Jan 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14BJ4 SIDBI 64D 21-Jan-16 99.9800 7.3071 6 490 99.9800 7.3015 INE110L14647 RELIANCE JIO INFO 65D 21-Jan-16 99.9800 7.3150 2 405 99.9800 7.3015 INE667F14AV6 SUNDARAM BNP 365D 21-Jan-16 99.9786 7.8127 1 75 99.9786 7.8127 INE061F14412 FORTIS HEALTHCARE 60D 25-Jan-16 99.9000 9.1300 1 100 99.9000 9.1300 INE774D14IV8 MAH AND MAH FIN 86D 28-Jan-16 99.8344 7.5680 1 130 99.8344 7.5680 INE691I14CP8 L AND T INFRAST 57D 29-Jan-16 99.8165 7.4556 1 250 99.8165 7.4556 INE621H14120 RELIGARE ENTER 74D 29-Jan-16 99.7835 8.7993 1 50 99.7835 8.7993 INE975F14HJ3 KOTAK MAH INVEST 70D 29-Jan-16 99.8068 7.8505 1 50 99.8068 7.8505 INE759E14BT6 L ANDT FINCORP 72D 29-Jan-16 99.8093 7.7487 1 50 99.8093 7.7487 INE958G14RG2 RELIGARE FINVEST 90D 1-Feb-16 99.7344 8.1002 1 100 99.7344 8.1002 INE114A14CI3 SAIL 91D 5-Feb-16 99.6767 7.3992 1 10 99.6767 7.3992 INE114A14CK9 SAIL 62D 8-Feb-16 99.6163 7.3995 2 10 99.6163 7.3995 INE114A14CK9 SAIL 62D 8-Feb-16 99.6242 7.6491 1 5 99.6242 7.6491 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 99.4393 7.3503 1 5 99.4393 7.3503 INE140A14IQ8 PIRAMAL ENTER 63D 24-Feb-16 99.3062 7.5002 1 25 99.3062 7.5002 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.2949 7.1997 1 5 99.2949 7.1997 INE036A14CT5 RELIANCE INFRAST 61D 29-Feb-16 99.0771 8.4999 1 5 99.0771 8.4999 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 99.2063 7.3005 1 25 99.2063 7.3005 INE261F14954 NABARD 60D 4-Mar-16 99.1395 7.2002 3 75 99.1395 7.2002 INE694L14CC4 TALWANDI SABO 60D 11-Mar-16 98.9965 7.3998 1 5 98.9965 7.3998 INE556F14AR9 SIDBI 353D 14-Mar-16 98.9369 7.4000 1 25 98.9369 7.4000 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 98.9257 7.3403 1 50 98.9257 7.3403 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 98.9267 7.2001 1 5 98.9267 7.2001 INE205A14DU2 VEDANTA 90D 17-Mar-16 98.8804 7.3800 1 5 98.8804 7.3800 INE115A14292 LIC HOUSING FIN 60D 18-Mar-16 98.7912 7.7002 1 5 98.7912 7.7002 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 98.8688 7.2002 1 5 98.8688 7.2002 INE019A14650 JSW STEEL 74D 18-Mar-16 98.8576 7.3999 1 5 98.8576 7.3999 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 98.7719 7.4398 3 300 98.7719 7.4398 INE169A14CH9 COROMANDEL 90D 21-Mar-16 98.7697 7.4533 1 100 98.7697 7.4533 INE958G14RU3 RELIGARE FINVEST 63D 22-Mar-16 98.6007 8.3547 1 25 98.6007 8.3547 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 98.7533 7.1998 3 75 98.7533 7.1998 INE155A14ID4 TATA MOTORS 115D 28-Mar-16 98.6374 7.4150 1 50 98.6374 7.4150 INE976I14IV8 TATA CAP 245D 28-Mar-16 98.4998 8.1752 1 40 98.4998 8.1752 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 98.6044 7.3801 1 25 98.6044 7.3801 INE018A14DV7 LARSEN AND TOUBRO 153D 31-Mar-16 98.5848 7.3798 1 25 98.5848 7.3798 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 96.7316 8.6849 2 50 96.7262 8.6999 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 93.3466 7.8836 1 5.5 93.3466 7.8836 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com