Jan 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14670 RELIANCE JIO INFO 60D 25-Jan-16 99.9410 7.1821 4 211 99.9388 7.4506 INE774D14JB8 MAH AND MAH FIN 55D 25-Jan-16 99.9404 7.2557 1 195 99.9404 7.2557 INE399L14026 ADANI GAS 179D 25-Jan-16 99.9331 8.1449 1 44.05 99.9331 8.1449 INE850D14DE3 GODREJ AGROVET 90D 25-Jan-16 99.9413 7.1460 1 35 99.9413 7.1460 INE804I14KV8 ECL FIN 90D 27-Jan-16 99.8905 8.0023 1 20 99.8905 8.0023 INE484J14681 GODREJ PROPERTIES 61D 27-Jan-16 99.8933 7.7974 1 15 99.8933 7.7974 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.8744 7.6498 3 101 99.8744 7.6503 INE866I14PB8 INDIA INFOLINE FIN 88D 29-Jan-16 99.8506 7.8018 3 300 99.8506 7.8018 INE110L14696 RELIANCE JIO INFO 60D 29-Jan-16 99.8631 7.1481 1 250 99.8631 7.1481 INE027E14AB8 FAMILY CREDIT 72D 29-Jan-16 99.8564 7.4985 2 160 99.8564 7.4985 INE514E14JR2 EXIM 60D 29-Jan-16 99.8634 7.1325 1 75 99.8634 7.1325 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 99.8634 7.1325 1 25 99.8634 7.1325 INE669E14167 IDEA CELLULAR 18D 2-Feb-16 99.7745 7.4994 1 100 99.7745 7.4994 INE556F14BK2 SIDBI 60D 2-Feb-16 99.7805 7.2994 1 25 99.7805 7.2994 INE001A14OD8 HDFC 91D 3-Feb-16 99.7491 7.6507 1 75 99.7491 7.6507 INE069A14GL4 ADITYA BIRLA NUVO 90D 4-Feb-16 99.7371 7.4009 1 100 99.7371 7.4009 INE556F14BM8 SIDBI 60D 5-Feb-16 99.7850 7.1495 1 10 99.7850 7.1495 INE001A14OE6 HDFC 91D 8-Feb-16 99.6519 7.5000 1 25 99.6519 7.5000 INE101I14AR8 AFCONS INFRAST 80D 8-Feb-16 99.6612 7.2990 1 5 99.6612 7.2990 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.6070 8.0006 1 100 99.6070 8.0006 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 99.6339 7.4510 1 5 99.6339 7.4510 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 99.5228 7.0005 1 5 99.5228 7.0005 INE532F14WM5 EDELWEISS FIN SERV 62D 22-Feb-16 99.3900 8.0006 1 200 99.3900 8.0006 INE008I14DQ1 COX AND KINGS 91D 26-Feb-16 99.2330 8.0605 1 0.2 99.2330 8.0605 INE008I14DS7 COX AND KINGS 91D 29-Feb-16 99.1771 7.9698 1 30 99.1771 7.9698 INE205A14DP2 VEDANTA 81D 29-Feb-16 99.2252 7.5003 1 25 99.2252 7.5003 INE886I14358 MOTILAL OSWAL 84D 29-Feb-16 99.2860 7.4995 1 5 99.2860 7.4995 INE261F14962 NABARD 60D 1-Mar-16 99.2118 7.4353 1 25 99.2118 7.4353 INE261F14962 NABARD 60D 1-Mar-16 99.2754 7.4003 1 5 99.2754 7.4003 INE657N14EE9 EDELWEISS 59D 3-Mar-16 99.1342 7.7750 1 30 99.1342 7.7750 INE261F14954 NABARD 60D 4-Mar-16 99.2155 7.4002 1 5 99.2155 7.4002 INE886I14374 MOTILAL OSWAL 91D 7-Mar-16 99.1444 7.4997 1 5 99.1444 7.4997 INE202B14FU2 DHFL 82D 14-Mar-16 99.0032 7.4999 1 5 99.0032 7.4999 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 98.9461 7.3353 1 100 98.9461 7.3353 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 98.9227 7.4999 1 5 98.9227 7.4999 INE580B14FE5 GRUH FIN 90D 22-Mar-16 98.8271 7.5998 1 5 98.8271 7.5998 INE008I14DN8 COX AND KINGS 150D 28-Mar-16 98.5521 8.1250 1 25 98.5521 8.1250 INE018A14DV7 LARSEN AND TOUBRO 153D 31-Mar-16 98.6112 7.4500 1 125 98.6112 7.4500 INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 98.1571 8.8998 2 50 98.1571 8.8998 INE909H14GV5 TATA MOTORS FIN 338D 23-Jun-16 96.3569 9.2000 1 20 96.3569 9.2000 INE704I14379 BARCLAYS INVEST 348D 20-Sep-16 94.0805 9.4899 1 50 94.0805 9.4899 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com