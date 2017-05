Jan 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE179J14DJ3 BIRLA TMT HOLDINGS 60D 22-Jan-16 99.9795 7.4840 1 75 99.9795 7.4840 INE850D14DE3 GODREJ AGROVET 90D 25-Jan-16 99.9195 7.3515 1 25 99.9195 7.3515 INE657N14DM4 EDELWEISS 90D 27-Jan-16 99.8744 7.6503 1 5 99.8744 7.6503 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 99.8435 7.1515 2 50 99.8457 7.0508 INE027E14AB8 FAMILY CREDIT 72D 29-Jan-16 99.8359 7.4994 1 50 99.8359 7.4994 INE514E14JR2 EXIM 60D 29-Jan-16 99.8405 7.2888 1 50 99.8405 7.2888 INE621H14120 RELIGARE ENTERPRISES 74D29-Jan-16 99.8076 8.7952 1 25 99.8076 8.7952 INE532F14WD4 EDELWEISS FIN SERV 60D 29-Jan-16 99.8535 7.6501 1 5 99.8535 7.6501 INE860H14UA5 ADITYA BIRLA FIN 28D 29-Jan-16 99.8372 7.4399 1 5 99.8372 7.4399 INE669E14167 IDEA CELLULAR 18D 2-Feb-16 99.7540 7.5010 1 100 99.7540 7.5010 INE144H14768 DEUTSCHE INVEST 90D 2-Feb-16 99.7745 7.4994 1 5 99.7745 7.4994 INE742O14294 RELIANCE RETAIL 59D 5-Feb-16 99.7116 7.5407 1 5 99.7116 7.5407 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 99.6364 7.3999 1 5 99.6364 7.3999 INE514E14JU6 EXIM 62D 10-Feb-16 99.5962 7.3992 4 400 99.5962 7.3992 INE556F14BL0 SIDBI 70D 12-Feb-16 99.5903 7.1503 1 5 99.5903 7.1503 INE742F14813 ADANI PORTS AND 90D 16-Feb-16 99.4889 7.5004 1 5 99.4889 7.5004 INE532F14WA0 EDELWEISS FIN SERV 90D 17-Feb-16 99.4475 7.7993 1 5 99.4475 7.7993 INE774D14JD4 MAH AND MAH FIN 78D 18-Feb-16 99.3861 8.3503 1 5 99.3861 8.3503 INE110L14712 RELIANCE JIO INFO 83D 22-Feb-16 99.3889 7.2394 1 5 99.3889 7.2394 INE110L14720 RELIANCE JIO INFO 84D 23-Feb-16 99.3354 7.4001 1 5 99.3354 7.4001 INE110L14720 RELIANCE JIO INFO 84D 23-Feb-16 99.3693 7.2396 1 5 99.3693 7.2396 INE148I14KK3 INDIABULLS HOUSING 84D 24-Feb-16 99.2924 7.6504 1 750 99.2924 7.6504 INE140A14IQ8 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 24-Feb-16 99.3062 7.5002 1 100 99.3062 7.5002 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 99.2970 7.6003 1 5 99.2970 7.6003 INE628A14BC7 UPL 60D 26-Feb-16 99.2954 7.4001 1 5 99.2954 7.4001 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.3191 7.1495 1 5 99.3191 7.1495 INE008I14DQ1 COX AND KINGS 91D 26-Feb-16 99.2111 8.0622 1 0.05 99.2111 8.0622 INE148I14KX6 INDIABULLS HOUSING 56D 29-Feb-16 99.1861 7.6798 1 250 99.1861 7.6798 INE514E14KB4 EXIM 56D 29-Feb-16 99.2560 7.1999 2 200 99.2560 7.1999 INE110L14761 RELIANCE JIO INFO 61D 29-Feb-16 99.2519 7.2399 1 10 99.2519 7.2399 INE338I14616 MOTILAL OSWAL FIN 87D 29-Feb-16 99.1894 7.8497 1 5 99.1894 7.8497 INE261F14962 NABARD 60D 1-Mar-16 99.2054 7.3091 7 550 99.2171 7.2003 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 99.2155 7.4002 1 5 99.2155 7.4002 INE389H14AC3 KEC INTERNATIONAL 91D 3-Mar-16 99.0791 8.0774 1 35 99.0791 8.0774 INE055A14DA3 CENTURY TEXTILES 67D 4-Mar-16 99.1466 7.4803 1 25 99.1466 7.4803 INE140A14IM7 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 4-Mar-16 99.1394 7.3685 1 5.85 99.1394 7.3685 INE572E14841 PNB HOUSING FIN 60D 4-Mar-16 99.1025 7.8703 1 5 99.1025 7.8703 INE261F14921 NABARD 91D 8-Mar-16 99.1008 7.1997 1 50 99.1008 7.1997 INE729N14558 TVS CREDIT SERV 88D 15-Mar-16 98.8536 7.9863 4 50 98.8411 8.0747 INE729N14558 TVS CREDIT SERV 88D 15-Mar-16 98.8161 8.0982 1 25 98.8161 8.0982 INE128A14071 EVEREADY INDUSTRIES 91D 15-Mar-16 98.8368 7.9549 1 25 98.8368 7.9549 INE144H14859 DEUTSCHE INVEST 84D 21-Mar-16 98.6469 8.3443 3 300 98.6469 8.3443 INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 98.1183 8.7499 1 25 98.1183 8.7499 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 93.3777 7.8680 1 44.5 93.3777 7.8680 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com