Jan 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14871 NABARD 98D 29-Jan-16 99.9800 7.3015 11 1050 99.9800 7.3015 INE916D14VV8 KOTAK MAH PRIME 142D 29-Jan-16 99.9790 7.6770 3 350 99.9792 7.5936 INE306N14GI9 TATA CAP FIN SERV 25D 29-Jan-16 99.9792 7.5936 3 250 99.9792 7.5936 INE140A14GY6 PIRAMAL ENTER 255D 29-Jan-16 99.9795 7.4840 2 125 99.9795 7.4840 INE148I14KD8 INDIABULLS HOUSING 88D 29-Jan-16 99.9792 7.5936 2 100 99.9795 7.4840 INE476M14459 L AND T HOUSING FIN 28D 29-Jan-16 99.9793 7.5571 1 75 99.9793 7.5571 INE759E14BT6 L ANDT FINCORP 72D 29-Jan-16 99.9789 7.7031 1 50 99.9789 7.7031 INE957N14340 HERO FINCORP 63D 29-Jan-16 99.9792 7.5936 2 50 99.9792 7.5936 INE101I14AV0 AFCONS INFRAST 58D 29-Jan-16 99.9788 7.7396 1 25 99.9788 7.7396 INE691I14CP8 L AND T INFRAST 57D 29-Jan-16 99.9796 7.4475 1 5 99.9796 7.4475 INE860H14TS9 ADITYA BIRLA FIN 62D 1-Feb-16 99.9124 8.0005 1 200 99.9124 8.0005 INE114A14CH5 SAIL 91D 2-Feb-16 99.9001 7.3000 1 70 99.9001 7.3000 INE001A14OD8 HDFC 91D 3-Feb-16 99.8691 7.9747 3 150 99.8801 7.3027 INE958G14RN8 RELIGARE FINVEST 64D 3-Feb-16 99.8670 8.1016 1 100 99.8670 8.1016 INE514E14JU6 EXIM 62D 10-Feb-16 99.7375 7.3896 1 50 99.7375 7.3896 INE110L14688 RELIANCE JIO INFO 72D 10-Feb-16 99.7606 7.2992 1 5 99.7606 7.2992 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.7086 7.6194 1 130 99.7086 7.6194 INE522D14DW0 MANAPPURAM FIN 58D 12-Feb-16 99.6903 8.0994 1 5 99.6903 8.0994 INE205A14DX6 VEDANTA 58D 18-Feb-16 99.5512 7.8357 1 90 99.5512 7.8357 INE192B14133 WELSPUN INDIA 90D 18-Feb-16 99.5907 7.5004 1 5 99.5907 7.5004 INE514E14JY8 EXIM 61D 22-Feb-16 99.5223 7.2999 1 5 99.5223 7.2999 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 99.5025 7.2998 1 5 99.5025 7.2998 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.4090 7.7499 5 745 99.4090 7.7499 INE531F14BV2 EDELWEISS SECURITIES 28D25-Feb-16 99.4090 7.7499 1 300 99.4090 7.7499 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.4301 7.7484 1 250 99.4301 7.7484 INE804I14LN3 ECL FIN 28D 25-Feb-16 99.4090 7.7499 1 80 99.4090 7.7499 INE580B14FF2 GRUH FIN 57D 25-Feb-16 99.4556 7.3998 1 5 99.4556 7.3998 INE532F14WG7 EDELWEISS FIN SERV 84D 26-Feb-16 99.4168 7.6470 1 25 99.4168 7.6470 INE866I14PI3 INDIA INFOLINE FIN 60D 26-Feb-16 99.3976 7.9003 1 5 99.3976 7.9003 INE572E14809 PNB HOUSING FIN 87D 26-Feb-16 99.4355 7.4004 1 5 99.4355 7.4004 INE834O14612 MAGMA ITL FIN 65D 26-Feb-16 99.2645 9.3257 1 1 99.2645 9.3257 INE657N14EC3 EDELWEISS COMMOD 61D 29-Feb-16 99.3208 7.8001 1 25 99.3208 7.8001 INE140A14IK1 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 29-Feb-16 99.3746 7.4099 1 25 99.3746 7.4099 INE522D14DY6 MANAPPURAM FIN 68D 29-Feb-16 99.3587 7.5995 1 5 99.3587 7.5995 INE532F14TQ2 EDELWEISS FIN SERV 270D 29-Feb-16 99.3587 7.5995 1 5 99.3587 7.5995 INE438A14HV8 APOLLO TYRES 75D 29-Feb-16 99.3754 7.4004 1 5 99.3754 7.4004 INE691I14CM5 L AND T INFRAST FIN 90D 29-Feb-16 99.3712 7.4505 1 5 99.3712 7.4505 INE027E14AD4 FAMILY CREDIT 90D 29-Feb-16 99.3712 7.4505 1 5 99.3712 7.4505 INE001A14OK3 HDFC 58D 2-Mar-16 99.3205 7.3445 1 20 99.3205 7.3445 INE532F14WR4 EDELWEISS FIN SERV 59D 3-Mar-16 99.3108 7.4501 1 5 99.3108 7.4501 INE657K14DT5 RHC HOLDING PRIVATE 57D 4-Mar-16 98.9810 10.4379 1 38 98.9810 10.4379 INE055A14DA3 CENTURY TEXTILES 67D 4-Mar-16 99.2973 7.3800 1 25 99.2973 7.3800 INE658R14113 ASPIRE HOME FIN 60D 4-Mar-16 99.2671 7.6995 1 25 99.2671 7.6995 INE532F14TX8 EDELWEISS FIN SERV 268D 4-Mar-16 99.2860 7.4995 1 5 99.2860 7.4995 INE371K14407 TATA REALTY 86D 10-Mar-16 99.1104 7.8004 2 60 99.1104 7.8004 INE865C14660 ADITYA BIRLA MONEY 60D 11-Mar-16 99.1444 7.4997 1 5 99.1444 7.4997 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 99.0040 7.6499 1 20 99.0040 7.6499 INE804I14LM5 ECL FIN 58D 18-Mar-16 99.0361 7.2500 1 10 99.0361 7.2500 INE110L14795 RELIANCE JIO INFO 58D 23-Mar-16 98.7354 8.4998 1 95 98.7354 8.4998 INE081A14296 TATA STEEL 84D 23-Mar-16 98.9026 7.4999 1 5 98.9026 7.4999 INE155A14ID4 TATA MOTORS 115D 28-Mar-16 98.7521 7.6873 1 50 98.7521 7.6873 INE557F14DE9 NATIONAL HOUS 61D 28-Mar-16 98.7934 7.4298 1 25 98.7934 7.4298 INE557F14DE9 NATIONAL HOUS 61D 28-Mar-16 98.8132 7.4303 1 25 98.8132 7.4303 INE202B14GA2 DEWAN HOUSING 89D 28-Mar-16 98.7628 7.7497 1 5 98.7628 7.7497 INE121A14MB2 CHOLAMANDALAM 75D 28-Mar-16 98.7549 7.7999 1 5 98.7549 7.7999 INE140A14IV8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 26-Apr-16 97.8526 9.0000 1 100 97.8526 9.0000 INE535H14FF3 FULLERTON INDIA 365D 28-Apr-16 97.7583 9.2998 1 25 97.7583 9.2998 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 96.8589 8.8999 1 50 96.8589 8.8999 INE001A14OL1 HDFC 164D 20-Jun-16 96.6226 8.8600 1 50 96.6226 8.8600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 