Jan 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14DM4 EDELWEISS 90D 27-Jan-16 99.9586 7.5586 1 265 99.9586 7.5586 INE001A14OB2 HDFC 90D 28-Jan-16 99.9377 7.5886 2 150 99.9376 7.5967 INE148I14KW8 INDIABULLS HOUSING 27D 28-Jan-16 99.9380 7.5480 1 75 99.9380 7.5480 INE532F14WP8 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Jan-16 99.9372 7.6455 1 40 99.9372 7.6455 INE804I14LH5 ECL FIN 27D 28-Jan-16 99.9372 7.6455 1 25 99.9372 7.6455 INE306N14GI9 TATA CAP FIN SERV 25D 29-Jan-16 99.9179 7.4978 3 200 99.9179 7.4978 INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 99.9208 7.2327 3 67 99.9208 7.2327 INE027E14AB8 FAMILY CREDIT 72D 29-Jan-16 99.9179 7.4978 1 50 99.9179 7.4978 INE621H14120 RELIGARE ENTERPRISES 74D29-Jan-16 99.9038 8.7867 1 25 99.9038 8.7867 INE774D14IT2 MAH AND MAH FIN 91D 1-Feb-16 99.8545 7.5978 1 50 99.8545 7.5978 INE556F14BK2 SIDBI 60D 2-Feb-16 99.8412 7.2568 2 50 99.8411 7.2614 INE114A14CH5 SAIL 91D 2-Feb-16 99.8381 7.3987 1 5 99.8381 7.3987 INE001A14OD8 HDFC 91D 3-Feb-16 99.8142 7.5492 1 150 99.8142 7.5492 INE742F14854 ADANI PORTS AND 74D 5-Feb-16 99.8154 7.5004 1 5 99.8154 7.5004 INE916D14VH7 KOTAK MAH PRIME 257D 10-Feb-16 99.6590 7.8057 1 50 99.6590 7.8057 INE514E14JU6 EXIM 62D 10-Feb-16 99.6832 7.2500 1 25 99.6832 7.2500 INE977J14CT1 TRAPTI TRADING AND 90D 11-Feb-16 99.6927 7.5007 1 5 99.6927 7.5007 INE069A14GN0 ADITYA BIRLA NUVO 88D 12-Feb-16 99.6315 7.5000 2 200 99.6315 7.5000 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 99.6291 7.5490 1 25 99.6291 7.5490 INE296A14JK9 BAJAJ FIN 91D 22-Feb-16 99.4099 7.7380 1 75 99.4099 7.7380 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 99.4375 7.1198 1 5 99.4375 7.1198 INE020B14326 REC 33D 23-Feb-16 99.4375 7.1198 1 5 99.4375 7.1198 INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 99.4076 7.2505 1 25 99.4076 7.2505 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 99.3938 7.4204 1 5 99.3938 7.4204 INE001A14NV2 HDFC 166D 29-Feb-16 99.3336 7.4202 1 5 99.3336 7.4202 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 99.0657 7.6497 1 50 99.0657 7.6497 INE742F14888 ADANI PORTS AND 78D 10-Mar-16 99.0943 7.4134 1 25 99.0943 7.4134 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 99.0402 7.2188 1 50 99.0402 7.2188 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.0233 7.2002 1 25 99.0233 7.2002 INE140A14IP0 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 15-Mar-16 98.9938 7.4199 1 25 98.9938 7.4199 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 98.8722 7.4347 1 61 98.8722 7.4347 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 98.9315 7.3003 1 25 98.9315 7.3003 INE180K14162 SKS MICROFIN 362D 23-Mar-16 98.4266 10.0599 1 25 98.4266 10.0599 INE169A14CI7 COROMANDEL 79D 23-Mar-16 98.8849 7.3500 1 5 98.8849 7.3500 INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 98.2338 8.7501 1 25 98.2338 8.7501 INE909H14GV5 TATA MOTORS FIN 338D 23-Jun-16 96.3264 9.2800 1 75 96.3264 9.2800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.