404K14AX0 SHAPOORJI PALLONJI 59D 25-Jan-16 99.7900 7.6811 1 25 99.7900 7.6811 INE110L14670 RELIANCE JIO INFO 60D 25-Jan-16 99.7961 7.4576 1 25 99.7961 7.4576 INE532F14WP8 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Jan-16 99.7371 7.4009 1 30 99.7371 7.4009 INE804I14LH5 ECL FIN 27D 28-Jan-16 99.7371 7.4009 1 25 99.7371 7.4009 INE511C14NS2 MAGMA FINCORP 59D 29-Jan-16 99.6984 7.8869 1 58 99.6984 7.8869 INE780C14273 JM FIN 25D 29-Jan-16 99.6948 7.9814 1 7 99.6948 7.9814 INE657N14DW3 EDELWEISS COMMOD 60D 29-Jan-16 99.7745 7.4994 1 5 99.7745 7.4994 INE866I14PB8 INDIA INFOLINE FIN 88D 29-Jan-16 99.7670 7.7494 1 5 99.7670 7.7494 INE694L14CD2 TALWANDI SABO 23D 3-Feb-16 99.6243 7.2446 1 40 99.6243 7.2446 INE556F14BM8 SIDBI 60D 5-Feb-16 99.5835 7.2694 1 10 99.5835 7.2694 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.4166 7.6497 1 130 99.4166 7.6497 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 99.4754 7.6996 1 5 99.4754 7.6996 INE445L14274 NABHA POWER 61D 15-Feb-16 99.4355 7.4004 1 25 99.4355 7.4004 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 99.3629 7.5494 1 5 99.3629 7.5494 INE296A14JL7 BAJAJ FIN 92D 23-Feb-16 99.2104 7.4487 1 50 99.2104 7.4487 INE909H14HN0 TATA MOTORS FIN 148D 24-Feb-16 99.1417 7.8998 1 60 99.1417 7.8998 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 99.1056 7.3200 6 150 99.1056 7.3200 INE694L14CC4 TALWANDI SABO 60D 11-Mar-16 98.9227 7.4999 1 5 98.9227 7.4999 INE580B14FD7 GRUH FIN 83D 15-Mar-16 98.7821 7.5002 1 100 98.7821 7.5002 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 98.8085 7.3357 1 50 98.8085 7.3357 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 98.7531 7.3153 5 130 98.7489 7.3403 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 98.8303 6.8570 1 50 98.8303 6.8570 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 98.8303 7.1999 1 50 98.8303 7.1999 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 93.0093 8.6000 1 50 93.0093 8.6000 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 93.2794 7.8500 1 75 93.2794 7.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com